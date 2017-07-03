Владислав Радимов: Если Дзюба и Кокорин забьют больше всех, Черчесов от них не откажется
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России — об итогах Кубка конфедераций и болевых точках нашей национальной команды.
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— Турнир завершен. Главные выводы?
— Праздник удался! С точки зрения организации все прошло безупречно. Неслучайно многие команды благодарили нашу страну за гостеприимство и великолепные условия. Во всех городах люди охотно шли на стадион, получали удовольствие от футбола, заряжались позитивными эмоциями. Не сомневаюсь, так же будет и в 2018-м. Болельщики, которые приедут в Россию, точно не пожалеют. Если, конечно, не попадутся на удочку, как чилийский журналист, которого ушлый таксист довез из аэропорта в гостиницу за 50 тысяч рублей. Впрочем, и у этой истории конец оказался счастливый. Деньги бедолаге вернули.
— Вы на Крестовский выбирались?
— Планировал посетить финал, но в последний момент личные обстоятельства помешали. Ограничился трансляцией по телевизору. Зато сын ходил.
— Сколько ж ему лет?
— Десять. Билет подарил одноклассник, с его родителями и отправились. Сыну все понравилось — и матч, и церемония закрытия. Но самое главное — культура боления! Не секрет, что в России люди опасаются приводить детей на футбол. Обстановка на трибунах не способствует. Агрессивные фанаты,
— Как вам многострадальный газон на «Санкт-Петербурге»?
— Судя по телевизионной картинке — мог быть и получше. Особенно на фоне полей в Москве, Казани и Сочи.
— Кстати, на каком стадионе начнет сезон «Зенит»?
— Я не в курсе. Но уверен, что клуб решит проблемы с газоном.
— Уровень футбола на Кубке конфедераций не разочаровал?
— Ни в коем случае. Слабовато выглядели Новая Зеландия, Австралия и Камерун, но остальные сборные в порядке. Даже в игре за третье место, где редко увидишь захватывающую борьбу, накал был что надо.
— Самый яркий матч?
— Полуфинал Португалия — Чили. Две штанги на последних минутах, три пенальти, которые взял Браво… По напряжению и драматизму с этой игрой не сравнится ничто.
— А финал?
— Первые двадцать минут чилийцы были на голову сильнее. Постоянно атаковали, создавали кучу моментов, прессинговали. Но немцы есть немцы. Отбились, дождались ошибки соперника, повели 1:0 — и дальше хладнокровно действовали по счету. Даже если бы Лев привез третий состав, наверное, все равно бы выиграл турнир.
— Как полагаете, кого из этой команды увидим в 2018-м?
— Удивлюсь, если Дракслер, Горецка и Вернер через год не приедут в Россию. Хотя понятно, что на чемпионате мира ставка будет сделана на опытных футболистов. Конкуренция в сборной Германии и раньше была запредельная, а уж
— Дракслер — объективно лучший игрок турнира?
— Не факт. Кто скажет, что этот приз не заслужили Горецка, Вернер, Браво или Видаль? Каждый из них тоже внес огромный вклад в успехи своей команды.
— Введение видеоповторов одобряете?
— Нет! Абсолютно!
— А вот президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что теперь на поле больше честности.
— Понимаете, я — романтик. Футбол прекрасен благодаря ошибкам, без них было неинтересно. Если бы раньше существовала система видеоарбитров, никто бы не вспоминал ни Тофика Бахрамова, ни «божью» руку Диего Марадоны… Удовлетворены ответом?
— Вполне.
— На высоком уровне все матчи провел Жирков. Но это логично — у него есть и опыт, и мастерство.
— Как же удаление в матче с Мексикой?
— Ничего страшного. Игровой эпизод — с кем не бывает. Еще я бы отметил Головина. Всего за год из юнца, который на чемпионате Европы больше подыгрывал партнеров, он превратился в футболиста, способного взять ответственность на себя.
— В лондонском «Арсенале"-то потянет?
— Вот туда пока рановато. Лучше уехать в клуб, где гарантированно получит игровую практику, привыкнет к европейскому футболу, обретет уверенность. А потом и в «Арсенал» можно.
— Продолжите фразу: «Ошибка Акинфеева — это…».
— Несчастный случай. Из той же серии, что и ляп чилийского защитника Диаса в финале. Надеюсь, на чемпионате мира Акинфеев отыграет надежнее.
— Он
— Достойных конкурентов у Игоря хватает, но с точки зрения опыта равных ему нет, это точно.
— Какой бы совет вы дали сейчас Дзюбе и Кокорину?
— «Работайте — и все будет нормально!» Зачем заострять внимание на околофутбольных моментах? К тому же, ребята объяснили, что жест не был адресован главному тренеру сборной. Если Дзюба и Кокорин забьют в чемпионате больше всех, Черчесов от них не откажется.
— Денисова после конфликта времен «Динамо» не вызывает…
— Черчесов считает, что на этой позиции есть футболисты сильнее. Что ж, он отвечает за результат — ему и принимать решения.
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— Конечно. Тем более с учетом серьезной травмы Зобнина.
— Главная болевая точка российской сборной?
— Атака. Команда показала, что может играть собранно, дисциплинированно. Но два удара в створ в матчах с Португалией и Мексикой — это, извините за каламбур, ни в какие ворота. Надо активнее действовать впереди, создавать больше моментов. В контрольных матчах перед чемпионатом мира упор необходимо сделать именно на этом.
— Верите, что в 2018-м хотя бы выйдем из группы?
— Если отталкиваться от игры сборной на Кубке конфедераций, эта задача нам по силам. Ну, а дальше все будет зависеть от жребия.
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