Сборная России опровергла слухи о предполагаемом «конфликте»
В официальном Твиттере сборной России опубликовано заявление на тему слухов о конфликте в национальной команде.
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Ранее в СМИ появилась информация о разногласиях главного тренера Станислава Черчесова с целым рядом игроков, в числе которых Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Артем Дзюба и Федор Смолов.
«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками. Знаем это не понаслышке!» — гласит заявление.
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