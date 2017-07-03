Мутко: Сборная России на Кубке конфедераций достойно смотрелась среди великолепных команд

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Турнир завершился в воскресенье победой сборной Германии над командой Чили в финале. Российская сборная под руководством Станислава Черчесова, который возглавил команду в августе прошлого года, не смогла преодолеть групповой этап, обыграв новозеландцев (2:0) и уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

«В целом, мне кажется, футбол сам по себе очень получился, мы увидели великолепные команды, и все они разные, во всех были выдающиеся игроки — это и Португалия с Криштиану Роналду, Мексика с Чичарито (Хавьер Эрнандес), австралийцы — мощная, атлетичная команда с характером, новозеландцы, которые прибавляли с каждой игрой, — поделился впечатлениями Мутко. — Но мне больше всех понравились, конечно, чилийцы, которые играли на эмоциональной волне и обладают такими классными исполнителями — Артуро Видаль, Алексис Санчес. Конечно, эти ребята заслужили финал».

«Сборную Германии у нас почему-то принижали — говорили, второй состав, — продолжил Мутко. — Не бывает такого деления, и теперь не факт, что те ребята, которые не приехали в Россию, смогут выиграть конкуренцию у этих ребят — все они молодые, но кто-то уже играет в “Баварии”, кто-то среди лучших бомбардиров чемпионата Германии, за Юлианом Дракслером вообще целая охота ведется. Все команды смотрелись роскошно».

«Сборная России очень достойно выглядела; конечно, нужны победы, но мы видим, что у команды появляется почерк, мы знаем, как играть, — продолжил Мутко. — Вот вчера все видели матч: ну как можно играть в открытый футбол с чилийцами? Это невозможно. Поэтому немцы отошли и спокойно ждали свой час, потом разящая контратака — и гол».

«Вот таким образом играли и мы, на быстрых контратаках. Но при этом нельзя допускать ошибок. Строгость обороны, разящая контратака — и все», — добавил он.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.