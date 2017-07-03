Ошибшийся в финале КК-2017 Марсело Диас не сдержал слёз во время интервью

«Нужно отвечать за свои ошибки. Против Германии нельзя было ослаблять давление, уходить от их ворот. Нужно было играть стабильно, и моя ошибка привела к грустному результату. Мне было тяжело осознавать эту ошибку. Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболист», — сказал Диас после игры.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡NO IMPORTA EL ERROR! ¡TE QUEREMOS MARCELO DÍAZ! Entre lágrimas dijo: "Le doy gracias a todos por el apoyo" → <a href="https://t.co/xcZXQpqd0O">https://t.co/xcZXQpqd0O</a> <a href="https://t.co/Ji6kq6TuBH">pic.twitter.com/Ji6kq6TuBH</a></p>— 24 Horas (@24HorasTVN) <a href="https://twitter.com/24HorasTVN/status/881656912403726337">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>