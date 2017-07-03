Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30263388/
3 июля 2017, 11:31 | Спорт-Экспресс

Дмитрий Булыкин: Ошибки чилийца и Акинфеева сопоставимы

Бывший нападающий сборной России и «Байера» — о финале Кубка конфедераций.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс
1/29

НАМ НАДО БРАТЬ ПРИМЕР С ГЕРМАНИИ.

— Болели за немцев?

— А вот и нет. Как раз за чилийцев и персонально за Артуро Видаля. Я вручал ему приз man of the match после игры с Камеруном. Вспомнили время в «Байере». Но, к сожалению, немцев одолеть не удалось. Хотя если бы не эта глупая ошибка защитника, все могло бы закончиться совсем по-другому. Как говорится — как обычно выиграли немцы (смеется).

— Но результат, по-вашему, не слишком логичен?

— Футбол тем и интересен, что не всегда фаворит на бумаге побеждает. Игра состоит из ошибок. Кто лучше реализует свои шансы, тот и выигрывает. Ляп защитника чилийцев в итоге стала роковым.

— Привези Лев третий состав, все равно выиграл бы этот турнир?

— Ха! Не знаю, не знаю. Пусть попробуют привезти на следующий турнир. Посмотрим. В любом случае, Кубок конфедераций показал, что немцам, вне зависимости от возраста, всегда свойственна организация, игровая дисциплина. Молодые ребята прекрасно понимают, что делать и быстро вливаются в эту систему. Отсутствие звезд не испортило игру Германии. Нравится, что там доверяют молодежи. Никогда в клубе не купят легионера, чтобы закрыть дорогу своим ребятам. Все это можно и нужно привносить в наши российские реалии.

— Согласны, что в начале матча чилийцы владели огромным преимуществом?

— Не скажу, что прям уж огромным. Но, конечно, чилийцы смотрелись предпочтительнее. Я даже думал, что матч перейдет в дополнительное время. Но ошибка защитника южноамериканцев спутала им все карты. Немцы всегда здорово принимают такие подарки судьбы.

— А чем можете объяснить такую чудовищную ошибку?

— Наверное, сказалась какая-то расслабленность. И в то же время излишняя самоуверенность.

— Чилиец ошибся серьезнее, чем Акинфеев в матче с Мексикой?

— Сложно сказать, кто сыграл из них хуже. Обе ошибки привели к забитому голу и повлияли на исход встречи. Роковые ляпы. И не важно, кто ее допустил — вратарь или защитник. Болельщики запомнят это надолго. Так что эти ошибки сопоставимы.

— Горецка, на ваш взгляд, станет суперзвездой мирового футбола?

— Мне кажется, у половины немецкой сборной есть шанс вырасти в настоящих звезд. Задатки виды у многих.

ДВУМЯ РУКАМИ ЗА ВИДЕОПОВТОРЫ.

— В этом матче опять использовали видеоповтор. Справедливо ли бы был наказан Хара за удар локтем в лицо немца?

— Я двумя руками за видеоповторы.

— Но ведь игра потеряла две минуты…

— Ничего страшного. Понятно, что пока есть определенные шероховатости. Мне кажется, что арбитры, которые сидят во время матча непосредственно у экранов, могут сами принимать решения и уже подсказывать главному арбитру. Тогда можно сэкономить время. Сразу дали бы желтую карточку Харе, и никаких пауз не возникло бы.

— Лучший игрок турнира?

— Так, дайте подумать. Футболистов хороших было много. Начиная с Браво и заканчивая Видалем.

— Сказывается ваша симпатия к Чили.

— Нет. Лучшим должен быть игрок из команды-победителя. И я бы выделил всю сборную Германии. Все отлично себя проявили! Команда практически на 100 процентов использует свои шансы.

— Кого-то из россиян могли бы включить в символическую сборную Кубка конфедераций?

— Даже не знаю….

— Головин мог заинтересовать лондонский «Арсенал»?

— Может быть, «Арсенал» им и интересовался. Но, мне кажется, лондонский клуб готов выкладывать деньги за тех, кто показывает стабильный результат. А в данном случае Головину еще надо усиленно работать, чтобы попасть в топовый европейский клуб.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
01 июля

Почему Смолов может не перейти в "Спартак". Скандальная история

Забивает как Месси! Первый новичок "Спартака"

Что натворил Криштиану Роналду в России
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?