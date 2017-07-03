Кто кроме немцев: ФИФА назвала лучших на Кубке конфедераций

«Золотой мяч», приз лучшему игроку: Юлиан Дракслер (Германия).

Юлиан Дракслер оказался одним из трех игроков сборной Германии, помимо Йосуа Киммиха и Себастьяна Руди, кто провел на турнире все пять матчей. Он стал лидером своей команды и во многом от него зависела игра сборной Германии в полузащите. «Дракслер — игрок, который будет вести сборную за собой в ближайшие несколько лет, когда сменится поколение Нойера, Хедиры, Хуммельса и Боатенга. И для него этот турнир будет очень важным», — сказал после матча Йоахим Лев. Дракслер оправдал ожидания.

«Серебряный мяч» достался чилийцу Алексису Санчесу, «Бронзовый мяч» — Леону Горецке (Германия).

«Золотая бутса», приз лучшему бомбардиру: Тимо Вернер (Германия)

21-летний форвард «Лейпцига» приехал на Кубок конфедераций в статусе лучшего немецкого бомбардира чемпионата Германии — в бундеслиге в прошлом сезоне он забил 21 гол и сделал восемь передач. На Кубке конфедераций он стал лучшим бомбардиром, забив три гола и сделав два результативных паса.

«Серебряная бутса» досталась Ларсу Штиндлю и Леону Горецке. Оба немца забили по три гола, но уступили Вернеру, так как не отдали ни одного голевого паса. Таким образом, в тройке лучших бомбардиров турнира оказались только немцы.

«Золотая перчатка», приз лучшему вратарю: Клаудио Браво (Чили)

Чилийский голкипер оказался единственным представителем иной сборной, помимо Германии, кому удалось завоевать награду на турнире. Браво из-за травмы пропустил первые два матча на турнире, однако к решающим матчам вернулся в состав. В полуфинале против Португалии он отразил три пенальти в послематчевой серии и стал лучшим игроком турнира.

FIFA Fair Play: Германия