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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30273515/
4 июля 2017, 9:57 | ТАСС

Почти 60 московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Почти 60 гостиниц Москвы в течение месяца до начала Кубка конфедераций завышали цены. К такому выводу пришли в московском департаменте спорта и туризма после подведения первых итогов ценового мониторинга гостиничных номеров, сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии.

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© Агентство «Москва»

Мониторинг начался 18 мая и завершится 2 августа. «В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звездности, в 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20−30%», — приводит пресс-служба слова руководителя департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

Кроме того, обнаружены семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.

В мэрии напомнили, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена во всех городах, которые принимают турниры, постановлением правительства России № 89 от 10 февраля 2016 года. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Согласно постановлению, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера эконом класса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных — 6570 рублей, в трехзвездочных — 10750 рублей.

Каждый случай завышения цен будет разбирать межведомственная группа с участием представителей гостиницы. Штрафы, уточнили в пресс-службе, получат те из них, которые не только завысили цены, но и успели сдать номера по таким прайсам. Тех, кто завышал стоимость комнат, будут штрафовать по статье КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
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