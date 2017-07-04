Почти 60 московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Почти 60 гостиниц Москвы в течение месяца до начала Кубка конфедераций завышали цены. К такому выводу пришли в московском департаменте спорта и туризма после подведения первых итогов ценового мониторинга гостиничных номеров, сообщила во вторник
пресс-служба столичной мэрии.
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Мониторинг начался 18 мая и завершится 2 августа. «В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звездности, в 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20−30%», — приводит
Кроме того, обнаружены семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.
В мэрии напомнили, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена во всех городах, которые принимают турниры, постановлением правительства России № 89 от 10 февраля 2016 года. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Согласно постановлению, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера эконом класса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных — 6570 рублей, в трехзвездочных — 10750 рублей.
Каждый случай завышения цен будет разбирать межведомственная группа с участием представителей гостиницы. Штрафы, уточнили в
Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве,
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