РЖД в дни Кубка конфедераций перевезли более 640 тыс. пассажиров

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«Всего в рамках Кубка конфедераций было запланировано перевезти более 640 тыс. пассажиров из которых свыше 60 тыс. воспользовались правом бесплатного проезда», — сказал он.

По словам Пегова, в дни матчей «наибольшим спросом пользовались направления Москва и Санкт-Петербург, было задействовано 56 дополнительных поездов, реализовано более 13 тыс. мест».

Всего за период проведения задействовано порядка 1 тыс. поездов, включая высокоскоростные поезда «Сапсан». Для комфортного пребывания иностранных пассажиров подготовлено более 240 работников. В составе поездных бригад находилось не менее двух работников со знанием английского языка.

Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.