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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30274846/
4 июля 2017, 10:56 | ТАСС

РЖД в дни Кубка конфедераций перевезли более 640 тыс. пассажиров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» выполнило все обязательства по обеспечению перевозки участников и болельщиков Кубка конфедераций, было перевезено свыше 640 тыс. пассажиров. Об этом во вторник сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам компании Дмитрий Пегов.

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«Всего в рамках Кубка конфедераций было запланировано перевезти более 640 тыс. пассажиров из которых свыше 60 тыс. воспользовались правом бесплатного проезда», — сказал он.

По словам Пегова, в дни матчей «наибольшим спросом пользовались направления Москва и Санкт-Петербург, было задействовано 56 дополнительных поездов, реализовано более 13 тыс. мест».

Всего за период проведения задействовано порядка 1 тыс. поездов, включая высокоскоростные поезда «Сапсан». Для комфортного пребывания иностранных пассажиров подготовлено более 240 работников. В составе поездных бригад находилось не менее двух работников со знанием английского языка.

Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Пегов отметил, что во время проведения матчей чемпионата мира 2018 года планируется перевезти более 2,6 млн болельщиков и участников соревнований. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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