Нюша: Я знаю, что такое офсайд и готова прокомментировать футбольный матч

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— Как получилось, что вы стали послом чемпионата мира в России?

— Мне поступило предложение от оргкомитета. Когда мне объяснили задачи, мне стало интересно, и я согласилась.

— В чём состоит работа посла?

— Я информирую своих поклонников о подготовке к чемпионату мира, делюсь впечатлениями от Кубка конфедераций, встречалась с волонтёрами, провела урок футбола.

— Вы родились в Москве, но являетесь послом от Казани. Почему?

— Насколько я понимаю, не так принципиально, из какого города посол. Важно, где он ведёт активность, какие он выкладывает новости и как участвует в процессе. Кроме того, в Казани я выступала на церемонии закрытия Универсиады-2013 и была послом чемпионата мира по водным видам спорта. Так что с Казанью меня многое связывает.

— В одном из интервью вы пошутили, что работа посла — «уверять, что на ЧМ-2018 всё будет прекрасно». Насколько Кубок конфедераций — 2017 прошёл прекрасно?

— Матч Россия — Новая Зеландия стал моим первым походом на футбол. Мне понравилось, как наша публика встречала и поддерживал футболистов. Всё было ярко и красиво. Достойно открыли турнир. Зарубежные гости остались довольны.

— Кто из них делился впечатлениями?

— Я практически не успела пообщаться с гостями. Сначала участвовала в церемонии открытия, потом погрузилась в игру. После матча Германия — Чили я вручила награду Man of the match Алексису Санчесу. Он был очень впечатлён тем, насколько дружелюбно его команду встречали и поддерживали российские болельщики.

— В 2016 году вы признались, что вам ещё предстоит изучить правила футбола. Сейчас знаете, что такое офсайд?

— Да, учу и теперь знаю, что такое офсайд. Я ещё познаю нюансы футбола, но готова и прокомментировать футбольный матч.

— Это привлекло бы больше внимания, чем работа профессионального комментатора.

— Желательно, чтобы со мной в дуэте выступил более осведомлённый человек. Я бы придала больше женской эмоциональности (смеётся).

— Кто и как вам объясняет правила?

— Я смотрела матчи с любимым мужчиной, который мне многое рассказывает. На открытии Кубка конфедераций общалась с Сергеем Лазаревым и DJ Smash — они меня тоже посвящали в детали.

— Кто самый симпатичный футболист?

— Я даже не задумывалась об этом. Принято называть Роналду или Бекхэма. Для меня важнее, чтобы футболисты хорошо играли, а не выглядели.

— Особенно если речь о многострадальной сборной России.

— Я видела матч против новозеландцев, где наша команда выглядела вполне прилично. Как человеку, который первый раз пришёл на такой матч, мне показалось, что ребята очень старались.

— Что такое старание в спорте, вы знаете по рассказам сестры — олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной?

— Мне посчастливилось находиться рядом с ней, когда она выиграла золотую медаль в Рио-де-Жанейро. После награждения я спустилась к ней с трибуны, и мы сфотографировались. Эмоции переполняли её. Сестра сказала: «В такой момент вспоминаются все годы тренировок на пути к цели».

— В синхронном плавании мы тотально доминируем в XXI веке. Вам не кажется странным, что в этом виде спорта меньше денег и внимания, чем в футболе, в котором мы не выигрываем ничего?

— Хотелось бы показывать более серьёзные результаты в футболе. Нужно больше заниматься подготовкой детишек. А синхронному плаванию внимания действительно не хватает. Может быть, спортивный комитет пересмотрит масштабы внимания в сторону этого вида спорта.

— Вы выступили на церемонии открытия Кубка конфедераций. Удивило, что стадион был заполнен лишь на 15%?

— Видимо, зрителей не совсем правильно оповестили о начале события. Из-за этого, насколько я поняла, люди пришли позже.

— Может быть и к лучшему, учитывая падение Алсу во время выступления. Она в порядке?

— Там что-то пошло не так. Получился небольшой инцидент, но без серьёзных травм. Алсу проходила мимо меня невредимая.

— На матче Россия — Португалия вы общались с Владимиром Путиным?

— Он спросил, увлекаюсь ли я футболом. Ответила, что с удовольствием поддерживаю этот вид спорта. А ещё поняла, что у меня есть шанс сфотографироваться с президентом. Может быть, единственная возможность в жизни. Попросила его о совместной фотографии, и он не отказал. Раньше такая фотография была у моей сестры, а теперь ещё и у меня.