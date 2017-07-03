Мэр Казани: Опыт Кубка конфедераций будет востребован на ЧМ-2018
КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Опыт, полученный во время проведения футбольного Кубка конфедераций в Казани, будет востребован во время чемпионата мира 2018 года. Такое мнение выразил мэр города Ильсур Метшин.
«Несмотря на лестные отзывы и высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда расти, мы свои недочеты увидели, нет предела совершенству. Предстоит провести работу над ошибками. В течение этого года мы должны поработать над тем, чтобы чемпионат мира прошел еще лучше», — передает слова Метшина
Как считает Метшин, подобные мероприятия выводят город на новый уровень, так как меняется не только инфраструктура, но и ментальность людей. Перед турниром исполком города планирует оптимизировать вопрос организации дорожного движения, в частности, правильного распределения транспорта. В ближайшее время состоится совещание с участием Ассоциации рестораторов и отельеров. Среди прочего власти обсудят меню на английском языке на предстоящий чемпионат.
Загруженность казанских отелей в дни проведения турнира составила более 90%. Игры Кубка конфедераций и культурно- развлекательные мероприятия в Казани освещали более 700 журналистов. Кроме того, около 100 российских и зарубежных журналистов работали в
В столице Татарстана состоялись матчи группового этапа Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия, а также полуфинал Португалия — Чили. Игры на стадионе «Казань- Арена» посмотрели более 155 тысяч человек. Из них около 5 тысяч — это болельщики из Мексики, Португалии, Чили и Германии.
Матчи Кубка конфедераций помимо Казани, проходили в Москве,
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