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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30264484/
3 июля 2017, 12:43 | Чемпионат.com

Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне — и не сыграл, всё логично

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал критику нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в адрес газона стадиона «Санкт-Петербург», на котором состоялся финальный матч Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"

Сборная Германии обыграла команду Чили со счётом 1:0.

«Роналду не хотел играть на нашем газоне, и он не будет играть в финальном матче. Всё логично. Что касается качества газона — да, есть к нему нарекания, это относительно молодой газон. И мы понимаем, что сегодня эта опция находится в зоне риска. Именно поэтому мы отрабатываем вариант, связанный с перемещением выкатного поля из чаши стадиона на внешний периметр. Выкатное поле — это то, чем придётся заниматься серьёзно», — цитирует Албина «Фонтанка».
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