Транспортный комплекс Москвы справился со всеми задачами во время Кубка конфедераций
Транспортный комплекс Москвы справился со всеми задачами во время Кубка конфедераций — 2017.
«Транспортный Комплекс полностью выполнил все задачи по транспортному обслуживанию Кубка Конфедераций 2017 года в Москве», — говорится в официальном твитттере транспортного департамента столицы.
Кубок конфедераций прошел в России с 17 июня по 2 июля. В Москве было сыграно три матча турнира, в том числе игра за третье место между командами Португалии и Мексики (2:1).
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