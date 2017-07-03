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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30262971/
3 июля 2017, 11:07 | Советский спорт

Не напрасно было? Колонка Дмитрия Гирина

«Советский спорт» — о впечатлениях от завершившегося накануне Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"
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Без малого семь лет назад мы были полны надежд. Верили, что получив чемпионат мира, мы выведем наш футбол на качественно иной уровень. Более высокий, разумеется. Мы говорили: «У нас появятся новые стадионы, у нас появится инфраструктура, и мы обязательно подготовим достойную команду — иначе нельзя. Да что там команду — систему целую выстроим, не хуже, чем в Германии».

Иллюзии утратились, надежды испарились. Ну, почти испарились. В отношении инфраструктуры она еще теплится. Правда, Кубок конфедераций принимали города, привычные к организации больших турниров. Посмотрим, как будет через год, когда придется пахать целину.

Стадионы или есть, или скоро будут, вот только на них некому играть. Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Сочи — на кого там останутся эти махины? «Ротор», говорите? Который уже столько раз банкротился, у которого такая история долгов, что запутается самый опытный юрист и чей босс при этом заседает в исполкоме РФС? «Сочи», который де-факто снялся с турнира ПФЛ? Нижегородский «Олимпиец»? Ну-ну….

Достойная команда? Тут у каждого свое мнение. Вот только очевидно, что нынешняя сборная России — явно не плод скрупулезной семилетней подготовки.

Система? Она есть, да. Вот только не такая, как нам хотелось бы. Напомнить вам официальную посещаемость матчей РФПЛ в прошлом сезоне — 11 415 человек. Например, в сезоне-2012/13 было 13 027. Средняя посещаемость игр ФНЛ — 2243 человека. В зоне «Восток» ПФЛ с трудом набирается шесть команд, чтобы запустить турнир.

Или, вот, например, милые частности — два футболиста сборной России, имея действующие контракты с клубом, переходят в «Зенит» на правах свободных агентов. Потому, что в их договоре, оказывается, был пункт о возможности его расторжения безо всяких обязательств. Куда там Новосельцеву с его космической трансферной суммой.

В общем, давайте забудемте обо всех наших надеждах семилетней давности.

Единственное, что мы можем сейчас сделать — это провести максимально крутой чемпионат мира. С точки зрения эмоций, конечно. И только так. Устроить настоящий карнавал длиною в месяц и окунуться в него с головой. Примерно так, как это было в Германии в 2006-м, когда девять месяцев спустя в стране начался бум рождаемости. И совершенно неважно, как при этом выступит сборная России. Вот, вообще неважно.

И Кубок конфедераций дал надежду, что это может получиться. Потому что в общем и целом это было здорово. Нет, правда, здорово. Недочеты? Были, и наверняка мы еще услышим несколько историй разной степени печальности.

Но при этом были люди, ехавшие из Нижнего Новгорода в Петербург на матч Португалия — Новая Зеландия — самую, казалось, бесполезную на турнире, — потому что им это было реально интересно. Были невероятные чилийские болельщики, влюбившие в себя буквально всех своими страстью и позитивом — и за Чили болели так, как не болели за наших. Были, простите, узбеки, приходившие на матч с национальным флагом и чувствовавшие себя абсолютно своими. Можно продолжать, у каждого, кто был в городах и на стадионах турнира, найдется масса собственных впечатлений.

А если в следующем году приедет оранжевая армия голландцев (вот почему за них нужно болеть в отборе)? Ирландцы, покорившие всех на Евро-2016 во Франции? Бразильцы со своим карнавалом? Да пусть даже англичане из Лутона и Лидса.

Представляете, какая получится тусовка? И если они, уехав от нас, скажут потом — «Это было круто!», а мы, улыбнувшись, кивнем и поддакнем, значит, все было не зря.

А правильную систему мы когда-нибудь обязательно построим….
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