Итоги Кубка конфедераций: пять событий со знаком «плюс»
Среди главных достоинств турнира — взросление немцев, битвы за страну и просто классный футбол.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Всегда приятно наблюдать, как люди
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
Лучшие футболисты континентов и всего мира съехались этим летом в Россию вовсе не за тем, чтобы весело провести время и между делом погонять мяч, а показывали все, на что способны (с оговоркой: после тяжелого длинного сезона) и рубились за победу в каждом матче наряду с партнерами по своим сборным. В принципе, изначально было нелепо подозревать их в праздности и «отбывании номеров». Такое могло прийти в голову лишь людям, безнадежно далеким от спорта (даже если они
ОТЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ.
Несколько игр Кубка конфедераций по качеству и накалу борьбы соответствовали уровню чемпионата мира и теперь хранятся в сокровищнице мирового футбола. Это и оба матча Португалии с Мексикой, и двойное
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ГЕРМАНИИ.
На наших глазах — и на наших стадионах — новая плеяда немецких футболистов за две недели прошла путь от «приготовишек», только лишь пробующих свои силы и впервые выставленных на всемирное обозрение, до мощной и уже вполне взрослой команды, заматерев по ходу турнира и психологически, и в игровом плане. Сейчас уже смешно вспоминать, что до старта она считалась экспериментальной и не ставила перед собой задачу занять первое место — гораздо важнее ей было проверить и понять свои возможности. Они оказались таковы, что даже финал с грозными чилийцами эти немцы отыграли так, словно давно привыкли быть фаворитами крупнейших турниров, и ее молодой средний возраст — это
Браво, Германия! И ждем через год выступления «на бис».
ВЕРНЫЙ КУРС СБОРНОЙ РОССИИ.
Пора уже окончательно понять, что наша команда в ближайшем будущем не способна конкурировать с лучшими сборными планеты с позиции индивидуального мастерства, поскольку у нас попросту нет и пока не предвидится футболистов большого масштаба и крупного калибра. Понять — и успокоиться, чтобы трезво оценивать ее шансы и четко себе представлять, с помощью чего она сможет добиваться успехов. Кубок конфедераций предельно ясно показал: наш шанс — идеально поставленная командная игра, грамотно подобранная тактика, строгая игровая дисциплина, сила воли плюс характер, единство и сплоченность коллектива и полное взаимопонимание в нем.
Этот рецепт не нов; совсем недавно его великолепно использовал «Ростов», а Станислав Черчесов не без успеха применял раньше в «Амкаре» и «Тереке». Тренер сборной совершенно верно рассудил, что и национальная сборная, по составу не превосходящая «Ростов», должна располагать, прежде всего, вышеперечисленными достоинствами. И именно этим курсом команда — все больше похожая на настоящую команду, в которой все объединены общим духом и общими задачами — потихонечку начинает следовать. Теперь, кто бы ни влился в нее и кто бы ее впредь ни возглавил, генеральное направление развития задано, дорога намечена. Само собой, командовать «полный вперед» еще слишком рано, но в том, что движение действительно пошло вперед, очевидно любому объективному, беспристрастному наблюдателю. И вот за эту надежду на будущее, за работу над собой, за стремление и усердие, за отдельные счастливые минуты, — нашей сборной, ее игрокам, тренерскому штабу и всем, кто им помогал… еще не браво, конечно, но большое человеческое спасибо!
Евгений ЗЫРЯНКИН.
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