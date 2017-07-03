Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30262575/
3 июля 2017, 10:36 | Вести.Ru

Праздник футбола удался: Кубок конфедераций порадовал и спортсменов, и зрителей

В России завершился первый в истории страны Кубок конфедерации по футболу. Главный трофей увозит домой сборная Германии, в финале она победила соперников из Чили. И спортсмены, и болельщики уезжают из России с теплыми воспоминаниями — то, как был организован турнир, понравилось всем.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/28

До 2017 года в России крупнее и статуснее футбольного турнира еще не было. Для страны это дебют, генеральная репетиция перед чемпионатом мира.

Как итог — за две недели матчи посетили больше полумиллиона человек. Хорошая посещаемость и настоящий праздник футбола, который подарил России Кубок конфедераций.

Ведь если бы не он, не стала бы, например, Казань на время мексиканской, а Москва — чилийской. Их сомбреро песни, гуляния — это именно то, что создавало настроение. За исключением местных жителей латиноамериканцы стали главной отличительной деталью этого Кубка. В Россию фанатов сборной Мексики и Чили приехало около 15−20 тысяч.

Но никакие расстояния преградой не стали, иностранные гости в России чувствовали себя как дома. И во многом это заслуга помогающих буквально на каждом шагу волонтеров.

В результате такой многочисленно поддержки и Мексика, и Чили добрались на Кубке до решающих матчей. Однако успеха там не добились: сначала в Москве в поединке за третье место Мексика в дополнительное время уступила сборной Португалии, а в Петербурге в финале чилийцы проиграли уже Германии. Как бы сборная Чили на поле ни доминировала, сколько бы моментов ни имела, голов в ворота Германии забито не было. А одна разящая контратака немцев в середине первого тайма привела к мячу Штиндля уже в пустые ворота.

«Сегодня я получил удовольствие от победы. Рад за команду. Мы многого добились, но соперники играли на равных. Эта победа для наших болельщиков. Да, у нас молодая команда, но она очень хороша.

Чилийцы очень жесткая команда, но мы боролись и дрались ради сохранения счета. Финал стал волшебной игрой для нас", — заявил Марк-Андре Тер Штеген, вратарь сборной Германии по футболу.

После многолетней гегемонии сборной Испании в мировом футболе теперь пришла пора немецкой команды, которая 3 года назад стали чемпионами мира. Пока основная сборная отдыхала, молодежная команда выиграла чемпионат Европы, а полурезервный состав завоевал Кубок конфедераций.

© Ньюстюб
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

Бывшая невеста Прохора Шаляпина получила неприлично дорогой подарок. Фото

Авария автомобиля "Пежо" и самолета Airbus едва не привела к катастрофе

В ЮАР овца родила "получеловека". Фото

Бывшая невеста Прохора Шаляпина получила неприлично дорогой подарок. Фото

Авария автомобиля "Пежо" и самолета Airbus едва не привела к катастрофе
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?