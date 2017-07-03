Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30269678/
3 июля 2017, 19:07 | Чемпионат.com

Симонян: Матч Португалия — Мексика стал лучшим на Кубке конфедераций—2017

Первый вице-президент Российского футбольного союза, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РСФСР Никита Симонян подвёл итоги завершившегося накануне Кубка конфедераций—2017.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/21

«Не перестаёт удивлять команда Германии: у них отлично поставлена подготовка резерва и они показали очень высокую игровую дисциплину. Даже главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв был удивлён и считал грандиозным успехом выход в финал, но они стали победителями. Нельзя не согласиться с высказыванием Гари Линекера, что в футбол играют 22 игрока, а побеждают всегда немцы. Нельзя не восхищаться ими и не брать с них пример.

Но гораздо больше мне понравилась встреча за третье место. В плане происходящих на поле моментов это был захватывающий матч. Я бы назвал его лучшим на турнире, — цитирует Симоняна Welcome2018.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
2 Июля, 15:00 Зрители 42659 Матч за 3-е место Спартак
Португалия 2:1
Дополнительное время
Основное время: 1:1 (0:0)
Мексика
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Хуан Карлос Осорио
Голы
90+1′ Пепе (Р. Куарежма) 3
104′ Адриэн Силва 23
4 Луиш Нету 54′
Нереализованные пенальти
16′  Андре Силва 9
Составы
Руй Патрисиу 1
26′ 106′ Нелсон Семеду 11
Элизеу 19
Пепе 3
Луиш Нету 4
Желсон Мартинш 18
Андре Силва 9
91′ Луиш Мигел Пиззи 16
Виллиам Карвалью 14
70′ Нани (к) 17
Рикарду Куарежма 20
82′ Жоау Моутинью 8
Андре Гомиш 15
82′ Данилу Перейра 13
Адриэн Силва 23
13 Гильермо Очоа
7 Мигель Лаюн
21 Луис Рейес
2 Нестор Араухо
15 Эктор Морено 98′
16 Эктор Эррера
11 Карлос Альберто Вела
18 Андрес Гуардадо 80′
6 Хонатан дос Сантос
19 Орибе Перальта 61′
22 Ирвинг Лосано
4 Рафаэль Маркес (к) 106′ 15′
8 Марко Фабиан
14 Хавьер Эрнандес 85′
9 Рауль Хименес 94′ 112′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 4
23 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 6
12 Угловые 3
20 Фолы 28
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Жан Клод Бирумушаху (Бурунди)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?