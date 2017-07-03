Дмитрий Булыкин: Ошибки чилийца и Акинфеева сопоставимы

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НАМ НАДО БРАТЬ ПРИМЕР С ГЕРМАНИИ.

— Болели за немцев?

— А вот и нет. Как раз за чилийцев и персонально за Артуро Видаля. Я вручал ему приз man of the match после игры с Камеруном. Вспомнили время в «Байере». Но, к сожалению, немцев одолеть не удалось. Хотя если бы не эта глупая ошибка защитника, все могло бы закончиться совсем по-другому. Как говорится — как обычно выиграли немцы (смеется).

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Финал, 2.07.2017, 21:00 0:1 Чили Германия

— Но результат, по-вашему, не слишком логичен?

— Футбол тем и интересен, что не всегда фаворит на бумаге побеждает. Игра состоит из ошибок. Кто лучше реализует свои шансы, тот и выигрывает. Ляп защитника чилийцев в итоге стала роковым.

— Привези Лев третий состав, все равно выиграл бы этот турнир?

— Ха! Не знаю, не знаю. Пусть попробуют привезти на следующий турнир. Посмотрим. В любом случае, Кубок конфедераций показал, что немцам, вне зависимости от возраста, всегда свойственна организация, игровая дисциплина. Молодые ребята прекрасно понимают, что делать и быстро вливаются в эту систему. Отсутствие звезд не испортило игру Германии. Нравится, что там доверяют молодежи. Никогда в клубе не купят легионера, чтобы закрыть дорогу своим ребятам. Все это можно и нужно привносить в наши российские реалии.

— Согласны, что в начале матча чилийцы владели огромным преимуществом?

— Не скажу, что прям уж огромным. Но, конечно, чилийцы смотрелись предпочтительнее. Я даже думал, что матч перейдет в дополнительное время. Но ошибка защитника южноамериканцев спутала им все карты. Немцы всегда здорово принимают такие подарки судьбы.

— А чем можете объяснить такую чудовищную ошибку?

— Наверное, сказалась какая-то расслабленность. И в то же время излишняя самоуверенность.

Цитата Всем понятно, что последнему защитнику не стоит возиться. Особенно, когда тебя прессингуют немцы.

— Чилиец ошибся серьезнее, чем Акинфеев в матче с Мексикой?

— Сложно сказать, кто сыграл из них хуже. Обе ошибки привели к забитому голу и повлияли на исход встречи. Роковые ляпы. И не важно, кто ее допустил — вратарь или защитник. Болельщики запомнят это надолго. Так что эти ошибки сопоставимы.

— Горецка, на ваш взгляд, станет суперзвездой мирового футбола?

— Мне кажется, у половины немецкой сборной есть шанс вырасти в настоящих звезд. Задатки виды у многих.

ДВУМЯ РУКАМИ ЗА ВИДЕОПОВТОРЫ.

— В этом матче опять использовали видеоповтор. Справедливо ли бы был наказан Хара за удар локтем в лицо немца?

— Я двумя руками за видеоповторы.

— Но ведь игра потеряла две минуты…

— Ничего страшного. Понятно, что пока есть определенные шероховатости. Мне кажется, что арбитры, которые сидят во время матча непосредственно у экранов, могут сами принимать решения и уже подсказывать главному арбитру. Тогда можно сэкономить время. Сразу дали бы желтую карточку Харе, и никаких пауз не возникло бы.

— Лучший игрок турнира?

— Так, дайте подумать. Футболистов хороших было много. Начиная с Браво и заканчивая Видалем.

— Сказывается ваша симпатия к Чили.

— Нет. Лучшим должен быть игрок из команды-победителя. И я бы выделил всю сборную Германии. Все отлично себя проявили! Команда практически на 100 процентов использует свои шансы.

— Кого-то из россиян могли бы включить в символическую сборную Кубка конфедераций?

— Даже не знаю….

Цитата Мы не вышли из группы. Так что никто из россиян до символической сборной не дотягивает.

— Головин мог заинтересовать лондонский «Арсенал»?

— Может быть, «Арсенал» им и интересовался. Но, мне кажется, лондонский клуб готов выкладывать деньги за тех, кто показывает стабильный результат. А в данном случае Головину еще надо усиленно работать, чтобы попасть в топовый европейский клуб.