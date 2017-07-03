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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30264019/
3 июля 2017, 12:14 | Чемпионат.com

8,2% посетивших финальный матч КК-2017 — болельщики из Германии и Чили

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий.

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© РИА "Новости"
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Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.

2 июля 2017 года состоялись два последних матча в рамках Кубка конфедераций: в Москве на стадионе «Спартак» прошел матч за третье место, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург Арена» — за первое место. Португалия, обыграв Мексику со счетом 2:1, заняла 3-е место. В финале Германия одержала победу со счетом 1:0, у Чили второе место.

Матч за третье место посетило 42 659 зрителей, финал — 57 268 человек. По оценкам аналитиков компании oneFactor, на матче за третье место доля россиян, посетивших матч, равна 95%, болельщиков из Португалии и Мексики было 4,8%. На финальном матче 90% посетивших матч — жители России, 8,2% — доля болельщиков из Германии и Чили.
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