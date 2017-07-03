Мутко: Кубок конфедераций показал, что стадион в Петербурге — один из лучших в мире
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Стадион «Санкт-Петербург» во время Кубка конфедераций по футболу доказал свою состоятельность, это одна из лучших арен мира. Об этом ТАСС сказал
вице-премьер-РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
Стадион в
«Критиковали просто по инерции, потому что это долгострой, но долгострой — это тема другого порядка, — считает Мутко. — Я уже объяснял, что стадион серьезно строился последние два года. До этого стройку останавливали, по разным причинам, и не хочу об этом сейчас говорить. А после того как проект был включен в государственную программу в 2013 году, стройка была под жестким контролем».
«Во время турнира стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение, — отметил
«Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать — как будет работать выкатное поле, или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в
Стадион «Санкт-Петербург», вмещающий 68 тысяч зрителей, начал строится в 2007 году и открылся 22 апреля матчем чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой «Зенит» уступил «Тереку» (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе.
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