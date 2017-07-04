РЖД в дни Кубка конфедераций перевезли более 640 тыс. пассажиров
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» выполнило все обязательства по обеспечению перевозки участников и болельщиков Кубка конфедераций, было перевезено свыше 640 тыс. пассажиров. Об этом во вторник сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам компании Дмитрий Пегов.
«Всего в рамках Кубка конфедераций было запланировано перевезти более 640 тыс. пассажиров из которых свыше 60 тыс. воспользовались правом бесплатного проезда», — сказал он.
По словам Пегова, в дни матчей «наибольшим спросом пользовались направления Москва и
Всего за период проведения задействовано порядка 1 тыс. поездов, включая высокоскоростные поезда «Сапсан». Для комфортного пребывания иностранных пассажиров подготовлено более 240 работников. В составе поездных бригад находилось не менее двух работников со знанием английского языка.
Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в Москве,
Пегов отметил, что во время проведения матчей чемпионата мира 2018 года планируется перевезти более 2,6 млн болельщиков и участников соревнований. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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