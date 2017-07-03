Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем
Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью «СЭ» подвел итоги Кубка конфедераций-2017.
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МЫ НАСТРАИВАЛИСЬ РЕАЛЬНО ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЭТОТ КУБОК
— Правда ли, что сразу после возвращения в Москву с Кубка конфедераций вы вышли из машины за четыре квартала от дома, чтобы услышать, какой будет реакция людей?
— Только одно уточнение: это было не в первый, а в третий день после приезда. Поступаю так всегда, когда тому соответствует внутреннее состояние. А реакция была разной. И поддержка, и критика, и добрые пожелания. Так же происходит везде, где бы я сейчас ни был: в
Да,
— Вы говорили, что команда будет стремиться выиграть Кубок конфедераций.
— Мы с первого дня (более того, заявлял это и на конференции РФС) подчеркивали, что на первое место ставим спортивный результат, на второе — подготовку к чемпионату мира. Это было совершенно осознанно.
Мы хотели не просто выйти из группы, а реально побороться за этот Кубок. Считаю, что и на чемпионате мира надо ставить максимальные цели. Понятно, что в этом случае ты сам попадаешь под определенный пресс, но
— Но есть объективный уровень футболистов.
— Что наше — то наше. Это надо уважать, принимать и делать все на максимуме того, что от нас зависит. Сегодня мы не знаем, какая будет жеребьевка, поэтому разговор этот в любом случае беспредметен. Но стартовать мы должны с той эмоциональной точки, на которой завершили Кубок конфедераций. И это уже совсем другая точка, чем год назад. У нас уже есть опыт игры не в контрольных матчах, а в турнире, через который футболисты в этом составе прошли. И у них будет больше уверенности в себе и друг в друге.
У итога нашего выступления есть две стороны. Одна — спортивная. Не такая, какую мы хотели. Другая — моральная. Тут в моем понимании мы сделали реальный шаг вперед. Опять же мы живем не сами по себе, не в безвоздушном пространстве. И реакция на наше выступление — достаточно оптимистичная. В то же время нас это не утешает. Мы спортсмены, и нам надо добиваться результата.
— Футболисты сборной после каждого матча обходили трибуны, аплодировали им. И слышали аплодисменты в ответ, причем даже после обоих поражений. Практически вся команда останавливалась в
— Что касается болельщиков, то абсолютно нет. Никто никого ни о чем не просил. Пытаться понравиться? Мы такими вещами не занимаемся. Завоевать зрителей, как я часто повторяю, можно только отношением к делу, игрой, эмоциями. Никого насильно на стадион не загонишь. Работу журналистов мы также уважаем, поэтому очень важно, что игроки после матчей могли высказать свое мнение.
Меня еще до турнира спрашивали — надо ли, чтобы наши футболисты перед матчами пели гимн? Ответил: есть вещи, которые невозможно сделать искусственно. Трибуны видят, что команда играет. Команда видит, что трибуны поддерживают. И происходит естественное объединение.
— Вы и сами, кажется, гимн не поете.
— Показухой мы не занимаемся. Если в
У каждой страны свои традиции. За границей
С АВСТРИЙСКОГО СБОРА ПРИЕХАЛА ДРУГАЯ СБОРНАЯ
— Верно ли, что со сбора в австрийском Нойштифте приехала другая сборная, чем та, что была ранее?
— Да. Мы не устаем повторять, что Кубок конфедераций — это отшлифовка всех составляющих. И организационной, и спортивной. Мы выбрали это место, и убежден, что ваши коллеги, работавшие там, рассказали почему. До того возникали вопросы, почему решили заниматься за границей, и это нормально — раз о
Условия были прекрасными, концентрация — полной. Вот мы и получили эффект. Его дал и тренировочный процесс, на котором мы сосредоточились. В этом плане мы тоже на правильном пути. Теперь задача — все это отшлифовать.
— То есть функциональная готовность команды на турнире вас глобально устроила?
— Направление работы — да. Мы увидели, что путь выбран правильный. Перед тем как планировать сбор, перелопатили очень много материалов, касавшихся мельчайших нюансов подготовки национальной команды к различным финальным турнирам чемпионатов мира и Европы.
Порадовало еще и то, как слаженно действовали тренерский и медицинский штаб — врачи, массажисты, физиотерапевты. У нас за месяц не было ни одной мышечной травмы, хотя работали мы достаточно интенсивно. А все потому, что команда — это не только игроки. Все — футболисты, тренерский, медицинский и административный штабы, наконец, руководство РФС, никогда не оставлявшее нас без внимания, — находились в постоянном взаимодействии.
Монологов у нас нет. Со стороны, может, кажется
— Вы же датчики и в контрольных матчах использовали?
— В Венгрии. Хотели и с Чили, но стадион не был оснащен соответствующими возможностями. Со своей стороны состояние каждого игрока мы четко контролировали, но они сами лучше ответят на вопрос о том, насколько они были свежи. Но главное, что с каждой игрой мы становились лучше и лучше.
Помимо «физики» мы внимательно наблюдали и за «химией» внутри команды. И с этим все тоже было в порядке. 30 дней мы были вместе — и они пролетели, как один. Когда я назвал футболистам это число после турнира, все даже удивились — никто и не подумал о том, сколько дней мы провели неотлучно.
— За все время только на день разъезжались — после матча с Чили.
— Да. В общем, ваш вывод верный — со сборов приехала другая команда. На это сработало сразу несколько факторов. Добавлю: команда, выстроенная по определенным критериям — как на поле, так и за его пределами. Нам нужна команда, которая будет интересна всем.
Например, сейчас повышается интерес к сборной со стороны спонсоров. Но ведь ни один спонсор не придет в команду, когда у нее есть негативный фон. Мы это с первых дней обозначили и никуда с этого направления не сбились. Как один из вас верно в своем материале заметил, этот год сборной научил нас говорить только про футбол.
— В следующем году опять будет Нойштифт? И та же схема подготовки?
— Мы уже запросили, чтобы это место было вновь за нами закреплено. Работа ведется и, думаю, все будет в порядке. Кстати, и на матче в Венгрии был почти полный стадион, и в Москве на Чили. Для нас это был важный нюанс, и это тоже хотелось бы видеть в следующем году. В прошлом году перед Euro-2016 и в Инсбруке на матче с Чехией был пустой стадион, и в Монако против Сербии. Нейтральные поля, убежден, пользы не приносят, на них матчи оказываются действительно товарищескими, а не контрольными, и все это тоже влияет на команду. Мы высказали РФС пожелания на этот счет.
ПРОСЬБА К КЛУБНЫМ ТРЕНЕРАМ — ОБЩАЙТЕСЬ НАПРЯМУЮ, А НЕ ДАВАЙТЕ СОВЕТЫ ЧЕРЕЗ ПРЕССУ!
— Насколько важными для формирования новой сборной оказались два контрольных матча перед Кубком конфедераций? До Нойштифта не было ощущения, что команда есть. А после Венгрии и Чили оно уже появилось.
— Мы не раз говорили о том, что первый матч в серии из двух у нас всегда получается менее качественным — и это были не просто слова. Тому была объективная причина — время, которое игроки проводят вместе. Ко второй игре штаб имеет возможность оказать на них большее воздействие — и тренировочное, и психологическое,
Чтобы
Другое дело — сколько бы мы ни были вместе, если бы в коллективе не было «химии», это совместное время тоже не работало бы. Сколько футбол знает случаев, когда люди, наоборот, уставали от долгого пребывания друг с другом и начинались конфликты! Здесь же и близко не было ничего подобного. Потому и говорю, что 30 дней пролетело незаметно.
— В 2001 году сборная Кореи под руководством Гуса Хиддинка не вышла из группы на Кубке конфедераций, крупно проиграв французам. И ему удалось «пробить» наверху несколько долгосрочных сборов в течение последнего года перед домашним ЧМ, где дошли до полуфинала. У вас не было желания попросить РФС о
— Желание такое, конечно, есть. Но я его даже не озвучивал. Потому что изначально знал: это неосуществимо, и тебе все равно скажут «нет». Зачем тогда копья ломать? Есть еврокубки, четкий европейский календарь. Невозможно такое сделать, как бы ты как тренер сборной этого ни хотел. Так какой смысл ставить в неудобное положение клубы, лигу, себя, в конце концов?
Контакт со всеми клубами у нас прямой и хороший. И что возможно сделать — чтобы и сами футболисты не забывали, и клубы им напоминали, что есть сборная, куда надо стремиться и готовиться.
— А вы уверены, что не будет происходить нечто противоположное? По некоторым клубам в минувшем сезоне создавалось впечатление, что они готовили своих игроков не в сборную, а… из нее.
— Знаю, что и наши действия порой оценивают не так, как есть на самом деле. И с клубами так же. Если у меня или у
Если бы я никогда не работал клубным тренером, то, возможно,
— Смена руководства в «Зените» сработает на сборную? В прошлом сезоне создавалось впечатление, что тот же Мирча Луческу не слишком желал вызова своих игроков в национальную команду.
— Не знаю, откуда у вас такая информация. Первым, к кому я поехал, был как раз Луческу. Уважаю этого тренера — не
— Тем не менее именно Луческу позже советовал вам через прессу не брать в сборную Юрия Жиркова.
— Эту тему мы потом тоже с ним обсуждали — уже по телефону. У меня просьба ко всем коллегам: не надо мне советовать через прессу! Абсолютно любой мне может позвонить и высказать пожелания. Насчет «не брать» — вы видели, что Жирков был одним из лучших на Кубке конфедераций. Не только в нашей команде, а вообще на этой позиции вы не найдете
— Парадокс в том, что два человека, которые закрывали всю бровку — самая энергетически сложная позиция при такой схеме, — были старше всех, но сыграли здорово, и сил у них хватило. И у Жиркова, и у Самедова.
— Исхожу не из личных пристрастий, а из оценки потенциала игроков. Если с Жирковым я работал в «Динамо», то с Самедовым пересекся только в сборной. Но он же столько лет в России играет! У него есть качества, которые ты видишь и начинаешь под свой футбол подстраивать. Рад, что это тот самый случай, когда предпринимаемые штабом шаги дают результат.
— На Самедова вы стали делать ставку с первого же матча. И он был лучшим бомбардиром осени.
— Если вы думаете, что я Самедова очень люблю, то вы сильно преувеличиваете. Убежден, что Самедов меня тоже не любит (улыбается). Но мы партнеры! Задача тренерского и медицинского штаба — сделать так, чтобы футболист проявил на поле свои лучшие качества, а не любил главного тренера. Из 15 мячей, которые мы забили с сентября прошлого года, в восьми он участвовал. И из трех голов на Кубке конфедераций — в двух: гол Мексике и передача с Новой Зеландией.
— Так необходим ли сборной Мариу Фернандес?
— Мы хотим, чтобы он был с нами. Но разница в том, что Самедов нам прямо сейчас стабильно приносит пользу, а Мариу, убежден, ее принесет в будущем.
ЛЕБЕДЕВ ВЫСКАЗАЛСЯ О ЖИРКОВЕ НА ЭМОЦИЯХ
— Дайте оценку словам
— Эмоции. Думаю, эта тема в ближайшее время будет закрыта, и к нему, человеку взрослому и публичному, вопросов не останется.
— А вы с Жирковым эту тему обсуждали? Ведь на
— Начну с того, что после обязательной программы —
Юра, как и еще ряд игроков, вместе с нами не улетал, и в гостинице все они зашли в номер, мы попрощались. Эту тему мы не обсуждали. Пусть эмоции утихнут, успокоится он сам — и будет время для спокойных рассуждений. А иногда бывает так, что и говорить не о чем. Все и так понятно.
— А спрашивали ли вы Жиркова, что случилось с ним в моменте, за который он получил вторую желтую карточку?
— Даже если бы мы с Юрой этот вопрос обсудили, подробности вы от меня не узнали бы. Был игровой момент. Футбол есть футбол, контактный вид спорта, и думаю, что он просто
АКИНФЕЕВ? ВИНОВАТЫХ НИКОГДА НЕ ИЩЕМ
— Но вы склонны его в этом винить?
— Отвечу и об этом, и — опережая ваш вопрос — об Игоре Акинфееве. Мы виноватых никогда не ищем. Это наш принцип. И в клубах наш тренерский штаб всегда исходил из этого. Потому что если ты будешь искать виноватого в той или иной игре, результата никогда не будет. Потому что футболисты, играющие с дрожащими ногами, нам в командах не нужны. А дрожать они не будут в том случае, если есть поддержка тренера в любой ситуации. И если после того или иного просчета есть спокойный объективный анализ.
Потому что спортсмены всегда хотят от наставника совета, как сделать лучше. То, что они не так сделали, — знают сами. И знает весь мир, потому что видит на стадионе и телеэкранах. Но они ждут от меня не того, что весь мир уже видел, а того, как это исправить. В этом ключе мы и работаем.
Опережая ваш вопрос, мы не ищем виновного и в судье, который два пенальти нам не дал. Я в шутку спрашивал его во время игры с Мексикой: «Мы дома играем или на выезде?» Он улыбнулся, и игра продолжилась. Наша задача — не искать крайних, а делать команду. И футболисты должны знать, что в любой ситуации мы с ними.
— Вы говорите, что не нужно искать виноватых. Но невозможно совсем не замечать ситуацию с Акинфеевым, который провалил уже второй крупный турнир…
— Для нас всегда важнее не то, что случилось, а то, что происходит после. Ошибки совершают все. Важна реакция на эти ошибки.
— Раз вы затронули тему судейства: Россию действительно ни в одном матче не судили как хозяев. С чем вы это связываете? На крупных турнирах чаще всего бывает иначе.
— Мы не хотим помощи, мы хотим, чтобы судили то, что есть. Давайте не будем делать акцент на нашей сборной, чтобы не подумали, что мы
— Это низкий уровень судейства в целом?
— Если бы это случилось во время матча без видеоассистентов, мы бы сказали, что это человеческий фактор. А вот тут напрашивается слово «предвзятость». Как это — чтобы очевидного нарушения не увидел ни судья, ни три видеопомощника?
Поймал себя на мысли, а не расслабятся ли судьи, зная, что в случае чего их подстрахуют видеоассистенты? Раньше была мощнейшая концентрация: ты принимаешь решение и целиком за него отвечаешь. А сейчас выходишь, можно флажок не поднять, гол забивают, потом смотрят — офсайд и отмена гола. Не упадет ли от такого квалификация судей?
ПЕНАЛЬТИ БЫЛИ, НО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ АКЦЕНТ — ПУТЬ В НИКУДА
— Может, история с полуфиналом говорит о том, что в случае с видеоассистентами еще не все отработано с точки зрения методики принятия решений? Там ведь игру для просмотра даже не остановили.
— Это новация, и требуется время, чтобы к ней привыкли все. В том числе и сами судьи. По моему убеждению, две вещи однозначно нуждаются в видеопросмотре.
— Вы же на тренировках судите двусторонки, верно?
— Да.
— Представим: четыре момента у сборной России, которые обсуждаются как возможные пенальти. Полоз с Новой Зеландией, Бухаров с Португалией, Жирков и Смолов с Мексикой. Вы — судья. В каких из этих моментов вы назначили бы пенальти, произойди это на тренировке?
— Честно говоря, за Полоза не назначил бы. По Бухарову — вопрос. Иногда на тренировке ты хочешь посмотреть, как твоя команда пенальти реализует, и назначаешь вот такие, спорные. И посмотреть, как те или иные футболисты среагируют на свисток. На тренировках ведь тоже некоторые психологические детали улавливаешь. Иной раз углового нет, а я даю. Поэтому такой пенальти скорее поставил бы. А в матче с Мексикой оба назначил бы точно.
Но опять же если бы вопрос не задали, я бы эту тему сам не затронул. Потому что если начинать разбирать отдельные ошибки, будь то игроков, судей, кого угодно, — мы уйдем в совсем другую сторону. Нам надо смотреть наш общий уровень игры, фундамент, который не должен позволять
— В конце концов, оба не назначенных пенальти с Мексикой были до гола Самедова, то есть напрямую на ход игры не повлияли. Другое дело, если бы судья их не дал при счете 1:0.
— Вообще можно в целом занести в актив то, как команда реагировала на различные повороты в этом матче. На тех же не назначенных пенальти футболисты не зациклились — тут же забыли о них, вновь пошли забивать и сделали это. Во втором тайме получили в свои ворота второй гол, не вытекавший из логики игры, вскоре — еще и удаление. И все равно вдесятером продолжали гнуть свою линию и создали голевой момент.
Ни в одном фрагменте игры не было того, что было несколько минут с португальцами, когда после пропущенного гола мы
УБЕЖДЕН, ЧТО ЗОБНИН СТАНЕТ ТОЛЬКО СИЛЬНЕЕ
— Готовы сказать, что если бы играли Дзагоев и Зобнин, судьба у этой команда на турнире могла бы быть совсем иной?
— Такими категориями — «если» — мы не рассуждаем. Их не было. Понятно, что это качественные футболисты не просто из обоймы. Их присутствие — большой плюс. Любая сборная зависит от таких игроков.
С Зобниным я вчера, кстати, разговаривал. Он идет на поправку, операция, насколько понимаю, прошла достаточно удачно. Мы уже раза три общались с ним. Теперь, как я в таких случаях говорю, «лучше на месяц позже, чем на день раньше». Чтобы точно долечиться и восстановиться. Часто бывает, что после таких ударов судьбы человек становится только сильнее. Убежден, что с Зобниным это и произойдет. Что касается Дзагоева, то мы также с нетерпением ждем его возвращения в сборную. Мы с ним на связи и надеемся, что он восстановит свои кондиции как можно быстрее.
— Довольны работой тренера по физподготовке ЦСКА Паулино Гранеро, привлеченного в сборную до начала турнира?
— Если бы не был в нем уверен — мы бы не пригласили его в тренерский штаб. Другое дело, надо понимать: наш тренер по физподготовке — Владимир Паников, а Гранеро нам в этом плане помогал. Он уже был на больших турнирах.
— И к его работе на Euro-2016 были вопросы. То есть негативный опыт — это то, что способно в следующий раз помочь?
— Он знал на практике то, что мы — только в теории. Гранеро находился со сборной до 14 июня, а потом отправился в распоряжение ЦСКА. Замечу, что нам очень помогли его профессиональные и человеческие качества.
ПОЧЕМУ Я СУХО ОТВЕЧАЛ НА
— Как вы отреагировали на то, что после Португалии, когда еще ничего не было потеряно, некоторые известные журналисты написали лично про вас статьи со злой и агрессивной критикой?
— Невозможно тренировать сборную своей страны или ее популярный клуб и быть вне критики. Это нормально! Надо иногда выслушивать и читать не самые приятные слова, которые идут в твой адрес. Наша задача — убеждать и критиков, и тех, кто настроен более благожелательно, своей игрой. Другого пути нет.
Моя реакция? Думать! Люди смотрят на мою работу под другим углом зрения. Если реагировать на каждое замечание гневно — это неправильно. В любом критическом выступлении, если это не огульное охаивание, можно найти рациональное зерно. Если ты на таком посту, то должен быть готов к жестким оценкам. И искать в них
— Вы же назвали своим просчетом нервную
— Специально пересмотрел ту
— Ждем с нетерпением.
— Игра заканчивается. Ты собираешься подойти к тренеру соперников, к своему штабу и футболистам. Именно так сделал после Новой Зеландии, когда бродкастеры не воспользовались операцией
— Поэтому и пришли на
— Возможно, и так. На все вопросы ответил сухо, да. Не развернуто.
— Как вы отнеслись к тому, что перед матчем с Мексикой некорректные, как многим показалось, высказывания в ваш адрес в прямом эфире допустил Валерий Карпин, ваш бывший партнер по «Спартаку» и сборной?
— В любом случае не хочу переходить на личности. Главный тренер сборной — серьезная и ответственная работа, ты на виду, тебя оценивают. Это надо понимать и уважать. И быть открытым к восприятию любой критики. Если замкнешься и не будешь ее принимать — считай, ты пропал. И как личность, и как профессионал.
А те, с кем я играл, могут говорить и делать все, что посчитают нужным. Мы с ними выигрывали титулы в «Спартаке» и много играли в сборной. Критиковать этих людей и их слова мне не хотелось бы. Возможность высказать свое мнение есть у всех, но тональность оценок каждый выбирает самостоятельно.
— Почему вы не стали для повышения мотивации зачитывать футболистам заносчивые слова мексиканца Гуардадо?
— Думаю, футболисты и без меня все прочитали. Хотя в прошлом пару раз прибегал к подобному методу — просто вывешивал, сам ничего не говорил. Но теперь мы выбрали другой путь и пошли «в народ». Отменили разминку и прошлись по набережной. Игроки без всяких зажигательных слов на установке увидели и поняли, как к ним относятся болельщики и чего от них ждут. Эмоционально команда была готова к матчу.
У СМОЛОВА БЫЛ МЫШЕЧНЫЙ СПАЗМ НА РАЗМИНКЕ ПЕРЕД МЕКСИКОЙ
— В чем, на ваш взгляд, вы лично на турнире недоработали? В какие моменты можно было принять более точные решения?
— Или недоработал, или времени не хватило. Надо понимать, что некоторые предложенные нами вещи могут быть по сути верными, но футболисты банально не всегда успевают «схватить» материал. Чтобы поменять тактику, нужно больше времени — для себя я это понял. Есть теория, тренировки, контрольные матчи, но ничто не заменит официальных встреч. За пару дней после матча с Венгрией перестроились на 5−4−1 против Чили. Но в контрольной встрече напряжение меньше, и все усваивается легче. А когда перестройка происходит в официальном поединке с чемпионами Европы, то срабатывает не всегда. Так что в этом плане предстоит поработать и уделить определенным нюансам больше внимания.
— Иными словами, будь у вас возможность вернуть время назад, против Португалии вы бы сыграли с двумя нападающими, а не с одним.
— Не факт. Скорее мы бы больше времени уделили некоторым вещам. Мы же не случайно экспериментировали в матче с Чили. Равно как и отрабатывали игру в четыре защитника — впоследствии применив это в конце встречи с Мексикой, когда остались вдесятером. Тот же Смольников более комфортно чувствовал себя в качестве крайнего защитника в расстановке с двумя центральными, тогда как в расстановке с тремя отдавали предпочтение Самедову.
— Ерохин не вышел в «старте» против Португалии
— Да. Он и против Мексики сыграл на обезболивающих.
— Смолов тоже испытывал проблемы со здоровьем, верно?
— До игры, на предматчевой тренировке все было нормально. Но с разминки непосредственно перед началом матча он вернулся раньше. Возник мышечный спазм. Встал вопрос, сможет ли Федор вообще участвовать в игре. Но он вышел. Договорились: если станет невмоготу, сразу поднимай руку и показывай. Заменили Смолова, уже когда остались вдесятером, ведь надо было бегать еще больше. Федя мог усугубить травму, пропустить сборы и начало чемпионата — мы обязаны думать как об интересах сборной, так и о судьбе игроков. Кстати, перед удалением Жиркова мы планировали выход Миранчука и даже заполнили лист заявки, Алексей уже разминался. Но красная карточка все поменяла. В итоге вышел свежий Канунников, поработавший и на оборону, и на атаку. Было, кстати, странно слышать, когда на «Матч ТВ»
— То есть совсем малое игровое время Миранчука на турнире связано в том числе со стечением обстоятельств.
— Меня часто спрашивают об этом. Каждому свое время, не торопите события. Тот, кто преждевременно берет непосильный вес, легко может надорваться. Про Миранчука скажу так: матчи, где он выходил в основном составе, не до конца ему удавались. А вот при появлении на замену Алексей реально добавлял. Забивал, отдавал — как я это называю, «ставил точки».
Пока что Миранчук помогает нам в роли джокера, но это не означает, что завтра он не сможет стать основным игроком. Алексей сделал определенные шаги и будет развиваться дальше. Мы и с ним, и со всеми другими футболистами разговариваем — что надо делать. Нет такого, что человек не играет — и не знает почему. Все в команде в курсе, у кого какая роль.
— Смолов против португальцев проиграл 90 процентов единоборств. Что это было?
— Прежде всего, он противостоял, мягко говоря, непростым соперникам. А наши выводы по отдельным моментам мне не хотелось бы выставлять на всеобщее обозрение. Их необходимо проанализировать и дать футболисту соответствующие рекомендации.
— Появление Бухарова в стартовом составе против Мексики было вызвано желанием освободить больше пространства для Смолова?
— Именно так.
— Как в целом оцените игру Смолова на турнире и его слезы после вылета?
— Мы уже касались персонально нескольких футболистов, хотя обычно мне это несвойственно. Но понимаю, болельщикам интересно получить персональную оценку действий футболистов. По поводу Смолова: давайте оставим в стороне ситуацию после матча — Федор воспринял все близко к сердцу. К тому же проявить себя в решающем поединке ему помешала травма, что тоже отразилось на его эмоциональном состоянии.
Теперь насчет его игры. Смолов работал на команду — это все видели. Он помогал и обороне, и атаке. Кубок конфедераций можно, с одной стороны, записать ему в актив. Смолов
С другой стороны, важно сделать соответствующие поправки. Футболистов часто критикуют, но, поверьте, они умные ребята. Порой они сами должны обдумать свое выступление и сформировать собственный взгляд. А при следующей встрече мы сравним их ощущения с нашими. Со Смоловым мы в аэропорту переговорили и по поводу его игры, и насчет его будущего. Уверен, что правильные выводы он сделает. Сейчас для него самое важное — определиться, где он продолжит карьеру. Давать советы не возьмусь: есть взгляд со стороны, но есть и внутренние ощущения футболиста. Буду уважать решение Смолова, каким бы оно ни оказалось. Главное, чтобы оно позволило ему дальше расти.
ПОЧЕМУ ШИШКИН
— Неопределенность в карьере и трансферные дела влияли на состояние отдельных футболистов? Смолова мы уже упомянули. Ерохин и Полоз готовились к переходу в «Зенит», была неясность у Кудряшова и Миранчука, Канунникова пресса продавала в «Спартак», и так далее.
— Меня об этом спрашивали на одной из
— Ваше мнение о выборе Полоза и Ерохина в пользу «Зенита». Нет опасений, что они повторят грустный путь Новосельцева?
— Оба тоже заходили ко мне после турнира. Они приняли решение, и мы надеемся, что шаг в «Зенит» окажется во всех отношениях правильным, Полоз и Ерохин будут регулярно играть и еще выше поднимут собственную планку. Вспомните, какими они пришли в сборную. А теперь с каждой игрой становятся все более уверенными.
— Вы упомянули нескольких игроков, с кем пообщались после вылета с Кубка конфедераций. У предыдущего тренера сборной Леонида Слуцкого прощальный разговор в итоге вошел в историю российского футбола благодаря философской фразе: «Мы — г… о». В ваших разговорах с игроками такая мысль звучала?
— Нет. Такое ощущение, что ваш вопрос — из
Времена изменились. Раньше было как: тренер говорит, что делать, и ты делаешь. А теперь тренер говорит, что делать, и должен объяснить почему. Что конкретно это даст игроку. Если футболист принял аргументы, прочувствовал, начал делать и прибавлять — значит, мы его «завоевали».
— Ответьте на главный вопрос, который возник у всех при виде состава на Португалию. Почему Шишкин?
—
— Замену Шишкина в перерыве все трактовали так: тренер не угадал со стартовым составом и исправил свою ошибку.
— Странная трактовка. По ходу матча тренеру приходится делать замены, чтобы влиять на ход игры, — это нормально. Я заменил Шишкина потому, что требовалось усилить атаку. Не случись гола на 8-й минуте, ситуация на поле складывалась бы иначе.
— Почему против португальцев слева вышел Комбаров, а не Жирков?
— У Португалии очень активные крайние защитники. На Euro-2016 в каждой игре оба бежали по 2000 метров на спринтах! Важно было укрепить фланги. Поэтому он вписывался в тактическую модель, тем более играл в товарищеской встрече с Чили в той же схеме.
— Вы согласны с оценкой, что Головин превратился из молодого парня в одного из лидеров команды? Будете ли вы в дальнейшем предъявлять ему соответствующие требования?
— У нас требования предъявляются в зависимости не от возраста, а от возможностей игрока. На сегодняшний день лидерские качества — на других плечах, но не за горами тот день, когда уже Головин и другие футболисты будут не только лидерами по игре, но и лидерами по всему остальному, в том числе в раздевалке.
— А кто лидеры в раздевалке сейчас?
— У нас есть капитан Акинфеев, есть костяк более опытных футболистов — Самедов, Глушаков, Смолов, Жирков. Но не бывает одинаковых дней — в разное время люди проявляют себя
О ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКАХ
— Тройка защитников Джикия — Васин — Кудряшов — то сочетание, на которое теперь будет сделана ставка вплоть до чемпионата мира?
— Я рад, что они у нас есть. Понятно, что Джикия играет на не до конца своей позиции, но раз он там, значит, мы видим в этом смысл. Но рассуждать, что будет через год, нет смысла. Вспомните, сколько игроков мы потеряли непосредственно перед Кубком конфедераций.
Сейчас можно говорить о том, что мы,
— До турнира у защитников на троих было всего 15 матчей за сборную — из них ни одного официального. У вас были опасения, что футболисты могут банально «поплыть»
— Скажите мне, а сколько у них на троих было матчей в прошлом августе, когда мы начали строить новую команду?
ЕСЛИ У КОКОРИНА И ДЗЮБЫ
— Всех волнует, каким теперь будет ваше отношение к Кокорину и Дзюбе после их выступления с «месседжем» в инстаграме, видимо, в ваш адрес. Лично нам их поведение непонятно. Дзюбу вы вызывали на каждый сбор (правда, он приехал только на один из пяти, а на остальные либо не приезжал вообще, либо уезжал по состоянию здоровья) и пригласили готовиться к Кубку конфедераций, но из Австрии он тоже вскоре уехал
Кокорина вы в
— Отвечу коротко. Конфликта не было и быть не могло. Мое отношение к ним уже обозначено в вашем вопросе, и это подтверждают факты. А если
— Ваше отношение конкретно к «месседжу». Что лично вы в нем увидели?
— За последний год сборная, на мой взгляд, приучила всех, что мы говорим только про футбол. А когда происходят подобные вещи, это уже не про футбол.
— Перед и во время Кубка конфедераций критики вас нередко попрекали, что вы не позвали того или иного игрока — Кокорина, Шатова, Мамаева, Денисова, Оздоева и так далее. Правильно ли мы понимаем, что, на ваш взгляд, та самая командная «химия» играет очень важную роль и достигается в том числе за счет вызова не всех подряд, а только тех футболистов, которые подходят друг другу и соответствуют тренерским идеям.
— Не случайно же это сборная КОМАНДА. Мы провели вместе месяц. А пролетело как один день. Все как один были нацелены на результат независимо от того, кто сколько получил игрового времени. Тем, кого мы ранее привлекали в команду, я позвонил и объяснил причины их отсутствия в заявке.
НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ ИЗ ЭТОЙ ЗАЯВКИ ГЕРМАНИИ В 2018-м БУДЕТ ИГРАТЬ ПОЛОВИНА
— Сколько немцев из нынешнего второго состава ожидаете в следующем году на ЧМ-2018?
— Не стал бы называть этот состав вторым. В силу профессионального любопытства, нескольких лет игры в Германии и футбольной симпатии к этой стране довольно много смотрю бундеслигу и знаю достаточно нюансов. А потому не удивлюсь, если на чемпионате мира из нынешнего состава увижу полкоманды. Потому что есть имена, а есть футбольное поле.
В сборной Германии есть стратегия развития, там смотрят вперед. Вот и молодежный Euro немцы выиграли. Сейчас команда на Кубке конфедераций называется вторым составом, а через год, как знать, станет первым. Может, все эти слова о втором составе — «маленькие футбольные хитрости», как говорил Владимир Маслаченко, царствие ему небесное. Не играет Кроос из «Реала», но на его месте играет Дракслер из «ПСЖ». И еще вопрос, кто из них первый, а кто — второй. Расслабили соперников, а потом взяли и всем все показали.
— Когда смотрели полуфинал Германия — Мексика, была мысль: «А как бы мы с этими немцами играли?»
— Не было. Потому что не признаю слова «бы». Зато у меня возникла параллель с нашим матчем против Португалии. Мы так же пропустили на самом старте игры, как и мексиканцы. Мексика на
Нужно время, чтобы прийти в себя. Потребовалось оно и нам, хотя удар нужно держать. Это, кстати, тоже маленький плюс Кубка конфедераций — мы получили наглядный урок на будущее. Нельзя приходить в себя слишком долго! Поэтому первый тайм и получился скомканным. Сами собой мы стали уже после перерыва.
С НЕМЦАМИ У НАС ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, И ЭТИМ НАДО РЕАЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ
— Каковы уроки победы сборной Германии в таком составе на турнире?
— Они в том, что ничего не происходит случайно. Программа реформ немецкого футбола, начиная с низового уровня, принятая в начале 2000-х после провала на Euro, дает реальные результаты. Не случайно РФС подписал с Немецким футбольным союзом, DFB, соглашение о сотрудничестве. И этим вопросом надо реально заниматься.
Посмотрите: не только этот состав немцев выиграл Кубок конфедераций, но в нем играют восемь человек, которые по возрасту могли бы выступать в составе молодежной сборной! И в то же время молодежка, казалось бы, настолько ослабленная, выигрывает чемпионат Европы, по игре уверенно побеждая в финале испанцев.
— После всего этого в ход пошла грустная, но точная шутка, что у Германии не хватает сборных для футболистов, а у России — футболистов для сборной. И у вас, и у Йоахима Лева — головная боль, только по несколько разным поводам.
— Да, головная боль одна, а диагнозы разные. Кстати, мы и эту тему с ним обсуждали, когда встретились накануне финального матча. Вообще, говорили о многих вещах.
— В том числе тактического характера? Ведь и россиянам, и немцам довелось встретиться и с Мексикой, и с Чили. И с обеими командами бундестим, по любопытному совпадению, играла по той же схеме, что и вы.
— Да, с Мексикой — 5−3−2, с Чили — 5−4−1. И об этом с ним говорили. Лев смотрел наш контрольный матч с чилийцами и турнирный — с мексиканцами и сделал для себя определенные выводы. Вот скажите: разве
На самом же деле у команды просматривалась четкая задача: глядя на уровень соперника и его стратегию игры, в стартовом отрезке сохранить свои ворота в неприкосновенности. Немцы не вышли играть в «ура-футбол» только потому, что они — немцы. В итоге их план сработал, они выиграли. А то, что в финале были совсем разные отрезки, — таков высочайший уровень турнира, команд и отдельных игроков, не позволяющий команде все 90 минут атаковать или прессинговать. Или, наоборот, только обороняться.
— Обычно всех людей, не имеющих отношения к команде, во время предматчевой тренировки после первых 15−20 минут просят удалиться. Вас в случае с немцами — тоже?
— Нет, мне дали возможность посмотреть все занятие, которое представляло собой обычную 50-минутную предматчевую тренировку.
— Не воспользовались случаем, чтобы попросить Лева о контрольном матче между Россией и Германией?
— Такие вещи по собственной инициативе не обсуждаю, для этого есть специальный департамент в РФС. И когда мне звонят с предложением провести
— Жалеете, что турнирная судьба на Кубке конфедераций не свела вас с его будущим победителем?
— Поставлю этот вопрос
— Приз MVP турнира получил Юлиан Дракслер. А какова ваша кандидатура?
— Согласен с этой. Убежден, что лучший игрок турнира должен представлять
— У немцев в последние годы была головная боль с центрфорвардом. После игры в России лучшего снайпера турнира Вернера можно сказать, что эта проблема для ЧМ-2018 решена?
— Чемпионат мира только через год. Все зависит от того, как и Вернер, и все остальные футболисты этот сезон проведут. Кубок конфедераций, конечно, будет зачтен, но он явно не станет решающим фактором в выборе.
КАКОЙ БУДЕТ СБОРНАЯ-2018
— Насколько важными в психологическом плане стали слова Виталия Мутко о том, что вы продолжите работу со сборной независимо от результата матча с Мексикой. Вы их оценили?
— Доверие необходимо любому тренеру, тем более тому, кто строит новый коллектив. Мы с первого дня выбрали линию и придерживаемся ее. У нас с руководством профессионально выстроена организационная работа, связанная с проведением сборов, контрольных матчей… Большое достижение, что действительно теперь говорим только о футболе. Да, как спортсмены мы остались недовольны результатом на Кубке конфедераций. Но как представители страны, подарили зрителям эмоции и надежду. Шаг за шагом, появляется прогресс. Стоит задача сделать команду, и мы продолжим над этим работать.
— До чемпионата мира остался без малого год. Год для создания команды-2018. Вы можете описать, какой видите эту команду?
— Такой же заряженной, какой она была на Кубке конфедераций. С таким же желанием добиваться результата. Но в каждом компоненте надо реально добавлять. Мы не одни на этом свете. Есть наши требования, а есть требования соперника и современного футбола, почувствовать которые можно, только участвуя на турнире.
— Помимо тех людей, кто участвовал в Кубке конфедераций, и тех, кто не попал на турнир
— В сентябре, возможно, будет сбор в Новогорске. Хочется верить, что удастся подыскать достойного соперника для контрольной игры. Тогда мы, вероятно, проверим не
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