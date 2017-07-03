Танцы в раздевалке и сорванная пресс-конференция: как немцы праздновали победу в Кубке конфедераций
Сборная Германии впервые в истории выиграла Кубок конфедераций. В финале команда Йоахима Лева обыграла сборную Чили со счетом 1:0.
Как немецкие футболисты отпраздновали победу — смотрите в нашей подборке.
Голкипер
Защитник Шкодран Мустафи выложил фото из чемпионской раздевалки.
Праздновать футболисты начали с того, что сорвали
Защитник Маттиас Гинтер неосторожно поделился с подписчиками не только фото с Кубком, но и паролем от стадионного вайфая.
Полузащитник Антонио Рюдигер сделал селфи прямо на поле.
И сфотографировался в автобусе с Кубком и одним из открытий турнира, Леоном Горецкой.
Капитан немецкой сборной Юлиан Дракслер выложил видео с чемпионской вечеринки.
Голкипер Кевин Трапп (на фото слева) сфотографировался с «вратарской» семьей сборной Германии: тренером Андреасом Кепке (второй слева) и вратарями
Полузащитник Амин Юнес сделал чемпионское фото с Эмре Джаном. И с Кубком, конечно.
Полузащитник Юлиан Брандт поделился командным фото из раздевалки.
Полузащитник Себастьян Руди сфотографировался с будущим партнером по «Баварии» Никласом Зюле.
В официальном аккаунте сборной Германии появилось фото Кубка, стоящего на парапете набережной в
Видео с чемпионскими танцами.
А также слова благодарности и обещание приехать в следующем году.
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