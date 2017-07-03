Шестеро немцев, не считая Видаля. Символическая сборная Кубка конфедераций

ВРАТАРЬ

Клаудио БРАВО

Чили, «Манчестер Сити»

Средний балл: 6,83. 3 матча, 2 пропущенных мяча

Браво провел всего один матч «на ноль» (против Камеруна играл Эррера), но какой! В полуфинале против португальцев он отразил все (!) пенальти в послематчевой серии. Интересно, поможет ли это чудо 34-летнему вратарю, который откровенно слабо смотрелся в минувшем сезоне за «Сити». Не зря же ему на смену за 40 миллионов евро уже куплен бразилец Эдерсон из «Бенфики». Или зря?

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

ПЕПЕ

Португалия, свободный агент

Средний балл: 6,38. 4 матча, 1 гол, 2 желтых карточки

Пожалуй, самый ценный свободный агент в мировом футболе. Португальцу тоже уже 34. Но клуб, который его подпишет, точно не прогадает. За 10 лет в «Реале» Пепе научился сдерживать эмоции, при этом менее цепким и менее тактически грамотным не стал. А в матче за 3-е место он еще и подменил теперь уже экс-партнера по «Королевскому клубу» Криштиану, забив спасительный для команды гол в концовке основного времени.

Маттиас ГИНТЕР

Германия, «Боруссия» Д

Средний балл: 6,25. 4 матча

23-летний защитник давно входит в различные рейтинги самых талантливых игроков. В 2012 и 2013 году он получал Медаль Фрица Вальтера — награду, вручаемую Немецким футбольным союзом лучшим молодым футболистам страны. Но если многие сверстники со временем ушли в тень, то Гинтер продолжает расти. Следующий сезон игрок начнет уже не в Дортмунде — об этом он сам сказал после финала. Известно, что им интересуется «Тоттенхэм». А сам Гинтер отчего-то хочет перейти в другую «Боруссию» — менхенгладбахскую.

КРАЙНИЕ ЗАЩИТНИКИ

Джошуа КИММИХ

Германия, «Бавария»

Средний балл: 6,30. 5 матчей, 2 голевых передачи

Киммих — игрок основного состава «Баварии», и этим все сказано. В его классе никто не сомневался, он его просто подтвердил. Причем Йоахим Лев доверил 22-летнему парню роль одного из лидеров, ведь тот провел по 90 минут в каждом из пяти матчей.

Йонас ХЕКТОР

Германия, «Кельн»

Средний балл: 6,13. 4 матча, 2 голевых передачи

Он попал в сборную в 2014-м после всего 10 матчей за «Кельн» в бундеслиге — до этого играл в аналоге нашей ФНЛ, а порой и вовсе колесил по Германии в составе «Кельна-2», набираясь опыта суровой борьбы в 4-м дивизионе. Но Лев быстро разглядел в деревенском парне отличного левого крайнего. Сегодня Хектору 27, он в основной обойме чемпионов мира, и через год мы наверняка снова увидим его в России.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Артуро ВИДАЛЬ

Чили, «Бавария»

Средний балл: 6,60. 5 матчей, 1 гол, 1 голевая передача, 2 желтых карточки

Очевидно, что сборная Чили заслуживает иметь своих представителей в символической сборной. И если Браво попал в этот список по большому счету только за полуфинальную серию пенальти, то баварский вожак южноамериканцев провел на космическом уровне весь турнир. Его жажда борьбы впечатляет. Он не уступал никому. Ни Криштиану, ни немцам в финале. Например, против чемпионов мира он участвовал в 23 единоборствах — больше, чем все остальные игроки обеих команд. И в большинстве, разумеется, взял верх.

Леон ГОРЕЦКА

Германия, «Шальке»

Средний балл: 6,63. 4 матча, 3 гола, 1 желтая карточка

Главный успех Горецки — игра в полуфинале против Мексики: хавбек «Шальке» с венгерскими корнями сделал дубль уже к 8-й минуте

Причем воспитанник «Бохума» никогда до этого турнира за сборную не забивал. А в итоге стал одним из лучших бомбардиров турнира. Лев впервые позвал его в первую команду еще в 2014-м, но исключительно талантливого футболиста постоянно мучили травмы. То бедро не давало ему играть, то плечо, то сотрясения… Может, успешный Кубок конфедераций станет для Леона началом новой главы в карьере? Без многомесячных лечений с последующим набором формы. Поговаривают, уже этим летом Горецка может оказаться в «Баварии». Дуэт с Видалем получился бы знатный.

Юлиан ДРАКСЛЕР

Германия, «ПСЖ»

Средний балл: 6,30. 5 матчей, 1 гол, 2 голевых передачи

Дракслеру всего 23, но на Кубке конфедераций он был капитаном немцев. И это говорит не только о молодости команды. Просто Юлиан на сегодняшний день — не по годам зрелый футболист. Он и на чемпионате мира играл, и на клубном уровне в отличие от большинства партнеров имеет богатый опыт, ведь не испугался сменить тихий Вольфсбург на полный соблазнов Париж. Стабильно-классной игрой в России он доказал, что с грузом ответственности справляется отлично.

НАПАДАЮЩИЕ

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия, «Реал»

Средний балл: 6,63. 4 матча, 2 гола, 1 голевая передача

Казалось, все было против того, чтобы Криштиану показал на турнире свой лучший футбол. Налоговый скандал, слухи о желании уйти из «Реала», рождение детей… О постоянном преследовании со стороны фанатов и говорить нечего — к этому португалец давно привык. И тем не менее он снова стал одним из лучших. В том числе забил победный мяч сборной России.

Тимо ВЕРНЕР

Германия, «Лейпциг»

Средний балл: 6,50. 4 матча, 3 гола, 2 голевых передачи

Как и Горецка, 21-летний форвард «Лейпцига» никогда прежде за сборную не забивал, а на Кубке конфедераций сделал дубль Камеруну и «пригвоздил» в полуфинале мексиканцев — после его гола счет стал 3:0. Более того, именно Вернер обокрал в финальном матче Диаса и выдал победный голевой пас Штиндлю. Шикарный нападающий растет!

Алексис САНЧЕС

Чили, «Арсенал»

Средний балл: 6,40. 5 матчей, 1 гол, 1 голевая передача, 1 желтая карточка