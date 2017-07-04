Акинфеев грозится уйти из сборной? Ему есть замена, но о ней все забыли

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После того, как «Советский спорт» написал о назревающем конфликте в сборной России, самой тиражируемой новостью стало известие том, что Акинфеев якобы угрожает Станиславу Черчесову уходом из сборной.

Мы уже писали о пяти голкиперах, которые могли бы заменить нашего первого номера и капитана команды в воротах на чемпионате мира. Вот только про одного человека все забыли. А между тем он — чемпион и серебряный призер двух юношеских чемпионатов Европы в разных возвратных группах. Он стал единственным вратарем в истории юношеских чемпионатов Европы, который получил приз лучшему футболисту турнира. Да, его зовут Антон Митрюшкин.

Он уехал из «Спартака» зимой 2016 года, перейдя в скромный швейцарский Сьон. Во многом, благодаря ему, «Сьон» в прошедшем сезоне сумел обеспечить себе места в еврокубках — впервые с 2011 года. Россиянина несколько раз признавали лучшим игроков и вратарем тура, а по итогам первого круга он попал в символическую сборную всего чемпионата. «Сьон» приобрел голкипера за 380 тысяч евро. Сейчас он оценивается в 2 миллиона евро и входит в список десяти главных молодых талантов чемпионата Швейцарии. Причем, под первым номером.

Она не врет

А теперь предлагаем сравнить статистические показатели Игоря Акинфеева и Антона Митрюшкина, хоть условия у них, мягко говоря, совершенно неравные.

Первый показатель — пропущенные мячи. В этом вопросе Акинфееву нет равных в России, а может и во всей Европе — всего 15 мячей в 29-ти матчах — 0,5 за игру. У Митрюшкина все хуже — 55 голов в 35-ти встречах и средний показатель 1,5 за игру.

И здесь встает вопрос защиты. Почему Акинфеев пропускает так мало? Кроме того, что он сам — потрясающий вратарь, у него в клубе еще шикарная защита- лучше, чем в сборной. За весь сезон по воротам Игоря пробили 90 раз. До первых строчек по этому показателю далеко. Например, самому «работающему» вратарю чемпионата, Александру Беленову, били 137 раз. Знаете, сколько раз пришлось вступать в игру Митрюшкину? 172 раза! Он по этому показателю — лидер сезона в Швейцарии.

При этом в среднем за матч Антон Митрюшкин совершает по 3,19 сейвов. Акинфеев — 2,48. Важны еще сейвы, которые голкипер сделал, что называется, на реакции — среагировал на удар, отразив его. За чемпионат Митрюшкин сделал это 63 раза. Акинфеев в ЦСКА — 31.

Время пришло

Раньше Антона не вызывали в взрослую сборную России, сетуя на недостаток опыта игры на высоком уровне — в «Спартаке» он либо сидел в глухом запасе под Ребровым и Песьяковым, либо выходил на поле за вторую команду. Но теперь он играет много — в швейцарской Супер Лиге. Не просто много, а больше всех. Не в клубе — во всем чемпионате. Митрюшкин — лидер по проведенному на поле времени.