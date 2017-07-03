Сорокин: Кубок конфедераций по футболу, прошедший в России, признан успешным
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Кубок конфедераций 2017 года по футболу признан успешным, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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Кубок конфедераций, прошедший в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля, завершился в воскресенье на стадионе «Санкт-Петербург» финальным матчем между сборными Германии и Чили, в котором победили действующие чемпионы мира немцы.
«Кубок конфедераций в России признан успешным, — сказал Сорокин по телефону. — Об этом свидетельствует и вполне красноречивая оценка президента ФИФА Джанни Инфантино, который подвел итоги турнира».
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