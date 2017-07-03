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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30270321/
3 июля 2017, 20:21 | ТАСС

Черчесов: Сборная Германии показала на Кубке конфедераций современный футбол

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Германии по футболу на протяжении всего Кубка конфедераций демонстрировала современный стиль и заслуженно добилась победы. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Немецкая сборная на групповом этапе турнира переиграла австралийцев (3:2) и камерунцев (3:1), а также сыграла вничью с чилийцами (1:1). В полуфинале команда Йоахима Лева взяла верх над мексиканцами (4:1), в финале — над чилийцами (1:0). Решающая встреча прошла в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург».

«В финальном матче Кубка конфедераций против очень сильной сборной Чили победу заслуженно одержала сборная Германии. На протяжении всего турнира команда выступала стабильно и показывала современный, результативный футбол. Накануне финала побывал на тренировке сборной Германии, пообщался с руководителем Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем, главным тренером Йоахимом Левом, менеджерами. Хотел бы поздравить их и всю команду с этой победой», — прокомментировал успех немцев Черчесов.

Черчесов, будучи вратарем, с 1996 по 2002 год выступал за «Тироль» из Инсбрука, главным тренером которого в 2001—2002 годах был Лев.
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