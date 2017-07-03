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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Новая Зеландия 0
тв
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Мексика 2
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Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
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Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
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Австралия 1
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30270525/
3 июля 2017, 21:30 | РБК-Спорт

Кто кроме немцев: ФИФА назвала лучших на Кубке конфедераций

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций и собрала почти все индивидуальные и командные награды турнира. Исключение оказалось только одно.

«Золотой мяч», приз лучшему игроку: Юлиан Дракслер (Германия).

© РБК-Спорт

Юлиан Дракслер оказался одним из трех игроков сборной Германии, помимо Йосуа Киммиха и Себастьяна Руди, кто провел на турнире все пять матчей. Он стал лидером своей команды и во многом от него зависела игра сборной Германии в полузащите. «Дракслер — игрок, который будет вести сборную за собой в ближайшие несколько лет, когда сменится поколение Нойера, Хедиры, Хуммельса и Боатенга. И для него этот турнир будет очень важным», — сказал после матча Йоахим Лев. Дракслер оправдал ожидания.

«Серебряный мяч» достался чилийцу Алексису Санчесу, «Бронзовый мяч» — Леону Горецке (Германия).

«Золотая бутса», приз лучшему бомбардиру: Тимо Вернер (Германия)

© РИА "Новости"

21-летний форвард «Лейпцига» приехал на Кубок конфедераций в статусе лучшего немецкого бомбардира чемпионата Германии — в бундеслиге в прошлом сезоне он забил 21 гол и сделал восемь передач. На Кубке конфедераций он стал лучшим бомбардиром, забив три гола и сделав два результативных паса.

«Серебряная бутса» досталась Ларсу Штиндлю и Леону Горецке. Оба немца забили по три гола, но уступили Вернеру, так как не отдали ни одного голевого паса. Таким образом, в тройке лучших бомбардиров турнира оказались только немцы.

«Золотая перчатка», приз лучшему вратарю: Клаудио Браво (Чили)

© РИА "Новости"

Чилийский голкипер оказался единственным представителем иной сборной, помимо Германии, кому удалось завоевать награду на турнире. Браво из-за травмы пропустил первые два матча на турнире, однако к решающим матчам вернулся в состав. В полуфинале против Португалии он отразил три пенальти в послематчевой серии и стал лучшим игроком турнира.

FIFA Fair Play: Германия

© AFP 2017

Сборная Германии не только завоевала Кубок конфедераций, но и получила приз Fair Play. В пяти матчах немцы получили всего восемь желтых карточек и совершили всего 66 фолов. Кроме того, ФИФА оценила отношение немцев к российским болельщикам — немцы носили футболки с надписью «Германия» на русском языке, а также обратились к хозяевам с открытым письмом, в котором поблагодарили россиян за отличный турнир. По-русски разговаривал во время Кубка конфедераций и официальный Twitter сборной Германии.
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