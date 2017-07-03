Андрей Канчельскис: Черчесов ведет себя как царь, кого-то это не устраивает
Прославленный игрок сборной СССР и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о конфликте внутри сборной России.
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Видимо, что-то случилось...
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«У Черчесова неоднократно случались конфликты, то в одном клубе, то еще
Мне непонятны решения Черчесова и его поведение, «я сказал», «я это, я то» ведет себя как царь, наверное, некоторых игроков такое отношение к себе не устраивает. В сборной свои личные амбиции и неприязнь, надо убрать в сторону. Кстати то, что нет тех игроков, которых я перечислил, лишний раз подтверждает мою правоту, когда я говорил, что назначение Черчесова на пост главного тренера, ошибка…
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