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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30268267/
3 июля 2017, 17:51 | Спорт-Экспресс

Алан Дзагоев: Никакого конфликта с Черчесовым не было и быть не может

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев на своем официальном сайте прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

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— Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может, — заявил Дзагоев. — Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо. В Кубке конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы — только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений.

Добавлю, что сама новость никакого впечатления на меня не произвела — я даю этот комментарий только для того, чтобы люди ничего не додумывали и не верили подобной информации.
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