СМИ: Россия прошла тест на способность принять чемпионат мира по футболу

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«В последние 16 дней Россия старалась доказать, что она готова принять чемпионат мира в 2018 году. Если оценивать то, что происходило во время Кубка конфедераций, эта страна прошла тест ФИФА [Международной федерации футбола]», — отмечается в статье, опубликованной в понедельник.

«Фолья ди Сан-Паулу» подчеркнула, что ее журналисты посетили три из четырех городов, где проходили матчи Кубка конфедераций. «То, что было головной болью для Бразилии (при проведении чемпионата мира по футболу 2014 года — прим. ТАСС), а именно сдача в эксплуатацию стадионов и система транспортного сообщения между принимающими соревнования городами, не стало проблемой для россиян», — считают в газете.