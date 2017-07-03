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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30270778/
3 июля 2017, 21:42 | ТАСС

Мэр Казани: Опыт Кубка конфедераций будет востребован на ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Опыт, полученный во время проведения футбольного Кубка конфедераций в Казани, будет востребован во время чемпионата мира 2018 года. Такое мнение выразил мэр города Ильсур Метшин.

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© ИТАР-ТАСС

«Несмотря на лестные отзывы и высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда расти, мы свои недочеты увидели, нет предела совершенству. Предстоит провести работу над ошибками. В течение этого года мы должны поработать над тем, чтобы чемпионат мира прошел еще лучше», — передает слова Метшина пресс-служба мэрии Казани. По словам мэра, весь полученный опыт будет востребован при проведении в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Как считает Метшин, подобные мероприятия выводят город на новый уровень, так как меняется не только инфраструктура, но и ментальность людей. Перед турниром исполком города планирует оптимизировать вопрос организации дорожного движения, в частности, правильного распределения транспорта. В ближайшее время состоится совещание с участием Ассоциации рестораторов и отельеров. Среди прочего власти обсудят меню на английском языке на предстоящий чемпионат.

Загруженность казанских отелей в дни проведения турнира составила более 90%. Игры Кубка конфедераций и культурно- развлекательные мероприятия в Казани освещали более 700 журналистов. Кроме того, около 100 российских и зарубежных журналистов работали в пресс-центре для неаккредитованных СМИ в КРК «Пирамида». В дни Кубка конфедераций мексиканские журналисты сняли фильм о Казани, который выйдет в программе о путешествиях на канале Mexico Travel Chanel (Мексиканский канал о путешествиях — прим. ТАСС).

В столице Татарстана состоялись матчи группового этапа Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия, а также полуфинал Португалия — Чили. Игры на стадионе «Казань- Арена» посмотрели более 155 тысяч человек. Из них около 5 тысяч — это болельщики из Мексики, Португалии, Чили и Германии.

Матчи Кубка конфедераций помимо Казани, проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале 2 июля команду Чили со счетом 1:0.
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