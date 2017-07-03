Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30263823/
3 июля 2017, 11:54 | Чемпионат.com

Бышовец: На Кубке конфедераций мне понравились Гинтер и Головин

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец после окончания Кубка конфедераций выделил игру защитника сборной Германии Маттиаса Гинтера, а также полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Финал между Чили и Германией получился как противостояние двух стилей игры: южноамериканского и европейского. Мы увидели настоящую борьбу и напряжённость между двумя культурами футбола. Чилийцы играли за счёт коротких передач, высокой техники и индивидуальных действий. Германия отдала пространство и действовала на контратаках, за счёт этого и победила. Все зрители получили огромное удовольствие. Главные тренеры команд смогли подвести своих игроков в идеальном состоянии к финальным матчам. Это важный момент, который нужно отметить.

Кубок конфедераций дал много пищи для размышлений и информации о ведущих сборных. Он очень близок к чемпионату мира и по качеству игры и по зрелищности. Это отличная возможность увидеть новых игроков и посмотреть тактические решения. Понятно, что с командами из Южной Америки будет тяжело играть. Также мы по-новому посмотрели на немцев. Посмотрите, как играл Маттиас Гинтер или как раскрылся Александр Головин. Я получил огромное удовольствие от турнира. Хоть болел и за другую команду, но переживал за Пепе, с которым приходилось работать.

Что касается организации на Кубке конфедераций, то она была на высшем уровне. Российские болельщики проявили себя с наилучшей стороны и показали настоящее русское гостеприимство, — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?