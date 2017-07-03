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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30263840/
3 июля 2017, 11:56 | ТАСС

Мутко: Кубок конфедераций показал, что стадион в Петербурге — один из лучших в мире

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Стадион «Санкт-Петербург» во время Кубка конфедераций по футболу доказал свою состоятельность, это одна из лучших арен мира. Об этом ТАСС сказал вице-премьер-РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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Стадион в Санкт-Петербурге принял четыре матча Кубка конфедераций, в том числе финал, который прошел в воскресенье. В начале турнира арена неоднократно подвергалась критике за организационные моменты.

«Критиковали просто по инерции, потому что это долгострой, но долгострой — это тема другого порядка, — считает Мутко. — Я уже объяснял, что стадион серьезно строился последние два года. До этого стройку останавливали, по разным причинам, и не хочу об этом сейчас говорить. А после того как проект был включен в государственную программу в 2013 году, стройка была под жестким контролем».

«Во время турнира стадион доказал свою состоятельность, это один из лучших стадионов мира, уникальное спортивное сооружение, — отметил вице-премьер РФ. — Марко ван Бастен (технический директор Международной федерации футбола — Прим. ТАСС) назвал арену великолепной. Разве это последний человек в футболе? Считаю, что город справился со всеми обязательствами».

«Да, сейчас надо дорабатывать поле, но оно выдержало, оно было на уровне. Надо иметь в виду, что таких полей мало, трава под закрытой крышей не растет, так что, конечно, с технологической точки зрения этот вопрос еще предстоит дорабатывать — как будет работать выкатное поле, или его надо менять раз в три месяца. Но в целом хочу отметить высочайший уровень организации в Санкт-Петербурге и стадион, который был украшением. Надеюсь, он будет заполняться и на матчи “Зенита”, а мы со сборной России сюда еще обязательно вернемся в знак признательности петербургским болельщикам», — заключил собеседник ТАСС.

Стадион «Санкт-Петербург», вмещающий 68 тысяч зрителей, начал строится в 2007 году и открылся 22 апреля матчем чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). 7 мая на арене состоялась еще одна встреча чемпионата России, в которой «Зенит» уступил «Тереку» (0:1). Позже было принято решение о смене газона на стадионе.
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