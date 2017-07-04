Превосходство Германии: за и против

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ПОБЕДЫ ГЕРМАНИИ — ЭТО ГЛУБОКО И НАДОЛГО.

Филипп ПАПЕНКОВ.

Не генетика, не география, не гениальная геометрия атак. Залог гегемонии Германии — идеально отлаженная система. Не одним тренером, не в одной команде, а в стране в целом.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Финал, 2.07.2017, 21:00 0:1 Чили Германия

И когда ты четко понимаешь, за счет чего достиг результата, когда уверен, что это не случайность, а закономерная награда за правильно выполненную работу, то и уверенность в завтрашнем дне только крепнет.

Порядок для Германии всегда был на первом месте. Эта страна славится щепетильностью и дотошностью своих жителей. Но если раньше эти качества могли в какой-то момент оказать в спорте недобрую службу, притупить страсть и эмоции, отсеять на раннем этапе неусидчивого/недостаточно мощного, но талантливого и нестандартного игрока, то теперь такой проблемы нет.

Все изменилось на рубеже веков, когда результаты сборной Германии удручали (выход в финал ЧМ-2002 ни о чем не говорит, ведь по ходу турнира не была обыграна ни одна топовая сборная).

Во-первых, в стране появилась обширная система поиска талантов, охватившая каждый городок. Резко выросло количество тренеров, а работать они стали по единой программе, разработанной Немецким футбольным союзом. Клубы также не остались в стороне, открыв многочисленные академии в тесном сотрудничестве с НФС.

Во-вторых, параллельно население страны становилось все более «разношерстным». В итоге сегодня сборные страны, от детской до первой, разбавлены представителями самых разных культур. Выходцы из турецких, балканских, арабских, африканских, славянских и каких угодно семей воспитываются по-немецки, впитывая этот самый порядок, но также сохраняют свои особые черты. Как ментальные, так и физические.

Такой микст внутренней работы и подпитки извне привел к тому, что сейчас немецкий футбол — настоящий инкубатор высококлассных футболистов на любой вкус. Хотите мощного защитника-громилу — вот вам Рюдигер с корнями из Сьерра-Леоне. Хотите цепкого опорника — вот вам «турок» Эмре Джан. Нужен юркий вингер — пожалуйста, «ливанец» Юнес. Ищите умницу-плеймейкера — «венгр» Горецка к вашим услугам. И так далее. К слову, на фоне такого изобилия талантов и переполненных стадионов даже в низших немецких лигах разговоры про «загнивающий запад» звучат особенно смешно.

Йоахиму Леву не позавидуешь. Куда девать всех этих победителей молодежного чемпионата Европы и Кубка конфедераций, которые заслужили шанс кто попробовать себя, а кто закрепиться в первой команде? Подумать только, в России этим летом не было Нойера, Боатенга, Хуммельса, Хеведеса, Хедиры, Гюндогана, Ройса, Езила, Сане, Гетце, Крооса, Шюррле, Гомеса, Мюллера! А заявка на чемпионат мира не резиновая.

Но это «проблемы» конкретно Лева. А немецкий футбол сегодня как надежная машина мчит по автобану, и нет причин волноваться за его будущее. Конечно, провал на отдельно взятом турнире может случиться всегда, но глобально проседать Германия не будет. Ну, а российский футбол пока напоминает зеркальное отражение немецкого: проседаем регулярно и по сей день вспоминаем всплеск-2008.

Вселяет оптимизм только одно: в Германии перемены к лучшему начались перед домашним чемпионатом мира.

Согласен, довод слабенький….

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 29.06.2017, 21:00 4:1 Германия Мексика

ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ — ЭТО НЕНАДОЛГО.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Молодая Германия произвела сильное впечатление, с этим спорить глупо. Но было бы странно, если бы хваленая немецкая система, которая и строится на том, что сборные всех возрастов работают одинаково, не давала эффекта.

Вот только можно ли это назвать сенсацией? На мой взгляд, немцы не показали ничего ни нового, ни сверхъестественного, более того, на этом турнире им не противостояла ни одна команда, которую можно назвать грандом мирового футбола. Даже с Португалией, чемпионом Европы, сыграть не удалось.

Чили — ярчайшая и очень симпатичная, но это не космический уровень. И с чилийцами немцы оба раза играли на равных. В начале финального матча воспользовались глупой ошибкой, потом сели в оборону и пытались ловить на контратаках. Игра была классной, интересной, но это была игра одинаковых по уровню соперников.

«А если бы вышел основной состав!».

Но не вышел же.

Как и не вышли основные составы Бразилии и Аргентины, Италии и Франции, Бельгии и Испании. Потому что Кубок конфедераций — хоть и турнир чемпионов, но не турнир сильнейших. Сильнейшие приедут через год. И вы уверены, что если с кем-то из этих сборных Германия встретится в плей-офф чемпионата мира 2018 года, она будет фаворитом? Всего один матч — и закончится немецкая история.

В современном футболе невозможно выигрывать все и всегда — хотя бы из-за уровня конкуренции. После Бразилии-1962 никто не становился чемпионом мира дважды подряд. Мир видел великие команды, сумасшедшие поколения, легендарные личности, но такого, чтобы одна супердержава взяла многолетнюю и устойчивую монополию на футбол, не было.

Уж насколько классной была сборная Испании Арагонеса и Дель Боске, выиграла три крупных турнира подряд (2008, 2010, 2012 — невероятное достижение), а и она закончилась. На следующем чемпионате мира провалилась, на следующей Европе, мягко говоря, не блеснула. А казалось, что этому футболу нельзя противопоставить ничего.

Да и футбол был какой — вам любой дядя с улицы скажет, во что играла Испания, потому что это было понятно и популярно. Искусство, доступное даже детям. Во что играет Германия, ребенок вряд ли ответит. Только умный аналитик, рисующий стрелочки на планшете. Ассоциации у простого человека — быстро, мощно, качественно, слаженно. Одинаково подходящая характеристика и для завода Мерседес, и для бундестим. На основании этого нам предлагают поверить в абсолютную власть Германии на долгие годы вперед?

Да, немцы задают тренд. Именно такой футбол сейчас в моде. Но развитие игры всегда идет по синусоиде — побеждают то романтики, то прагматики. Маятник раскачивается все сильнее, и всякий новый цикл кажется, что это конец истории, что лучше уже не придумаешь. Но придумывают же.

Уверен, что романтики найдут, чем ответить безупречным немцам. Математический расчет и железная логика хороши до тех пор, пока не найдется гений, который разорвет все шаблоны. Как Лионель Месси, который всегда будет лучше Криштиану Роналду как раз по этой причине. И количество голов тут не играет никакой роли. Германия это как раз коллективный Криштиану. Идеальный атлет без изъянов, который даже может временно сесть на трон.