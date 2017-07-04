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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30273791/
4 июля 2017, 9:44 | Известия

Гостиницы в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций

Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций в среднем на 20−30%, говорится на официальном портале мэра и правительства города.

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В ходе проверки более тысячи гостиниц различных категорий звездностинарушения были выявлены в 57. Цены за номера завышали в среднем на 20−30%.

Максимальная стоимость обслуживания на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена постановлением правительства России № 89 от 10 февраля 2016 года.
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