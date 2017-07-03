8,2% посетивших финальный матч КК-2017 — болельщики из Германии и Чили
Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий.
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Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
2 июля 2017 года состоялись два последних матча в рамках Кубка конфедераций: в Москве на стадионе «Спартак» прошел матч за третье место, в
Матч за третье место посетило 42 659 зрителей, финал — 57 268 человек. По оценкам аналитиков компании oneFactor, на матче за третье место доля россиян, посетивших матч, равна 95%, болельщиков из Португалии и Мексики было 4,8%. На финальном матче 90% посетивших матч — жители России, 8,2% — доля болельщиков из Германии и Чили.
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