Анзор Кавазашвили: Марадону можно и в сборную России заявить в качестве игрока, картины не испортит
Знаменитый голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили пошутил, что легенду мирового футбола Диего Марадону в случае получения российского гражданства можно заявить в национальную команду.
Он также добавил, что аргентинец точно не испортит общей картины.
Напомним, что чемпион мира-1986 посетил Россию и побывал на финале Кубка конфедераций Чили — Германия (0:1) и, по информации СМИ, задумался над получением гражданства России.
— Если мы собираем у себя актеров, певцов, боксеров, почему бы и футболиста не взять, тем более такую личность, как Марадона, — сказал Кавазашвили. — Главное, чтобы была польза от получения им гражданства. Это не должно быть просто самоцелью.
Его можно и в сборную пригласить игроком, картины не испортит! (Смеется.) А если серьезно, то только не главным тренером. У нас во главе национальной команды серьезный человек. А вот в помощь ему почему бы и нет? (Павел ГУРЕВИЧ).
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