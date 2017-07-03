Сборная России опровергла слухи о предполагаемом «конфликте»

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Ранее в СМИ появилась информация о разногласиях главного тренера Станислава Черчесова с целым рядом игроков, в числе которых Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Артем Дзюба и Федор Смолов.

«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками. Знаем это не понаслышке!» — гласит заявление.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На Кубке Конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками!</p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/881843514014826496">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>