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«Не перестаёт удивлять команда Германии: у них отлично поставлена подготовка резерва и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв был удивлён и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями. Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать с них пример.

Но гораздо больше мне понравилась встреча за третье место. В плане происходящих на поле моментов это был захватывающий матч. Я бы назвал его лучшим на турнире, — цитирует Симоняна Welcome2018.