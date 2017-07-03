Головин стал лидером КК-2017 по количеству подборов на чужой половине поля

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Несмотря на то что россияне сыграли всего 3 матча, никто не смог приблизиться к показателю Головина.

Для сравнения: у второго игрока по этому показателю мексиканца Эктора Эрреры 16 подборов на чужой половине поля (3,1 в среднем за 90 минут).

Лидером по общему количеству фолов стал полузащитник сборной Чили и «Баварии» Артуро Видаль (13) — 2,3 в среднем за 90 минут. Больше средний показатель только у Александра Головина (2,5 за 90 минут).