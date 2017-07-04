Канищев: Докатились, обычное старание сборной России выдаётся за большой успех
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказал мнение, что у сборной России практически не было шансов выйти в полуфинал Кубка конфедераций, так как уровень соперников на турнире был выше.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Не надо предаваться иллюзиям. Наша команда сыграла на своём максимуме. В матчах с португальцами и мексиканцами россияне провели по 20 хороших минут из 90, в течение которых создали по паре голевых моментов. Поэтому те, кто хочет выдавать желаемое за действительное, могут и дальше в угоду
Вы представляете, до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдаётся за большой успех. Они старались играть, а мы старались за них болеть. Наверное, подразумевается, что наши футболисты могли без всякого старания просто походить по полю, а мы на них просто смотреть. Это было бы совсем здорово. Стараются дети, когда делают первые шаги, учатся писать и так далее. Нельзя же опускать уровень наших требований до заявлений типа «ну мы же старались». Нужен результат.
Посмотрите, с какой страстью в не имевшем принципиального значения матче Кубка конфедераций за третье место между Мексикой и Португалией бились на поле футболисты обеих команд, со стартового свистка до последней секунды дополнительного времени они отдавались полностью игре, показывая реальный футбол на протяжении 120 минут. Я уже не говорю о финале. Вот это уровень! — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».
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