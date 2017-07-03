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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30264046/
3 июля 2017, 12:20 | Р-Спорт

Сорокин: Кубок конфедераций по футболу, прошедший в России, признан успешным

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Кубок конфедераций 2017 года по футболу признан успешным, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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© РИА "Новости"

Кубок конфедераций, прошедший в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля, завершился в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург» финальным матчем между сборными Германии и Чили, в котором победили действующие чемпионы мира немцы.

«Кубок конфедераций в России признан успешным, — сказал Сорокин по телефону. — Об этом свидетельствует и вполне красноречивая оценка президента ФИФА Джанни Инфантино, который подвел итоги турнира».
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