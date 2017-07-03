Алан Дзагоев: Никакого конфликта с Черчесовым не было и быть не может

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— Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может, — заявил Дзагоев. — Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо. В Кубке конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы — только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений.

Добавлю, что сама новость никакого впечатления на меня не произвела — я даю этот комментарий только для того, чтобы люди ничего не додумывали и не верили подобной информации.