Тест на «пятерку». Рабинер об итогах Кубка конфедераций

СЧАСТЬЕ ПОЛИНЫ И ПОХВАЛА ЙОАХИМА

Этот Кубок конфедераций стоило проводить хотя бы ради одного эпизода — счастья Полины Хаерединовой. История о том, как десятилетняя девочка, прикованная к инвалидному креслу, вывела на матч Россия — Португалия Криштиану Роналду, а тот поцеловал ее и подарил спортивную кофту, растрогала всех, у кого есть сердце. Вы видели интервью Полины, восторг, переполнявший этого светлого человечка? И после этого сможете произнести фразу: «Кому был нужен этот турнир?».

Разумеется, нужен он был не только поэтому. Но такие вот эмоции, которые находят отклик у миллионов людей по всему миру, врезаются в память сильнее всего. Одним этим подарком и поцелуем Криштиану завоевал у наших людей больше именно человеческих симпатий, чем всеми своими потрясающими голами. И доказал, что мастера уличного художественного творчества не зря старались, нарисовав роскошное граффити с изображением подмигивающего Роналду ростом в три этажа. И этот портрет в Казани португалец тоже, без сомнения, запомнит.

Кубок конфедераций-2017 привел на поле стадиона «Санкт-Петербург» (к финалу, кстати, подготовленное так, что никто не пожаловался) Диего Марадону и Роналдо бразильского, Феномена. Два великих футболиста проводили церемонию награждения, Диего Армандо о чем-то долго говорил с вратарем чилийцев Клаудио Браво. А минутами позже под грохот красивейшего салюта над Крестовским островом Йоахим Лев давал победную пресс-конференцию, и она получилась уникальной: в зал неожиданно ворвались футболисты бундестим в чемпионских майках и под пение: «Чемпионы! Чемпионы!» облили своего супертренера и лучшего игрока матча Марка-Андре тер Штегена шампанским.

А потом Лев произнес очень теплые и — видно было — совершенно искренние слова о том, как здорово Россия организовала этот турнир. Когда немец говорит, что кто-то что-то отлично именно организовал, — это большой комплимент. Рассказывают, что немцам так понравилось в Сочи, где они провели большую часть времени, что с будущим местоположением их делегации на ЧМ-2018 все уже ясно.

Слова Лева поставили жирную печать на уже и без того очевидном, на мой взгляд, факте, которого не отрицают даже самые завзятые скептики: Кубок конфедераций однозначно удался во всех отношениях — и организационном, и спортивном, и атмосферном. Единственным достаточно громко прозвучавшим критическим замечанием были слова Криштиану Роналду о качестве поля «Санкт-Петербурга» на матче с Новой Зеландией. Но, во-первых, это была не разгромная, а мягкая по форме критика, во-вторых, к финалу газон привели в порядок.

И все стадионы своим внешним видом полностью соответствовали мировым стандартам. И выбор четырех городов, ярких и при этом очень разных, получился точнейшим. Думаю, люди из разных стран, побывавшие на матче открытия Россия — Новая Зеландия и видевшие питерские белые ночи в упоительную погоду, не забудут этих впечатлений никогда. Как и уютной, чистой, какой-то прямо отполированной Казани, превратившейся в настоящую третью столицу. Как и курортного Сочи. Правда, с затеянным московскими властями дорожным ремонтом по всему центру города ни ездить, ни ходить по столице сейчас невозможно. Надеюсь, хоть к чемпионату мира доделают.

При этом не надо забывать, что через год все будет намного сложнее: 11 городов — не четыре, и задачи перед организаторами стоят на порядок более сложные. Но с тестом, каким и стал КК-2017, они справились на отлично.

Кстати, и по зрительскому интересу все оказалось в порядке: 628 304 зрителя за 16 игр, то есть в среднем 39 269 за матч с заполняемостью арен в 76,16%, — цифры для России очень серьезные. И, кстати, большие, чем восемь лет назад у Южной Африки: там в среднем приходило по 36 556 зрителей при заполняемости в 69,7%. Бразилия в 2013-м превзошла Россию на 11 тысяч болельщиков за игру, и арены были заполнены на 7% больше. Ну на то она и Бразилия. Страна, где в принципе не может ставиться вопрос, футбольная она или нет.

Представьте, даже в Германии в 2005 году народу на матч приходило меньше, чем сейчас в России, — 37 694. Хотя стадионы там были менее вместительные: заполняемость составила 83,35%. Но цифры, согласитесь, сопоставимые.

Если возвращаться к словам Лева, то его, выигравшего ЧМ-2014 и КК-2017 с двумя абсолютно разными командами, сейчас слушают, как мало кого в футбольном мире. И правильно делают. Такое впечатление, что это человек не просто со стратегическим, а с каким-то глобальным мышлением. Осмелиться сделать то, что он затеял, да еще и выиграть, — это еще одна уникальность турнира, по которой все его запомнят.

А из моей собственной памяти вряд ли когда-то выветрятся невероятные чилийские болельщики. Около семи тысяч человек, которые летят к нам через всю планету, тратят на это сумасшедшие деньги, — это ради ничего не означающего в футбольной иерархии турнира, да?

Они так пели гимн своей страны на стадионах, что казалось: Кубок конфедераций проходит в Чили. И заражали своими эмоциями российских зрителей, в огромных количествах ставших за эти недели чилийскими поклонниками.

Они с радостью фотографировались с любым просившим о том россиянином на Дворцовой площади или у Казанского кремля, после фото затягивая свое фирменное и уже ставшее культовым: «Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! ».

Они устраивали раздачу чилийских флагов. И когда-нибудь нынешний мальчишка, получивший такой флажок из рук этих веселых людей в красном, совершенно искренне скажет: «Я за Чили с детства».

Когда Юлиану Дракслеру вручали приз лучшего игрока турнира, мне подумалось, что настоящих MVP у Кубка конфедераций два — тренер Лев и чилийские болельщики.

НА КРИШТИАНУ — БЕСПЛАТНО ПО РАЗНАРЯДКЕ

Все помнят, с какой скверной новости турнир начался — о жулике-таксисте из аэропорта «Домодедово», который надул чилийского журналиста на 50 тысяч рублей, взяв у него, выходит, почти тысячу долларов за путь до столичной гостиницы. Кстати, нашлось немало людей, которые насмехались над гостем. И повод был: уж заранее-то узнать курс местной валюты стоило бы.

Но приятного все равно было мало, потому что жульничество российских аэропортовских таксистов, о котором все у нас знают и от которых давно шарахаются (благо, появились соответствующие приложения в смартфонах), оказалось сходу выставлено напоказ, да еще и в гипертрофированных размерах. Честно говоря, в тот момент подумалось, что такие истории начнут появляться то здесь, то там — и вся мировая пресса, да и российская тоже, будет ими заполнена. И это станет одним из главных лейтмотивов турнира.

Но главное-то — чем та история закончилась, а не с чего она началась. Средства против пройдох, чтобы их совсем не было, нигде в мире еще не придумали. Зато им можно так дать по рукам при помощи закона, чтобы отбить у них всякое желание делать такие вещи. И это произошло: чилиец, не будь дурак (правда, с незнанием курса рубля это как-то не очень монтируется), сфотографировал таксиста и номер его машины, полиция его нашла и завела уголовное дело. В итоге хеппи-энд: деньги чилийцу вернули, они с таксистом заключили мировое соглашение, в тюрьму неудачливый герой, словно сошедший к нам со страниц «Золотого теленка», не сядет. Надеюсь, правда, что лицензию у него отобрали.

История прозвучала на всю страну, и больше ни у кого не возникло желания искушать судьбу. А чилийскому коллеге и все вернули, и материала для публикаций дали — мама не горюй.

Знаю от одного очень серьезного человека из оргкомитета еще одну интересную историю, громко, однако, не прозвучавшую. Некие англичане попытались пронести на один из матчей группового турнира какое-то умопомрачительное количество пиротехники. Их поймали. Ласково спросили: «А зачем вы это сделали?» — «Мы снимаем любительский фильм». О чем, пояснять не стали, но в принципе все достаточно очевидно — кому-то захотелось вскрыть минусы пропускной системы и показать, что на трибуны в России можно пронести что угодно. Ан нет.

Болели на трибунах «Санкт-Петербурга», «Спартака», «Казань Арены» и «Фишта» вообще очень цивилизованно. Так, как мы, признаемся честно, не привыкли. Ни мата тебе, ни еще каких-нибудь гадостей. Те же организаторы, знаю, не без внутреннего напряжения ждали матча Камерун — Австралия в Питере. И были потрясены, когда в середине первого тайма петербуржские болельщики принялись с энтузиазмом поддерживать африканскую команду и скандировать: «Камерун! Камерун!» И ни одного мельчайшего инцидента с расизмом, хулиганством, еще каким-то негативными проявлениями на турнире не было.

Понятно, что были большие очереди за паспортами болельщика, и введение этой новой системы создавало людям неудобства. На некоторых матчах болельщики даже опаздывали из-за этого на игру. Но, опять же, шла отработка системы, и на ЧМ-2018 надо бы учесть все эти уроки и организовать все без сбоев.

А в целом система паспортов болельщика, считаю, сработала. Потому что, говорят, именно с ее помощью блокировали проход на стадионы представителей фанатских группировок, «засветившихся» и в прошлогодних событиях в Марселе, и внутри России. Им паспорта просто не выдавали. Отсюда и цивилизованность на трибунах.

Кто-то жаловался на то, что до стадионов слишком долго идти, и машины «заворачивают» на дальних подступах к аренам (так, в Санкт-Петербурге на Крестовский остров вообще без специального пропуска было не въехать, так там элементарно негде парковаться). Но, во-первых, это стандартная практика ФИФА под названием «последняя миля», а во-вторых, я предпочту спокойно пройти пару километров, нежели бояться, что в толпу перед ареной въедет террорист-смертник с тоннами взрывчатки в кузове.

Конечно, с точки зрения заполнения трибун от российской специфики пока никуда не деться, и некоторую (правда, явно меньшую) часть на трибунах составили бюджетники, которым эти билеты, по многочисленным данным, выдавались бесплатно. О Казани в этом смысле сказано немало, я же добавлю свои пять копеек про Санкт-Петербург. У одного моего товарища мать работает заведующей государственной стоматологической поликлиникой. И на матч Португалия — Новая Зеландия ей по разнарядке принесли билеты на бесплатную раздачу сотрудникам. Причем в случае, если распространить их не удастся, пригрозили лишить премии.

Этот матч стал самым посещаемым на групповом этапе КК-2017, и превзошел его только финал.

Подавляющее большинство зрителей пришли на этот матч за деньги, но сам факт того, что подобное происходило, и часть билетов на Криштиану распространялась бесплатно по разнарядке, — это, конечно, что-то с чем-то. Россия-матушка!

НЕМЕЦКИЙ ТРИУМФ И СУДЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Сам уровень футбола на турнире, с моей точки зрения, был высококлассным. Вы видели потрясающий матч за третье место — этот космический гол-спасение Пепе в добавленное время, эту рубку с удалениями, эти сумасшедшие скорости, эти моменты? За третье, повторяю, место — когда, считается, матч никому не нужен! И финал был очень содержательный, и полуфиналы, да и почти все матчи группового турнира тоже.

И не надо хвататься за голову: что же, мол, это за турнир, если его выигрывает вторая сборная Германии. Надо учиться, как строить футбольное дело. Начиная с детского футбола и заканчивая специальным приложением для айфона, которые есть в распоряжении только игроков бундестим, — с миллионом важнейших деталей вплоть до полного разбора игры визави перед матчем.

Нередко ошибаюсь в прогнозах, но в тексте, опубликованном в «СЭ» перед самым началом Кубка конфедераций, оказался прав: «Таланта у этих парней не меньше, чем у лидеров сборной — меньше только звучность имен и количество выигранных титулов. А еще, чего доброго, эта Германия выиграет турнир — и Нойеры в хорошем, спортивном смысле заревнуют к тер Штегенам, перестав чувствовать свои позиции в сборной безальтернативными. Лично мне смотреть на эту версию немцев будет даже интереснее. И если букмекерские конторы “повелись” на состав и выставили слишком высокие коэффициенты на их победу на турнире — рекомендовал бы этим воспользоваться».

Вернер, Горецка, Штиндль — сколько имен, до сих пор сверкавших только на внутринемецком уровне, подарил нам турнир! О чем говорить, если прекрасно сыгравшего в первом матче с Австралией Брандта Лев по каким-то своим причинам убрал в резерв, и в основе с тех пор талантливейший игрок не появлялся? Была у тренера последние годы некоторая головная боль с центрфорвардом — так на этом турнире, как многие считают, лучший снайпер КК-2017 Вернер ее решил. А ведь и он, и Горецка по возрасту могли бы играть за ту самую молодежку, которая на днях выиграла Euro….

Средний возраст стартового состава немцев в финальном матче, как я уже упоминал в репортаже с «Санкт-Петербурга», — 24,3 года. Это противоречит всем общепринятым футбольным законам, согласно которым команда-победитель должна быть гораздо опытнее. Но на то он и Лев, чтобы разрушать стереотипы.

Кстати, заострю внимание на уважении немецких футболистов к зрителям. Как ни странно, после финального свистка многие болельщики, заплатившие за попадание на финал немалые деньги, сразу ушли с трибун. На церемонию награждения остались немногие. И тем не менее сборная Германии после ликования на подиуме в немецких традициях прокатилась в полном составе на животах к каждой из трибун, на которых уже мало кто был. Но они сделали это ради тех, кто остался!

Никто не говорит, что турнир не могли выиграть чилийцы. Финал был равным, но тот же бурный старт «красных» был абсолютно предсказуем: в матче группового турнира между ними в Казани было ровно то же самое. Германия, чьи игроки выступают не в клубах-аутсайдерах бундеслиги, а в серьезных командах разных лиг, умеет гнуться, но не ломаться. А потом заставлять соперника ошибиться и ужалить его. Так, как это произошло с Марсело Диасом, натурально плакавшим в смешанной зоне: «Это самая большая ошибка, которую я мог совершить». Риторическим вопросом, не пойти ли ему теперь повеситься, заметьте, чилиец не задавался.

Я был бы рад победе Чили из-за их болельщиков, но именно по футбольным соображениям мне хотелось, чтобы победили немцы. Потому что их выигрыш — это торжество и молодого дерзкого задора, и, главное, четкости и разума в футбольном развитии страны.

Для нас победа Германии более показательна, что ли. Немецкий футбол на старте 2000-х по количеству талантов и уровню их технического оснащения недалеко ушел от нынешнего российского. Но тамошние взрослые люди не занимались дешевым популизмом, не просили никому «набить морду», а думали и делали. И в итоге сегодня они — действующие чемпионы мира, победители Кубка конфедераций и чемпионы Европы среди молодежных сборных. То есть у них все в порядке не только с настоящим, но и с будущим.

Чили же — это скорее традиционная для многих стран тема прекрасного поколения, которому уже достаточно скоро предстоит сойти со сцены, и о нем еще долго будут вспоминать с ностальгией. Но даже оно, считаю, на этом турнире не показывало того, что делало на двух Кубках Америки. Четыре забитых гола в пяти матчах — на мой взгляд, не слишком большой повод восхищаться южноамериканцами. Те же немцы забили 12.

Ну и, конечно, этот турнир запомнится всем первым использованием в официальных матчах системы ВАРов — судейских видеоассистентов. Несмотря, к примеру, на грубейшую совместную ошибку с неназначением пенальти в пользу чилийцев после явного фола Фонти в полуфинале, убежден, что система эта — правильна. Просто надо отлаживать механизмы ее использования.

Напомню матч Португалия — Мексика, в котором, если бы ВАРы не отменили гол из-за ошибки лайнсмена, не увидевшего офсайд сразу у четырех (!) португальцев, разгорелся бы грандиозный скандал. Или матч за третье место, где видеоассистенты теперь, напротив, вознаградили Португалию 11-метровым, не вызывавшим никаких сомнений. Оба случая стали историческими. И в летописи футбола войдет то, что это случилось в России — сперва в Казани, затем в Москве.

Наконец, сборная России, хоть и не вышла из группы, по духу и игре праздник стране не испортила. А демонстрации в соцсетях усов Черчесова (Халк своими словами, что изображал именно усы, «спалил» демонстрантов окончательно) не имеют к этому никакого отношения. Мы же о футболе и о страсти, а не об околофутбольной накипи говорим, верно? Понятно, что до немцев нам по мастерству — как до Эвереста. Но ни унижения, ни стыда мы не испытали. Пока спасибо и на этом. Но далее будем требовать большего.

В общем, тест удался. Не сомневаюсь, что и сам чемпионат мира в России пройдет на ура. А вот что будет после него… Впрочем, это тема уже совсем другого, гораздо более тревожного, разговора.