Важные вопросы о КК-2017 и ЧМ-2018, которые никто не задаёт

17 июня стартовал Кубок конфедераций. Сборная России победила новозеландцев и после матча президент РФС Виталий Мутко охотно отвечал на вопросы журналистов. После ряда вопросов о победе я поинтересовался у Виталия Мутко насчёт проблем со стадионом в Санкт-Петербурге: на верхнем этаже с крыши капает, один из лифтов застрял, а кабели были установлены за счёт уникального технологического решения. Это не совсем то, чего ждёшь от арены, которую строили 10 лет за 43 млрд рублей.

Сразу было видно, что вопрос Мутко не понравился. Коллеги рассказывали, что президент РФС иной раз вспоминал о журналисте, которому лишь бы грязь найти. На днях уже глава «Газпрома» Алексей Миллер предположил, что критика стадиона обусловлена завистью.

Так сложилось, что я не живу в Санкт-Петербурге. И я действительно завидую, но другому стадиону. А именно «Казань-Арене». Моя командировка в столице Татарстана растянулась на неделю. Я посетил три матча КК-2017 и попал на экскурсию по стадиону, где от российских СМИ было лишь три человека. И на этот раз хотелось бы поговорить о хорошем. Тем более когда есть что хвалить.



Недавно я делал интервью с одним из наших тренеров. Когда речь зашла про ЧМ-2018, то собеседник на автомате выпалил: «Появятся стадионы, отели, аэропорты и всё такое». Впереди несколько вещей более конкретных, чем «всё такое».



К ЧМ-2018 стадионы адаптируют для инвалидов. Уже при входе на территорию их встречают волонтёры. От турникетов колясочников отвозят на специальном гольфкаре к лифту, коих четыре на «Казань-Арене». Таким образом, создаётся безбарьерная среда для попадания в чашу стадиона.

Менеджер программ устойчивого развития FIFA Паула Габриэла рассказала, что общие стандарты были определены ещё на ЧМ-2014 в Бразилии, а теперь к ним подтягивается и Россия. У сектора нас встретил инвалид-колясочник Андрей Чугунов, который является капитаном баскетбольной команды «Крылья Барса». Он рассказал, что волонтёры максимально вежливы, а с мест для инвалидов удобно смотреть футбол. Затем Андрей отъехал чуть в сторону и показал, что в кафе на стадионе установлена низкая стойка. Таким образом, не нужно тянуться.

На «Казань-Арене» есть сервис по прокату инвалидных колясок. Им воспользовались 169 человек (статистика после группового этапа КК-2017). Созданы удобства и для других людей категорий зрителей. К примеру, большие сидения для людей с повышенной массой тела. Что-то подобное вы могли видеть в Госдуме у боксёра Николая Валуева.

— Для российских болельщиков это экзотика, а для иностранцев — стандартная практика, — рассказала глава департамента устойчивого развития оргкомитета «Россия-2018″ Милана Верхунова. — Чтобы гости стадиона были информированы о таких возможностях, в Интернете выложен гид на русском и английском языках. Если инвалидам будет удобно, то они вернутся на стадион. На “Казань-Арене” около 400 мест для людей со специальными потребностями».



Что впечатлило больше всего, так это специальные комментаторы для слепых и слабовидящих. Им выдают вот такое оборудование:

Подобная технология была на двух предыдущих мундиалях, но сейчас впервые опробована на Кубке конфедераций. За время группового этапа комментаторами для слепых воспользовалось 122 человека. Это больше, чем за весь ЧМ-2014. В Бразилии такая возможность была доступна не на всех матчах, но в России планируют внедрить на каждой из игр ЧМ-2018. Возможно, комментировать футбол слепым будут не только на русском, но и на других языках.

— Мы проходили подготовку в Москве, — рассказывает комментатор Леонид Тенцов. — У нас был слепой преподаватель, который учил нас, как преподносить информацию. Наша работа сильно отличается от того, что делают обычные комментаторы. Тут нужно объяснять детали: «Вынесли флаг в таких-то цветах. На баннере изображены футболисты. Игрок развернулся, посмотрел на партнёра и отдал передачу по диагонали. Забив гол, нарисовал сердце в воздухе…»



Ещё одна полезная инициатива — сортировка мусора. Во время КК-2017 прямо рядом с «Казань-Ареной» выделялась территория, где собирали, сортировали и прессовали отходы. Прямо оттуда они отправлялись на переработку. Именно на складе объяснили, почему зрителям КК-2017 не продают чай и кофе. Причиной тому горы одноразовых упаковок. Было решено, что летом от горячего чая можно отказаться.

Другое дело пластиковые стаканы с матрёшкой, которые болельщики забирают на память о турнире. Есть даже мысль устроить акцию для «Рубина»: собери 15 стаканов с домашних матчей РФПЛ и получи бесплатный билет на кубковую игру. Такой идеей поделился руководитель управления по организации уборки и управлению отходами Андрей Абраменко:



— Здесь скапливаются отходы со всего стадиона. Оргкомитет «Россия-2018» заключил соглашение с партнёрами, которые бесплатно занимаются переработкой. Мы стараемся максимально привлечь людей к раздельному сбору отходов. А если указывать название матча на стаканах, то их не выкидывают, а забирают домой и обмениваются с друзьями.

Рассказывая про сортировку отходов, Абраменко указал на огромные контейнеры для отходов, которые на сленге называют «банкой». На групповом этапе Кубка конфедераций было собрано более 4 тонн пластиковой посуды. А с одного матча на «Казань-Арене» доставляли около 180 килограмм алюминиевых банок — один из самых ценных вторичных ресурсов. Абраменко продолжил:

— ФИФА создала концепцию, которую мы немного изменим. Для нас важно не провести турнир и забыть о нём, а развивать эту тему дальше. Ведём переговоры, чтобы система сохранилась на матчах «Рубина». Мы сейчас радужно рассказываем, но всё не так просто.

— А в чём трудности?

— Вывоз контейнера стоит около 7−12 тысяч рублей. А при вычленении полезных фракций будет около 4 тысяч рублей. Для бюджета футбольного клуба это как было значительно, меньше 0,1% бюджета, так и останется.