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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
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тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
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Россия 1
тв
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тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30269824/
3 июля 2017, 19:33 | Чемпионат.com

«За год до ЧМ Россия в плену у своих демонов». Итоги КК в мировых СМИ

Что думают и пишут о Кубке конфедераций в разных частях света. Предупреждаем: здесь мало футбола.

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Небольшая подборка материалов, которые были посвящены не обзору игр, тактическим схемам и оценкам действий футболистов, а месту проведения Кубка конфедераций. Что пишут о России как об организаторе турнира?

New Zealand Herald: Как обыскивают в России

Новозеландский корреспондент не освещал Кубок конфедераций в целом, уделяя всё рабочее время лишь сборной своей страны. Но он посвятил один материал мерам безопасности. «За несколько дней в Санкт-Петербурге ко мне прикоснулось столько русских мужчин, что хватит на целую жизнь. Процесс обеспечения безопасности включает персональный досмотр неулыбчивым, хотя дружелюбным полицейским. Если вы спрячете в носке монетку в 50 центов, её найдут».

«Всё начинается ещё в метро, где вы должны пройти через “капсулы безопасности” (арочные металлодетекторы). Мою сумку поместили во что-то вроде огромной микроволновой печи, а потом проверили вручную. Чисто».

Впрочем, журналист согласен с необходимостью этих строгих мер предосторожности. «Защищать тысячи болельщиков из разных стран мира, не говоря о собственных любителях футбола, — это трудная работа, но русские делают её чертовски хорошо. Безопасность на высоком уровне, как и должно быть. Учитывая события последних 12 месяцев в Европе, все эти меры вызывают понимание и даже немного успокаивают».

Der Spiegel, Германия: 7 причин полюбить Кубок конфедераций

«Никому не нравится Кубок конфедераций. Лишний турнир, который проводит страна с режимом сомнительной репутации. По крайней мере, общественное мнение в Германии именно такое. Следствие этого мнения: наши болельщики не поехали в Россию, а главные звёзды сборной отправились в отпуск. Но почему у турнира такая плохая репутация? Есть достаточно много поводов полюбить его».

После этого анонса в материале представлены семь особенностей Кубка конфедераций в России. Кстати, он назван «милым трогательным турнирчиком». 1. Небольшой масштаб соревнования. 2. Приятная атмосфера на матчах. 3. Отсутствие лишнего ажиотажа — со стороны ФИФА и СМИ. 4. Короткие и редкие пресс-конференции сборной Германии (да, это записано в плюс — ведь они всегда скучны). 5. Красота страны. 6. Возможность насладиться футболом, каким он был до прихода в индустрию больших денег. 7. Этот пункт следует из предыдущего. Хочется болеть за всех. «И даже неважно, выигрывает ли сборная Германии».

Libération, Франция: За год до ЧМ Россия в плену у своих демонов

Третья по популярности газета во Франции практически не освещала Кубок конфедераций. Но 27 июня была опубликована статья специального корреспондента в Москве, в которой турниру уделены три строчки. Спортивная ценность Кубка конфедераций под сомнением, а в качестве репетиции в ЧМ-2018 он оставляет слишком много вопросов. Основное внимание в материале уделено теме допинга в российском футболе. Рассказывается о том, что все участники ЧМ-2014 подозреваются в употреблении допинга.

Впрочем, в материале затронуты и другие темы помимо допинга. Например, подготовка к чемпионату мира. «За год до начала чемпионата мира всего четыре стадиона находятся в рабочем состоянии. Иллюстрирует всю эту ситуацию стадион в Санкт-Петербурге: строительство затянулось на 10 лет, затраты взлетели до рекордных 672 млн евро, и теперь это самая дорогая арена в мире. Наконец, есть страшная история 190 рабочих из Северной Кореи, которые работали в рабских условиях». Отмечается, что футбольные хулиганы, которые обещали превратить чемпионат мира в «парад насилия», ведут себя особенно тихо. ФСБ давит на них, около 200 были не допущены на стадионы, и на Кубке конфедераций обошлось без инцидентов.

La Tercera, Чили: Россия сдала экзамен

«С момента выхода из такси и до входа на стадион пришлось потратить 27 минут. Пешком. Именно столько занимает весь путь, и никакого транспорта не предусмотрено. Такой маршрут — следствие требований к обеспечению безопасности».

«Другие опасения были связаны с поведением болельщиков. Опасения касательно возможных оскорблений на расовой, религиозной и сексуальной почве были раздуты до абсурда. Возможно, это сыграло свою роль: единственным инцидентом на всём турнире стала драка между чилийскими болельщиками».

«В целом евроазиатская страна использовала турнир, чтобы написать идеальный сценарий праздника. Многонациональная культура страны, архитектурное разнообразие… С точки зрения инфраструктуры ЧМ-2018 обещает быть образцовым».

Tele 13, Чили: Скандал в России. Драка между чилийцами

Материал посвящён эпизоду с поножовщиной в Москве. Он назван «постыдным», отмечается, что это не единственный случай беспорядков на КК, который спровоцировали болельщики сборной Чили.

Goal, Австралия: Россия борется с расизмом

«Хозяйку чемпионата мира подвергают жёсткой критике за расизм и ксенофобию в футболе, но ситуация начинает меняться». В материале рассказывается об усилиях, которые предпринимаются в стране: от назначения Алексея Смертина инспектором по борьбе с расизмом до недопуска болельщиков, уличённых в беспорядках во Франции.

«Задокументировано, что глава объединения болельщиков Александр Шпрыгин был дважды выслан из Франции во время Евро из-за участия в беспорядках. После этого его организация была исключена из РФС, а он сам оказался в числе почти 200 человек, у которых был изъят паспорт болельщика. Чёрный список был опубликован на сайте МВД».

Goal, международное издание: антипутинские протесты затмили разогрев перед ЧМ-2018

Лонгрид был опубликован на футбольном портале к открытию Кубка конфедераций. В статье приводится подробный отчёт о митингах и деятельности оппозиции с начала марта до середины июня. Затем сообщается о беспорядках, которые случились во время празднования Дня России: «Лидер оппозиции призвал перенести митинг с задворок города на проспекте Сахарова на Тверскую — улицу, которая ведёт к Кремлю, месту власти Путина». Эта часть занимает примерно 2/3 всего материала. Затем следует анонс Кубка конфедераций:

«Этот турнир считается репетицией перед главным событием, которое пройдёт в 2018 году. Приготовления к ЧМ продолжаются, хотя их, по общему мнению, оттеснили на второй план всевозможные противоречия. Например, матч открытия состоится на стадионе в Санкт-Петербурге. Стадион новый, но газон перестелили всего пару недель назад. Этот стадион воплощает работу России по подготовке к чемпионату мира. Строительство началось в 2006 году, изначальный бюджет в 111 млн евро увеличен до 680−800 млн евро. Наконец, строительство вызвало много подозрений о нарушении прав человека после того, как ФИФА подтвердила наличие небольшого количества работников из Северной Кореи».

«Эти турниры (ЧМ и КК) были омрачены с самого начала — ведь они достались стране на фоне подозрений в нечестной игре и подкупе. А санкции стран Запада и падение цен на нефть заставили власть радикально поменять свои планы. Если изначально планировалось, что чемпионат мира примут 13 городов и 16 стадионов, то в итоге их число сократилось до 11 городов и 12 стадионов. На проведение Олимпиады в Сочи было потрачено около 50 млрд долларов».

The Guardian, Великобритания: Россия сдала тест, но ей не хватает команды

«Кубок конфедераций подходит к концу, и большинство россиян довольны тем, как прошёл “разогрев” перед чемпионатом мира. Довольны — за исключением игры их собственной команды. Этот турнир стал для России попыткой изменить то, как её воспринимают в мире. Воспринимают, как правило, из-за страшных историй, которые производит сама Россия: хулиганство, расизм, трудовые права, и это мы ещё не говорим о допинге. Усилия, которые предпринимает Россия, что показать себя гостеприимной, были заметны с матча открытия. Указатели на английском, улыбающиеся волонтёры, поезда для болельщиков…».

Далее в материале приводятся слова нескольких жителей России о чемпионате и гостеприимности страны. Сообщается, что в страну приехало очень мало болельщиков из других стран, но те, кто решился «выглядели счастливыми». Затем корреспондент напоминает, что не всё было идеально.

«Иногда вдохновляющая версия дружелюбной России разрушается о реальную действительность. Пытаясь попасть в медиа-центр на матч открытия, я упёрся в железную решётку и в раздражённого офицера полиции, который на все вопросы мог ответить только одно: “Ждите!”. Волонтёры продолжали улыбаться, но не могли объяснить, что происходит. Потом стало ясно, что это приземлился вертолёт Владимира Путина, и поэтому медиа-центр был закрыт на 40 минут, из-за чего некоторые журналисты пропустили первые минуты. В Сочи красивый стадион находится в часе езды от города. В то время как большинство иностранных болельщиков испытывали некоторые трудности с логистикой, было и несколько настоящих катастроф. Например, поездка в такси за 50 тыс. рублей для чилийского журналиста».

«Нельзя забывать о том, что этот турнир прошёл всего в четырёх городах. Остаются огромные вопросы к готовности таких городов, как Саранск и Ростов провести чемпионат мира, а также к инфраструктуре страны в целом. За год за начала чемпионата у России есть два основных повода для беспокойства: способна ли команда на достойное выступление и удастся ли представить миру гостеприимную и конкурентоспособную страну».

© Ньюстюб
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