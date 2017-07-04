Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «минус»

ДОРОГИЕ БИЛЕТЫ…

Для чемпионата мира высокие билетные цены — нормальная и понятная ситуация. Понятно, что цены устанавливает ФИФА, а стране-организатору удается отстоять отдельную категорию цен на билеты — как правило, самых дешевых. Безусловно, домашний чемпионат мира — абсолютно уникальное явление в жизни любого человека, и раскошелиться ради соприкосновения с ним на приличную сумму, а то и специально накопить на это дело деньжат, вполне естественно и отнюдь не выглядит возмутительной «обдираловкой» со стороны ФИФА.

Но Кубок конфедераций, турнир «разогревочный», в своем роде подготовительный, по умолчанию не должен обходиться зрителям дорого. Ведь его задача — не только подстегнуть интерес к грядущему чемпионату, но и утолить аппетит к большому футболу его давних и верных приверженцев. При ценах в 10 000 рублей даже на рядовые матчи это, мягко говоря, не всегда возможно. Жаль, что у нашего замечательного во всех отношениях оргкомитета не нашлось рычагов влияния на мировую федерацию и правильных слов, чтобы объяснить ей разницу в покупательных способностях среднего класса в Западной Европе и в России.

… И ИХ БЕСПЛАТНОЕ РАСПОСТРАНЕНИЕ

Дороговизна привела в итоге к тому, что билеты стали распространять бесплатно. Оргкомитет заявил о социальных программах по поддержке малообеспеченных слоев населения, а ФИФА кивать на такую же практику в других странах-организаторах Кубка конфедераций, но факт остается фактом — позитива на старте турнира это не добавило.

Не удивительно теперь, что на некоторых играх царила камерная обстановка, а большинство посетителей проявляло себя лишь тем, что пускало давно выброшенную на берег с передовых арен «волну», лишний раз доказывая, что на футболе они — случайные гости.

СЛАБОЕ СУДЕЙСТВО

Это вечная проблема крупных турниров, и было бы наивно думать, что турнир в России она обойдет стороной. Корень зла — опять же в квотах, только на этот раз континентальных, а если быть совсем уж точным, то в демократической системе назначения арбитров на матчи. Чтобы четче понять ее глупую суть, просто представьте себе, что португальцы на медальную игру включили в состав и продержали на поле все 120 минут игрока из чемпионата Саудовской Аравии, не сталкивающегося на родине ни с подобным уровнем мастерства, ни с такой скоростью игры, да еще потребовали от него обойтись без единой ошибки. Судьи же с чего-то вбили себе в голову, что им по плечу любой матч, и отмахиваются от любых резонных сомнений на этот счет. Вот и портят с невозмутимым видом игру за игрой. И не только аравиец, проворонивший 11-метровые в матчах Россия — Мексика и Португалия — Мексика, но и представители «более футбольных» государств: серб, словенец, колумбиец. В итоге минимум треть игр Кубка конфедераций была в той или иной степени опорочена судейскими промашками. Которые, согласитесь, совсем не одно и то же, что ошибки игроков: ведь те сами несут за них ответственность и могут их исправить, тогда как судейские всегда непоправимы….

СИСТЕМА ВИДЕОПОВТОРОВ

…ну, или почти всегда, если кивнуть на новшество, проходившее в дни Кубка полевые испытания. Во многих случаях окрик из аппаратной вразумлял арбитров и помогал принять правильное решение. Но бывали и совсем уж дикие случаи, когда и на десятке повторов в студии, и даже на стадионном табло отчетливо было виден фол, а рефери либо отказывался этому верить, либо вместо красной карточки в силу каких-то одному ему известных соображений предъявлял всего лишь желтую, а то и вовсе путал игроков, к которым следовало применить санкции. Наблюдать за этим театром мимики и жеста было смешно и одновременно грустно, поскольку лучше всего система видеоповторов помогла нам оценить катастрофически низкий уровень судейства в мировом футболе. Зато рисуемый в воздухе квадрат уже опережает по популярности известный материальный аналог Малевича. Собственно, есть мнение, что Малевич как раз и пытался изобразить футбольный арбитраж.

УРОВЕНЬ СБОРНОЙ РОССИИ

Единственная неприятность, к которой причастны россияне, но она не была неожиданной и не стала вопиющей. Заранее было известно, что добиться успеха — выйти из группы — наша команда способна, только продемонстрировав запредельный максимум своих возможностей. Оказалось, что этого самого максимума хватает пока лишь на трудовую победу над Новой Зеландией, а для того чтобы справиться с Португалией и Мексикой, его явно недостаточно. И незачем городить огороды вокруг оставшихся за бортом сборной, с которыми она якобы могла выступить в разы сильнее: Дзюба, Кокорин и Шатов не настолько сильнее, чем Смолов, Полоз, Глушаков с Головиным, тем более в командных действиях, да и опытным защитникам было бы очень сложно совладать со скоростными соперниками. Нет, братцы, не обольщайтесь напрасными фантазиями. Результат российской сборной — правдоподобный предел ее возможностей нынешним летом при любом подборе игроков.

Евгений ЗЫРЯНКИН