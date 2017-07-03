Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.



2 июля 2017 года состоялись два последних матча в рамках Кубка конфедераций: в Москве на стадионе «Спартак» прошел матч за третье место, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург Арена» — за первое место. Португалия, обыграв Мексику со счетом 2:1, заняла 3-е место. В финале Германия одержала победу со счетом 1:0, у Чили второе место.



Матч за третье место посетило 42 659 зрителей, финал — 57 268 человек. По оценкам аналитиков компании oneFactor, на матче за третье место доля россиян, посетивших матч, равна 95%, болельщиков из Португалии и Мексики было 4,8%. На финальном матче 90% посетивших матч — жители России, 8,2% — доля болельщиков из Германии и Чили.