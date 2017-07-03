Они запомнят Россию навсегда

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Вратарь

Клаудио БРАВО, Чили.

Браво стал главным героем полуфинала Чили — Португалия, отразив в серии пенальти три удара из трех. Ранее на крупных турнирах с участием сборных такое удалось Шовковскому в матче 1/8 финала ЧМ-2006 Украина — Швейцария.

Поражает статистика Браво в этом сезоне. В общей сложности ему били семь пенальти, шесть из них он сумел отразить! С четырьмя ударами голкипер справился в футболке сборной Чили. В этом плане даже немного жаль, что в финальном матче дело не дошло до 11-метровых. Что, и немцы бы дрогнули?! Им-то это не свойственно.

Браво не только выдал суперматч в полуфинале, но и не допустил ни одной ошибки на турнире. И это несмотря на сложный сезон в «Манчестер Сити» и два пропущенных из-за травмы стартовых матчах на Кубке Конфедераций! Тем самым вратарь в очередной раз подтвердил, что является лидером сборной. Хотя все сомнения в этом должны были отпасть после двух подряд побед Чили в Кубке Америки, каждая из которых была добыта в финальном матче над Аргентиной в серии пенальти.

Центральные защитники

Антонио РЮДИГЕР, Германия.

Высокий, быстрый, внимательный и тактически подкованный — вот краткая характеристика Рюдигера. Что важно для любого защитника, ему несвойственно заигрываться. Поэтому его хочет приобрести «Челси». О переезде Рюдигера в Англию вот-вот должны сообщить официально.

Экс-защитник Галлас считает, что Рюдигер усилит «Челси»: «Это надежный защитник, который отлично себя проявил в серии А. Немцы, как и итальянцы, тактично подкованы, а учитывая, что у Конте на первый план выходит тактика, трансфер Рюдигера в “Челси” является логичным и вполне успешным. В сборной Германии, игравшей в три центральных защитника, Рюдигер смотрелся отлично».

У Рюдигера есть все, чтобы и дальше надежно играть в обороне, как это было на Кубке Конфедераций. Ему только 24 года. Поэтому тот факт, что он не может начать атаку своей команды длинной передачей, как это способен сделать Бонуччи, уходит на второй план.

ПЕПЕ, Португалия.

Португалия имела много моментов в матче за третье место, но до 90-й минуты не могла забить Мексике. Тогда в позиционных атаках стал участвовать защитник Пепе. И именно он перевел игру в овертайм, превратив в гол подачу Куарежмы. В противном случае Португалия стала бы четвертой на турнире.

Символично, что забил именно Пепе. На 70-й минуте он получил капитанскую повязку от Нани, который был заменен. С ролью вожака Пепе справился в полной мере.

Как и на победном для Португалии Евро-2016, на КК Пепе был основным защитником своей сборной. И оба раза его команда отличалась слаженностью в оборонительных действиях. На Кубке Конфедераций банда Фернанду Сантуша пропустила всего лишь три мяча — меньше всех. Если Пепе и может предъявить к себе претензии по игре, то лишь за гол Чичарито в первом матче — мексиканец выскочил из-под него и забил. Но в том моменте ключевая ошибка была допущена раньше — Геррейру махнул мимо мяча на линии штрафной.

Правый защитник

Джошуа КИММИХ, Германия.

Главный универсал в немецком футболе. Может сыграть в центре поля, на фланге и даже в обороне.

Где Киммих был нужнее, там Йоахим Лев его и использовал. Показателен матч с Мексикой в полуфинале турнира. Киммих играл правого центрального защитника. В этой роли он пригодился Леву, так как является цепким и неуступчивым футболистом, плюс он очень внимателен. План Германии на матч состоял в том, чтобы не давать Мексике атаковать флангами — заставлять пасовать в центр поля. Для отбора мяча здесь на помощь центральным полузащитникам должен был подниматься один из центральных защитников. С такой ролью Киммих блестяще справился.

Чаще всего — три раза — Киммих исполнял роль правого латераля. Так легче использовать его атакующие умения. За турнир Киммих сделал две голевые передачи.

Киммих — единственный немецкий футболист, сыгравший все матчи от свистка до свистка.

Левый защитник

Йонас ХЕКТОР, Германия.

Хектор ехал на турнир в качестве одного из лидеров сборной Германии. Футбольному миру о себе он заявил на Евро-2016, где был основным игроком, проведя все матчи. Особенно тогда ему удалась встреча с Италией в четвертьфинале. Во-первых, он не дал развернуться Флоренци. Во-вторых, классно включался в атаки сборной Германии — бежал не только по прямой, как трамвай, но и предлагал себя под передачи в штрафной площади. После одного из таких забегов Хектора в штрафную отличился Озил.

На Кубке Конфедераций Хектор показал, что с ним по-прежнему все в порядке. Сильная сторона чилийцев — включения в атаку фланговых защитников. Но чем они запомнились в двух матчах с Германией? Ничем. Исле, сделавшему семь голевых передач за «Кальяри» в минувшем чемпионате Италии, не дал разбежаться Хектор.

Как и год назад, в атаке Йонас статистом не был — в его активе две голевые передачи. Причем сделал он их в матчах с Чили и Мексикой — двумя самыми сильными командами, с которыми играла Германия.

Центральные полузащитники

Артуро ВИДАЛЬ, Чили.

Самый вездесущий игрок турнира. Видаль может все — отобрать мяч, перехватить, сделать обостряющий пас, забить сам.

Особенно популярен в арсенале чилийца удар головой после фланговой подачи. В первом туре группового этапа сборная Чили играла с Камеруном. До 81-й минуты в матче счет открыт не был. Все исправил Артуро, замкнувший подачу Алексиса. Дать подать на Артуро сродни голевому моменту.

Чтобы не дать забить Видалю в битве за трофей, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выбрал схему 5−4−1, а крайние полузащитники Дракслер и Штиндль двигались так, чтобы чилийцы или не заходили на фланг, или не имели там свободы. Шанса забить головой Видаль не получил. Однако не все могут сыграть так тактически грамотно, как команда Лева.

Интересно, что Артуро не является великаном — его рост 180 сантиметров. В основе его опасных включений в штрафную лежат тактическая подкованность (знает, когда и куда разбежаться) и боевитость (с места его не сдвинуть). Когда он прыгает с места, то может проиграть борьбу. В финальном матче был эпизод, когда Видаля в штрафной площади Чили перепрыгнул Гинтер.

Леон ГОРЕЦКА, Германия.

Главный герой полуфинала Германия — Мексика. Уже к 8-й минуте Горецка сделал дубль. Никакому другому футболисту в истории Кубка конфедераций не удавалось забить два мяча так рано.

На турнире в России Леон влюбил в себя быстрой сообразительностью. Вот он только что отдал мяч на фланг, а мгновенье спустя предложил себя партнеру, получил обратный пас и в одно касание отправил мяч в сетку. Так был забит первый гол в ворота Мексики. Игроков, которые могли бы регулярно исполнять вещи, о которых зритель еще даже подумать не успевает, в мире не так уж и много. Горецка может таким стать. Сейчас ему всего 22 года.

Начало профессиональной карьеры у Горецки получилось тяжелым. Его мучали разные болезни и мышечные травмы. Чтобы изменить жизнь к лучшему, прошлым летом Горецка сходил к диетологу. У игрока было обнаружено хроническое воспаление кишечника. Специалист посоветовал спортсмену не есть свинину и орехи, а также отказаться от коровьего молока. Полузащитник прислушался. Некоторое время спустя он признался, что чувствует себя так хорошо, как никогда ранее.

Правый нападающий

Ларс ШТИНДЛЬ, Германия.

Штиндль никогда не был сверхзабивным (сейчас ему 28), зато всегда был работоспособным. Сразу после потери мяча он вступает в отбор. Когда рядом есть забивные партнеры, такой футболист способен принести много пользы. Кто-то даже считает контрпрессинг плеймейкером команды. Например, Юрген Клопп. Ларс всегда готов стать инициатором ответного отбора.

Есть справедливость, что именно Штиндль забил в финале — немцы прессингом заставили Диаса потерять мяч в своей штрафной площади. Прессингом же коллектив Лева постоянно заставлял ошибаться Мексику. В той игре Ларс тоже играл с первых минут.

На турнире немец забил три мяча. Столько же забили соотечественники Вернер и Горецка. Больше не отличился никто. Поэтому непосредственно с атакующими обязанностями Штиндль тоже справился. Неизвестно, как много он будет забивать в ближайшем сезоне, но велика вероятность, что на ЧМ в России мы его увидим. Такие командные игроки в группе атаки всегда на вес золота.

Левый нападающий

Юлиан ДРАКСЛЕР, Германия.

Капитан чемпиона. Забил гол, сделал результативную передачу, много участвовал в оборонительных действиях.

О роли Драсклера в команде после победы на турнир рассказал Йоахим Лев: «Юлиан прогрессировал в последние годы. Он уже играл на чемпионате мира, участвовал в европейских турнирах. Юлиан стал хорошим капитаном, в том числе за пределами поля — заботится о других, общается с игроками. Это мозг нашей команды. Несмотря на его молодость, партнеры за ним идут».

Центральные нападающие

Криштиану РОНАЛДУ, Португалия.

Криштиану сомневался, стоит ли приезжать на Кубок конфедераций. Тогда он обратился за помощью к друзьям. Вот что сказал Роналду, когда принял решение: «Я поговорил с испанскими игроками о Кубке конфедераций. Серхио Рамос сказал, что это очень серьезный турнир, он остался доволен. Поэтому я не пойду в отпуск, а поеду в Россию».

Неизвестно, жалеет ли Роналду о своем решении. Его команда не выиграла титул, а он не стал лучшим бомбардиром соревнования. А вот у российских зрителей повода грустить нет. Разве что у жителей Сочи — это единственный город, в котором Криштиану, как и вся сборная Португалии, не сыграл. В остальных он не только играл, но и отмечался результативными действиями — на его счету два гола и результативная передача.

Пожалуй, больше остальных повезло казанцам — Криштиану сделал феноменальную голевую передачу на Куарежму в матче группового этапа с Мексикой, оставив в дураках трех защитников.

Тимо ВЕРНЕР, Германия.

Очень подвижный форвард. Потеряешь такого из зоны внимания — и уже не догонишь.

На Кубке конфедераций Вернер забил три гола и дважды ассистировал партнерам. Никто на турнире не сыграл результативнее. Но это не вся статистика, которая характеризует Вернера. Всего сборная Германии забила 12 голов, став самой результативной командой. И в голах партнеров Тимо есть большая заслуга этого нападающего — он создавал им зоны, активно перемещаясь в передней линии.

В прошлом сезоне Вернео играл центрфорварда в «Лейпциге». И стал лучшим немецким бомбардиром бундеслиги, забив 21 гол. Начинал же карьеру нападающий на позиции вингера в «Штуттгарте». Поэтому он и перемещается без труда по всей линии атаки.

В Бундеслиге Тимо дебютировал в 17 лет и 154 дня, став самым молодым дебютантом в истории «Штуттгарта». Уже тогда им начали восхищаться. «Это было бесподобно», — сказал Йоахим Лев, когда мальчик сделал дубль в матче с «Фрайбургом». «У него невероятная скорость», — восхищался быстротой нападающего тренер «Штуттгарта» Томас Шнайдер.

Главный тренер

Йоахим ЛЕВ, Германия.

Привезя на Кубок конфедераций не основных игроков, Йоахим Лев представил на суд общественности достаточно организованную команду. Чем запомнилась сборная Чили в решающем матче в позиционных атаках? В основном моменты южноамериканцы создавали в результате прессинга. Но если бы и под ним немецкая молодежь смотрелась уверенно, впору было бы отменять ЧМ-2018 — ввиду отсутствия интриги.