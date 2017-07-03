Дмитрий Булыкин: Ошибки чилийца и Акинфеева сопоставимы
Бывший нападающий сборной России и «Байера» — о финале Кубка конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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НАМ НАДО БРАТЬ ПРИМЕР С ГЕРМАНИИ.
— Болели за немцев?
— А вот и нет. Как раз за чилийцев и персонально за Артуро Видаля. Я вручал ему приз man of the match после игры с Камеруном. Вспомнили время в «Байере». Но, к сожалению, немцев одолеть не удалось. Хотя если бы не эта глупая ошибка защитника, все могло бы закончиться совсем
— Но результат,
— Футбол тем и интересен, что не всегда фаворит на бумаге побеждает. Игра состоит из ошибок. Кто лучше реализует свои шансы, тот и выигрывает. Ляп защитника чилийцев в итоге стала роковым.
— Привези Лев третий состав, все равно выиграл бы этот турнир?
— Ха! Не знаю, не знаю. Пусть попробуют привезти на следующий турнир. Посмотрим. В любом случае, Кубок конфедераций показал, что немцам, вне зависимости от возраста, всегда свойственна организация, игровая дисциплина. Молодые ребята прекрасно понимают, что делать и быстро вливаются в эту систему. Отсутствие звезд не испортило игру Германии. Нравится, что там доверяют молодежи. Никогда в клубе не купят легионера, чтобы закрыть дорогу своим ребятам. Все это можно и нужно привносить в наши российские реалии.
— Согласны, что в начале матча чилийцы владели огромным преимуществом?
— Не скажу, что прям уж огромным. Но, конечно, чилийцы смотрелись предпочтительнее. Я даже думал, что матч перейдет в дополнительное время. Но ошибка защитника южноамериканцев спутала им все карты. Немцы всегда здорово принимают такие подарки судьбы.
— А чем можете объяснить такую чудовищную ошибку?
— Наверное, сказалась
— Чилиец ошибся серьезнее, чем Акинфеев в матче с Мексикой?
— Сложно сказать, кто сыграл из них хуже. Обе ошибки привели к забитому голу и повлияли на исход встречи. Роковые ляпы. И не важно, кто ее допустил — вратарь или защитник. Болельщики запомнят это надолго. Так что эти ошибки сопоставимы.
— Горецка, на ваш взгляд, станет суперзвездой мирового футбола?
— Мне кажется, у половины немецкой сборной есть шанс вырасти в настоящих звезд. Задатки виды у многих.
ДВУМЯ РУКАМИ ЗА ВИДЕОПОВТОРЫ.
— В этом матче опять использовали видеоповтор. Справедливо ли бы был наказан Хара за удар локтем в лицо немца?
— Я двумя руками за видеоповторы.
— Но ведь игра потеряла две минуты…
— Ничего страшного. Понятно, что пока есть определенные шероховатости. Мне кажется, что арбитры, которые сидят во время матча непосредственно у экранов, могут сами принимать решения и уже подсказывать главному арбитру. Тогда можно сэкономить время. Сразу дали бы желтую карточку Харе, и никаких пауз не возникло бы.
— Лучший игрок турнира?
— Так, дайте подумать. Футболистов хороших было много. Начиная с Браво и заканчивая Видалем.
— Сказывается ваша симпатия к Чили.
— Нет. Лучшим должен быть игрок из
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— Даже не знаю….
— Головин мог заинтересовать лондонский «Арсенал»?
— Может быть, «Арсенал» им и интересовался. Но, мне кажется, лондонский клуб готов выкладывать деньги за тех, кто показывает стабильный результат. А в данном случае Головину еще надо усиленно работать, чтобы попасть в топовый европейский клуб.
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