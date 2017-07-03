Сборная Германии обыграла команду Чили со счётом 1:0.

«Роналду не хотел играть на нашем газоне, и он не будет играть в финальном матче. Всё логично. Что касается качества газона — да, есть к нему нарекания, это относительно молодой газон. И мы понимаем, что сегодня эта опция находится в зоне риска. Именно поэтому мы отрабатываем вариант, связанный с перемещением выкатного поля из чаши стадиона на внешний периметр. Выкатное поле — это то, чем придётся заниматься серьёзно», — цитирует Албина «Фонтанка».