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Португалия 1
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Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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Чили 1
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Россия 1
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Финал
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3 июля 2017, 12:12 | Чемпионат.com

Чилийского форварда Пинилью обокрали во время финала КК-2017 на $ 1,2 млн

Чилийский нападающий «Дженоа» Маурисио Пинилья пережил очень неприятные минуты, когда вернулся домой в воскресенье ночью.

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© РИА "Новости"
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Дом футболиста в Чили взломали и обокрали его на крупную сумму. В это время он смотрел финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии (0:1).

«Очень обидно. У меня не много слов для того, чтобы описать то, что чувствую сейчас. Это сложно, я в высшей степени шокирован. Мы планировали вернуться в Европу и хранили все вещи здесь. И вдруг всё исчезло. Среди всего, что у меня украли, были вещи, которые хранились в надёжном сейфе. Это были часы, все ювелирные изделия и те вещи, которые мы с супругой собирали 14 лет. Но финансовая тема не так важна: представьте себе, если бы в тот момент дети были дома», — цитирует Пинилью 24horas.

Общая сумма украденных вещей составляет около $ 1,2 млн.
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