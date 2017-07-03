Кто кроме немцев: ФИФА назвала лучших на Кубке конфедераций
Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций и собрала почти все индивидуальные и командные награды турнира. Исключение оказалось только одно.
«Золотой мяч», приз лучшему игроку: Юлиан Дракслер (Германия).
Юлиан Дракслер оказался одним из трех игроков сборной Германии, помимо Йосуа Киммиха и Себастьяна Руди, кто провел на турнире все пять матчей. Он стал лидером своей команды и во многом от него зависела игра сборной Германии в полузащите. «Дракслер — игрок, который будет вести сборную за собой в ближайшие несколько лет, когда сменится поколение Нойера, Хедиры, Хуммельса и Боатенга. И для него этот турнир будет очень важным», — сказал после матча Йоахим Лев. Дракслер оправдал ожидания.
«Серебряный мяч» достался чилийцу Алексису Санчесу, «Бронзовый мяч» — Леону Горецке (Германия).
«Золотая бутса», приз лучшему бомбардиру: Тимо Вернер (Германия)
21-летний форвард «Лейпцига» приехал на Кубок конфедераций в статусе лучшего немецкого бомбардира чемпионата Германии — в бундеслиге в прошлом сезоне он забил 21 гол и сделал восемь передач. На Кубке конфедераций он стал лучшим бомбардиром, забив три гола и сделав два результативных паса.
«Серебряная бутса» досталась Ларсу Штиндлю и Леону Горецке. Оба немца забили по три гола, но уступили Вернеру, так как не отдали ни одного голевого паса. Таким образом, в тройке лучших бомбардиров турнира оказались только немцы.
«Золотая перчатка», приз лучшему вратарю: Клаудио Браво (Чили)
Чилийский голкипер оказался единственным представителем иной сборной, помимо Германии, кому удалось завоевать награду на турнире. Браво
FIFA Fair Play: Германия
Сборная Германии не только завоевала Кубок конфедераций, но и получила приз Fair Play. В пяти матчах немцы получили всего восемь желтых карточек и совершили всего 66 фолов. Кроме того, ФИФА оценила отношение немцев к российским болельщикам — немцы носили футболки с надписью «Германия» на русском языке, а также обратились к хозяевам с открытым письмом, в котором поблагодарили россиян за отличный турнир.
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