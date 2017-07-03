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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30264271/
3 июля 2017, 12:40 | Р-Спорт

Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Сборная Германии по футболу на русском языке поблагодарила Россию за организацию и проведение победного для нее Кубка конфедераций-2017 и пообещала вернуться в 2018 году на чемпионат мира.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В воскресенье, 2 июля, в Санкт-Петербурге сборная Германии в финале турнира обыграла команду Чили со счетом 1:0. Немецкие футболисты выиграли данный трофей впервые в истории.

«Спасибо за всё! Мы вернемся в 2018», — говорится в сообщении в официальном микроблоге немецкой национальной команды в Twitter.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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