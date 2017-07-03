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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
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Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
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Мексика 1
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30265434/
3 июля 2017, 13:47 | Спорт-Экспресс

Анзор Кавазашвили: Марадону можно и в сборную России заявить в качестве игрока, картины не испортит

Знаменитый голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили пошутил, что легенду мирового футбола Диего Марадону в случае получения российского гражданства можно заявить в национальную команду.

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Он также добавил, что аргентинец точно не испортит общей картины.

Напомним, что чемпион мира-1986 посетил Россию и побывал на финале Кубка конфедераций Чили — Германия (0:1) и, по информации СМИ, задумался над получением гражданства России.

— Если мы собираем у себя актеров, певцов, боксеров, почему бы и футболиста не взять, тем более такую личность, как Марадона, — сказал Кавазашвили. — Главное, чтобы была польза от получения им гражданства. Это не должно быть просто самоцелью.

Его можно и в сборную пригласить игроком, картины не испортит! (Смеется.) А если серьезно, то только не главным тренером. У нас во главе национальной команды серьезный человек. А вот в помощь ему почему бы и нет? (Павел ГУРЕВИЧ).
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