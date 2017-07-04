Гостиницы в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций

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В ходе проверки более тысячи гостиниц различных категорий звездностинарушения были выявлены в 57. Цены за номера завышали в среднем на 20−30%.

Максимальная стоимость обслуживания на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена постановлением правительства России № 89 от 10 февраля 2016 года.