Мэр Казани: Опыт Кубка конфедераций будет востребован на ЧМ-2018

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«Несмотря на лестные отзывы и высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда расти, мы свои недочеты увидели, нет предела совершенству. Предстоит провести работу над ошибками. В течение этого года мы должны поработать над тем, чтобы чемпионат мира прошел еще лучше», — передает слова Метшина пресс-служба мэрии Казани. По словам мэра, весь полученный опыт будет востребован при проведении в 2018 году чемпионата мира по футболу.

Как считает Метшин, подобные мероприятия выводят город на новый уровень, так как меняется не только инфраструктура, но и ментальность людей. Перед турниром исполком города планирует оптимизировать вопрос организации дорожного движения, в частности, правильного распределения транспорта. В ближайшее время состоится совещание с участием Ассоциации рестораторов и отельеров. Среди прочего власти обсудят меню на английском языке на предстоящий чемпионат.

Загруженность казанских отелей в дни проведения турнира составила более 90%. Игры Кубка конфедераций и культурно- развлекательные мероприятия в Казани освещали более 700 журналистов. Кроме того, около 100 российских и зарубежных журналистов работали в пресс-центре для неаккредитованных СМИ в КРК «Пирамида». В дни Кубка конфедераций мексиканские журналисты сняли фильм о Казани, который выйдет в программе о путешествиях на канале Mexico Travel Chanel (Мексиканский канал о путешествиях — прим. ТАСС).

В столице Татарстана состоялись матчи группового этапа Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия, а также полуфинал Португалия — Чили. Игры на стадионе «Казань- Арена» посмотрели более 155 тысяч человек. Из них около 5 тысяч — это болельщики из Мексики, Португалии, Чили и Германии.