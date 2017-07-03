Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В воскресенье, 2 июля, в Санкт-Петербурге сборная Германии в финале турнира обыграла команду Чили со счетом 1:0. Немецкие футболисты выиграли данный трофей впервые в истории.

«Спасибо за всё! Мы вернемся в 2018», — говорится в сообщении в официальном микроблоге немецкой национальной команды в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Спасибо за всё! Мы вернемся в 2018 - Danke für alles! Wir sehen uns 2018. <a href="https://twitter.com/hashtag/DieMannschaft?src=hash">#DieMannschaft</a> <a href="https://t.co/XxbDce49LT">pic.twitter.com/XxbDce49LT</a></p>— Die Mannschaft (@DFB_Team) <a href="https://twitter.com/DFB_Team/status/881770950261440512">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>