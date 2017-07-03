Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Сборная Германии по футболу на русском языке поблагодарила Россию за организацию и проведение победного для нее Кубка конфедераций-2017 и пообещала вернуться в 2018 году на чемпионат мира.
Кубок конфедераций проходил в Москве,
«Спасибо за всё! Мы вернемся в 2018», — говорится в сообщении в официальном микроблоге немецкой национальной команды в Twitter.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
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