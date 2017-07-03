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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Новая Зеландия 0
тв
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Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
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Португалия 4
тв
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25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
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Австралия 1
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
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Мексика 1
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Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30263680/
3 июля 2017, 12:10

Танцы в раздевалке и сорванная пресс-конференция: как немцы праздновали победу в Кубке конфедераций

Сборная Германии впервые в истории выиграла Кубок конфедераций. В финале команда Йоахима Лева обыграла сборную Чили со счетом 1:0.

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© Reuters

Как немецкие футболисты отпраздновали победу — смотрите в нашей подборке.

Голкипер Марк-Андре тер Штеген поделился с подписчиками официальным фото с Кубком.

Защитник Шкодран Мустафи выложил фото из чемпионской раздевалки.

Праздновать футболисты начали с того, что сорвали пресс-конференцию своего главного тренера Йоахима Лева.

Защитник Маттиас Гинтер неосторожно поделился с подписчиками не только фото с Кубком, но и паролем от стадионного вайфая.

Полузащитник Антонио Рюдигер сделал селфи прямо на поле.

И сфотографировался в автобусе с Кубком и одним из открытий турнира, Леоном Горецкой.

Капитан немецкой сборной Юлиан Дракслер выложил видео с чемпионской вечеринки.

Голкипер Кевин Трапп (на фото слева) сфотографировался с «вратарской» семьей сборной Германии: тренером Андреасом Кепке (второй слева) и вратарями Марком-Анре тер Штегеном и Берндом Лено.

Полузащитник Амин Юнес сделал чемпионское фото с Эмре Джаном. И с Кубком, конечно.

Полузащитник Юлиан Брандт поделился командным фото из раздевалки.

Полузащитник Себастьян Руди сфотографировался с будущим партнером по «Баварии» Никласом Зюле.

В официальном аккаунте сборной Германии появилось фото Кубка, стоящего на парапете набережной в Санкт-Петерубрге на рассвете.

Видео с чемпионскими танцами.

А также слова благодарности и обещание приехать в следующем году.

© Ньюстюб
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