Василий Березуцкий: У меня хорошие отношения с Черчесовым, о конфликтах в сборной мне не известно
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» опроверг слухи о конфликте с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
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— Все прекрасно знают, что в марте я принял решение приостановить выступления за национальную команду России, так как на 99 процентов провожу последний сезон в футбольной карьере, — говорит Березуцкий. — У меня хорошие отношения с главным тренером Станиславом Черчесовым, и я благодарен ему за то, что он в прошлом году доверил мне роль капитана команды.
Но жизнь вносит свои коррективы в профессиональную деятельность. Ни о каких конфликтах в команде мне неизвестно, поэтому не стоит верить подобной информации. Сборная достойно выступила на Кубке конфедераций, хотя и не вышла из группы. Очень надеюсь, что через год на чемпионате мира эту задачу команда выполнит. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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