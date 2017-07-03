Транспортный комплекс Москвы справился со всеми задачами во время Кубка конфедераций

«Транспортный Комплекс полностью выполнил все задачи по транспортному обслуживанию Кубка Конфедераций 2017 года в Москве», — говорится в официальном твитттере транспортного департамента столицы.

Кубок конфедераций прошел в России с 17 июня по 2 июля. В Москве было сыграно три матча турнира, в том числе игра за третье место между командами Португалии и Мексики (2:1).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Транспортный Комплекс полностью выполнил все задачи по транспортному обслуживанию Кубка Конфедераций 2017 года в Москве.</p>— Московский транспорт (@DtRoad) <a href="https://twitter.com/DtRoad/status/881793063143845888">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>