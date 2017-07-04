Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Всегда приятно наблюдать, как люди наконец-то убеждаются в том, что у тебя и раньше не вызывало сомнений.

Мы-то прекрасно знали о своем легендарном гостеприимстве и многократно доказанном умении идеально проводить крупномасштабные фестивали и форумы. Теперь это стало достоянием и зарубежных гостей Кубка конфедераций — футболистов и тренеров, чиновников и болельщиков, вип-персон и простого люда. Они доподлинно выяснили и обязательно расскажут всей западной округе, как у нас красиво, мило, уютно, безопасно и все предусмотрено. Даже инцидент с жуликом-таксистом пошел нам в актив: полиция сработала настолько четко, за пару часов разыскав мошенника и вернув жертве ее потерю, что отбила всякую охоту у проходимцев тереться около турнира и его участников. В общем, не хватает слов, чтобы выразить респект организаторам Кубка, и печатных символов, чтобы обозначить немое восхищение их трудом. Браво!

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».

Лучшие футболисты континентов и всего мира съехались этим летом в Россию вовсе не за тем, чтобы весело провести время и между делом погонять мяч, а показывали все, на что способны (с оговоркой: после тяжелого длинного сезона) и рубились за победу в каждом матче наряду с партнерами по своим сборным. В принципе, изначально было нелепо подозревать их в праздности и «отбывании номеров». Такое могло прийти в голову лишь людям, безнадежно далеким от спорта (даже если они каким-либо образом к нему присосались) и смутно представляющим, что такое — быть избранным спортсменом и отстаивать честь страны, оправдывать любовь и надежды своих родных, близких, соседей, земляков и утолять собственное честолюбие. Потому и выходили из себя, и в исступлении колотили от досады по газону и рекламным щитам кулаками, ногами мячом, Алексис Санчес и Видаль; потому и лез в драку с соперниками выше ростом и шире статью Чичарито; потому и не стал пропускать проходной матч с новозеландцами Роналду; потому и прыгнули в итоге выше головы немцы. Благодаря чему получился прекрасный и высококлассный, в сиянии ярчайших звезд, турнир. Опять же: браво!

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Матч за 3-е место, 2.07.2017, 15:00 2:1 ДВ Португалия Мексика

ОТЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ.

Несколько игр Кубка конфедераций по качеству и накалу борьбы соответствовали уровню чемпионата мира и теперь хранятся в сокровищнице мирового футбола. Это и оба матча Португалии с Мексикой, и двойное немецко-чилийское противостояние, и встречи сборных Германии и Чили с Камеруном, а Мексики — со сборной России, и, несомненно, полуфинал с тремя отбитыми 11-метровыми. Здесь уже напрашивается двойное браво!

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Финал, 2.07.2017, 21:00 0:1 Чили Германия

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ГЕРМАНИИ.

На наших глазах — и на наших стадионах — новая плеяда немецких футболистов за две недели прошла путь от «приготовишек», только лишь пробующих свои силы и впервые выставленных на всемирное обозрение, до мощной и уже вполне взрослой команды, заматерев по ходу турнира и психологически, и в игровом плане. Сейчас уже смешно вспоминать, что до старта она считалась экспериментальной и не ставила перед собой задачу занять первое место — гораздо важнее ей было проверить и понять свои возможности. Они оказались таковы, что даже финал с грозными чилийцами эти немцы отыграли так, словно давно привыкли быть фаворитами крупнейших турниров, и ее молодой средний возраст — это какая-то канцелярская ошибка. Очень может быть, что мы засвидетельствовали этим летом появление на свет нового футбольного гегемона, похлеще недавней Испании, который будет непобедим долгие-долгие годы. Ведь если вспомнить, что ЧМ-2014 выигрывала совсем другая команда, и на ЧМ-2018 из «экспериментальной» сборной пробьются далеко не все, лишь самые лучшие, а в следующих циклах их уже начнут подпирать следующие поколения, тоже — по своим возрастам — покоряющие ныне мир и Европу, то становится даже страшно от того, сколь гигантскую силу обретает немецкий футбол.

Браво, Германия! И ждем через год выступления «на бис».

ВЕРНЫЙ КУРС СБОРНОЙ РОССИИ.

Пора уже окончательно понять, что наша команда в ближайшем будущем не способна конкурировать с лучшими сборными планеты с позиции индивидуального мастерства, поскольку у нас попросту нет и пока не предвидится футболистов большого масштаба и крупного калибра. Понять — и успокоиться, чтобы трезво оценивать ее шансы и четко себе представлять, с помощью чего она сможет добиваться успехов. Кубок конфедераций предельно ясно показал: наш шанс — идеально поставленная командная игра, грамотно подобранная тактика, строгая игровая дисциплина, сила воли плюс характер, единство и сплоченность коллектива и полное взаимопонимание в нем.

Этот рецепт не нов; совсем недавно его великолепно использовал «Ростов», а Станислав Черчесов не без успеха применял раньше в «Амкаре» и «Тереке». Тренер сборной совершенно верно рассудил, что и национальная сборная, по составу не превосходящая «Ростов», должна располагать, прежде всего, вышеперечисленными достоинствами. И именно этим курсом команда — все больше похожая на настоящую команду, в которой все объединены общим духом и общими задачами — потихонечку начинает следовать. Теперь, кто бы ни влился в нее и кто бы ее впредь ни возглавил, генеральное направление развития задано, дорога намечена. Само собой, командовать «полный вперед» еще слишком рано, но в том, что движение действительно пошло вперед, очевидно любому объективному, беспристрастному наблюдателю. И вот за эту надежду на будущее, за работу над собой, за стремление и усердие, за отдельные счастливые минуты, — нашей сборной, ее игрокам, тренерскому штабу и всем, кто им помогал… еще не браво, конечно, но большое человеческое спасибо!

Евгений ЗЫРЯНКИН.