Чилийского форварда Пинилью обокрали во время финала КК-2017 на $ 1,2 млн
Чилийский нападающий «Дженоа» Маурисио Пинилья пережил очень неприятные минуты, когда вернулся домой в воскресенье ночью.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Дом футболиста в Чили взломали и обокрали его на крупную сумму. В это время он смотрел финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии (0:1).
«Очень обидно. У меня не много слов для того, чтобы описать то, что чувствую сейчас. Это сложно, я в высшей степени шокирован. Мы планировали вернуться в Европу и хранили все вещи здесь. И вдруг всё исчезло. Среди всего, что у меня украли, были вещи, которые хранились в надёжном сейфе. Это были часы, все ювелирные изделия и те вещи, которые мы с супругой собирали 14 лет. Но финансовая тема не так важна: представьте себе, если бы в тот момент дети были дома», — цитирует Пинилью 24horas.
Общая сумма украденных вещей составляет около $ 1,2 млн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter