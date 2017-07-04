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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30273891/
4 июля 2017, 9:38 | Чемпионат.com

Канищев: Докатились, обычное старание сборной России выдаётся за большой успех

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказал мнение, что у сборной России практически не было шансов выйти в полуфинал Кубка конфедераций, так как уровень соперников на турнире был выше.

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© РИА "Новости"
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«Не надо предаваться иллюзиям. Наша команда сыграла на своём максимуме. В матчах с португальцами и мексиканцами россияне провели по 20 хороших минут из 90, в течение которых создали по паре голевых моментов. Поэтому те, кто хочет выдавать желаемое за действительное, могут и дальше в угоду каким-то своим конъюнктурным интересам продолжать кричать, что у нас всё в порядке и сборная на правильном пути. Хотя, кроме действительно какого-то старания, наша команда ничего не продемонстрировала. Однако это преподносится как что-то необыкновенное: игроки старались, игроки бились….

Вы представляете, до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдаётся за большой успех. Они старались играть, а мы старались за них болеть. Наверное, подразумевается, что наши футболисты могли без всякого старания просто походить по полю, а мы на них просто смотреть. Это было бы совсем здорово. Стараются дети, когда делают первые шаги, учатся писать и так далее. Нельзя же опускать уровень наших требований до заявлений типа «ну мы же старались». Нужен результат.

Посмотрите, с какой страстью в не имевшем принципиального значения матче Кубка конфедераций за третье место между Мексикой и Португалией бились на поле футболисты обеих команд, со стартового свистка до последней секунды дополнительного времени они отдавались полностью игре, показывая реальный футбол на протяжении 120 минут. Я уже не говорю о финале. Вот это уровень! — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».
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