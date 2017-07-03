Черчесов: сборная Германии показала на Кубке конфедераций современный футбол

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Немецкая сборная на групповом этапе турнира переиграла австралийцев (3:2) и камерунцев (3:1), а также сыграла вничью с чилийцами (1:1). В полуфинале команда Йоахима Лева взяла верх над мексиканцами (4:1), в финале — над чилийцами (1:0). Решающая встреча прошла в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург».

«В финальном матче Кубка конфедераций против очень сильной сборной Чили победу заслуженно одержала сборная Германии. На протяжении всего турнира команда выступала стабильно и показывала современный, результативный футбол. Накануне финала побывал на тренировке сборной Германии, пообщался с руководителем Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем, главным тренером Йоахимом Левом, менеджерами. Хотел бы поздравить их и всю команду с этой победой», — прокомментировал успех немцев Черчесов.

Черчесов, будучи вратарем, с 1996 по 2002 год выступал за «Тироль» из Инсбрука, главным тренером которого в 2001—2002 годах был Лев.