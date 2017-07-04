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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30271955/
4 июля 2017, 7:49 | ТАСС

СМИ: Россия прошла тест на способность принять чемпионат мира по футболу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля. /ТАСС/. Россия успешно сдала тест на способность организовать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Так прокомментировала итоги Кубка конфедераций — 2017 бразильская газета «Фолья ди Сан-Паулу».

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© РИА "Новости"
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«В последние 16 дней Россия старалась доказать, что она готова принять чемпионат мира в 2018 году. Если оценивать то, что происходило во время Кубка конфедераций, эта страна прошла тест ФИФА [Международной федерации футбола]», — отмечается в статье, опубликованной в понедельник.

«Фолья ди Сан-Паулу» подчеркнула, что ее журналисты посетили три из четырех городов, где проходили матчи Кубка конфедераций. «То, что было головной болью для Бразилии (при проведении чемпионата мира по футболу 2014 года — прим. ТАСС), а именно сдача в эксплуатацию стадионов и система транспортного сообщения между принимающими соревнования городами, не стало проблемой для россиян», — считают в газете.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.
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