Чилийского форварда Пинилью обокрали во время финала КК-2017 на $ 1,2 млн

Дом футболиста в Чили взломали и обокрали его на крупную сумму. В это время он смотрел финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии (0:1).

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Финал, 2.07.2017, 21:00 0:1 Чили Германия

«Очень обидно. У меня не много слов для того, чтобы описать то, что чувствую сейчас. Это сложно, я в высшей степени шокирован. Мы планировали вернуться в Европу и хранили все вещи здесь. И вдруг всё исчезло. Среди всего, что у меня украли, были вещи, которые хранились в надёжном сейфе. Это были часы, все ювелирные изделия и те вещи, которые мы с супругой собирали 14 лет. Но финансовая тема не так важна: представьте себе, если бы в тот момент дети были дома», — цитирует Пинилью 24horas.

Общая сумма украденных вещей составляет около $ 1,2 млн.