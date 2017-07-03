ФИФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций
ФИФА объявила имена претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций—2017, который проходил в России.
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На награду претендуют шесть игроков: мексиканцы Марко Фабиан (гол в полуфинальном матче турнира Германия — Мексика), Рауль Хименес (матч группового этапа Мексика — Новая Зеландия), немец Керем Демирбай (Германия — Камерун, групповой этап), камерунец
Проголосовать за лучший гол необходимо до понедельника, 10 июля. Голосование будет закрыто в этот день, в 11:00 по московскому времени.
Посмотреть все голы и отдать свой голос можно на сайте ФИФА.
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