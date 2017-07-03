К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Стадион в Санкт-Петербурге принял четыре матча Кубка конфедераций, в том числе финал, который прошел в воскресенье. В начале турнира арена неоднократно подвергалась критике за организационные моменты.

«Критиковали просто по инерции, потому что это долгострой, но долгострой — это тема другого порядка, — считает Мутко. — Я уже объяснял, что стадион серьезно строился последние два года. До этого стройку останавливали, по разным причинам, и не хочу об этом сейчас говорить. А после того как проект был включен в государственную программу в 2013 году, стройка была под жестким контролем».

«Во время турнира стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение, — отметил вице-премьер РФ. — Марко ван Бастен (технический директор Международной федерации футбола — Прим. ТАСС) назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами».

«Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать — как будет работать выкатное поле, или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи “Зенита”, а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам», — заключил собеседник ТАСС.

Стадион «Санкт-Петербург», вмещающий 68 тысяч зрителей, начал строится в 2007 году и открылся 22 апреля матчем чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой «Зенит» уступил «Тереку» (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе.