Сорокин: Кубок конфедераций по футболу, прошедший в России, признан успешным

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кубок конфедераций, прошедший в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля, завершился в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург» финальным матчем между сборными Германии и Чили, в котором победили действующие чемпионы мира немцы.

«Кубок конфедераций в России признан успешным, — сказал Сорокин по телефону. — Об этом свидетельствует и вполне красноречивая оценка президента ФИФА Джанни Инфантино, который подвел итоги турнира».