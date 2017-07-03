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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Чили 2
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Группа B
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Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
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Португалия 4
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30269016/
3 июля 2017, 18:00 | Советский спорт

Андрей Канчельскис: Черчесов ведет себя как царь, кого-то это не устраивает

Прославленный игрок сборной СССР и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о конфликте внутри сборной России.

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«У Черчесова неоднократно случались конфликты, то в одном клубе, то еще где-то. В сборной должны играть лучшие. Сейчас играют некоторые футболисты, фамилии я не буду называть, но я не понимаю, как они вообще попали в сборную. Например, Денисов мог бы усилить команду. Одно дело конфликт в «Динамо», ну, а какое отношение это имеет к национальной команде, где надо защищать честь страны. У нас есть Дзюба, Кокорин, тот же Денисов, я уверен, что они могли бы усилить сборную, ну или по крайней мере сыграть не хуже.

Мне непонятны решения Черчесова и его поведение, «я сказал», «я это, я то» ведет себя как царь, наверное, некоторых игроков такое отношение к себе не устраивает. В сборной свои личные амбиции и неприязнь, надо убрать в сторону. Кстати то, что нет тех игроков, которых я перечислил, лишний раз подтверждает мою правоту, когда я говорил, что назначение Черчесова на пост главного тренера, ошибка…
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