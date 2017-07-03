Бышовец: На Кубке конфедераций мне понравились Гинтер и Головин

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«Финал между Чили и Германией получился как противостояние двух стилей игры: южноамериканского и европейского. Мы увидели настоящую борьбу и напряжённость между двумя культурами футбола. Чилийцы играли за счёт коротких передач, высокой техники и индивидуальных действий. Германия отдала пространство и действовала на контратаках, за счёт этого и победила. Все зрители получили огромное удовольствие. Главные тренеры команд смогли подвести своих игроков в идеальном состоянии к финальным матчам. Это важный момент, который нужно отметить.

Кубок конфедераций дал много пищи для размышлений и информации о ведущих сборных. Он очень близок к чемпионату мира и по качеству игры и по зрелищности. Это отличная возможность увидеть новых игроков и посмотреть тактические решения. Понятно, что с командами из Южной Америки будет тяжело играть. Также мы по-новому посмотрели на немцев. Посмотрите, как играл Маттиас Гинтер или как раскрылся Александр Головин. Я получил огромное удовольствие от турнира. Хоть болел и за другую команду, но переживал за Пепе, с которым приходилось работать.

Что касается организации на Кубке конфедераций, то она была на высшем уровне. Российские болельщики проявили себя с наилучшей стороны и показали настоящее русское гостеприимство, — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.