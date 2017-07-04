Почти 60 московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мониторинг начался 18 мая и завершится 2 августа. «В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звездности, в 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20−30%», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

Кроме того, обнаружены семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.

В мэрии напомнили, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена во всех городах, которые принимают турниры, постановлением правительства России № 89 от 10 февраля 2016 года. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Согласно постановлению, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера эконом класса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных — 6570 рублей, в трехзвездочных — 10750 рублей.

Каждый случай завышения цен будет разбирать межведомственная группа с участием представителей гостиницы. Штрафы, уточнили в пресс-службе, получат те из них, которые не только завысили цены, но и успели сдать номера по таким прайсам. Тех, кто завышал стоимость комнат, будут штрафовать по статье КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».