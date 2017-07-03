Праздник футбола удался: Кубок конфедераций порадовал и спортсменов, и зрителей

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До 2017 года в России крупнее и статуснее футбольного турнира еще не было. Для страны это дебют, генеральная репетиция перед чемпионатом мира.

Как итог — за две недели матчи посетили больше полумиллиона человек. Хорошая посещаемость и настоящий праздник футбола, который подарил России Кубок конфедераций.

Ведь если бы не он, не стала бы, например, Казань на время мексиканской, а Москва — чилийской. Их сомбреро песни, гуляния — это именно то, что создавало настроение. За исключением местных жителей латиноамериканцы стали главной отличительной деталью этого Кубка. В Россию фанатов сборной Мексики и Чили приехало около 15−20 тысяч.

Цитата Чилийские боельщики Мы первый раз в России и очень приятно удивлены тем, что увидели. Все крайне доброжелательны к нам, все фотографируются, кричат «Вперед, Чили!», жмут руки. Нам очень приятно. У вас здесь отличная атмосфера.

Цитата Чилийские болельщики Мне кажется, мы приехали в футбольную страну. Все делается для того, чтобы мы посмотрели футбол комфортно и насладились красотами города. Мы были в Казани, были в Москве и вот приехали в Петербург. Не заехали только в Сочи.

Но никакие расстояния преградой не стали, иностранные гости в России чувствовали себя как дома. И во многом это заслуга помогающих буквально на каждом шагу волонтеров.

В результате такой многочисленно поддержки и Мексика, и Чили добрались на Кубке до решающих матчей. Однако успеха там не добились: сначала в Москве в поединке за третье место Мексика в дополнительное время уступила сборной Португалии, а в Петербурге в финале чилийцы проиграли уже Германии. Как бы сборная Чили на поле ни доминировала, сколько бы моментов ни имела, голов в ворота Германии забито не было. А одна разящая контратака немцев в середине первого тайма привела к мячу Штиндля уже в пустые ворота.

«Сегодня я получил удовольствие от победы. Рад за команду. Мы многого добились, но соперники играли на равных. Эта победа для наших болельщиков. Да, у нас молодая команда, но она очень хороша.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Финал, 2.07.2017, 21:00 0:1 Чили Германия

Чилийцы очень жесткая команда, но мы боролись и дрались ради сохранения счета. Финал стал волшебной игрой для нас", — заявил Марк-Андре Тер Штеген, вратарь сборной Германии по футболу.

После многолетней гегемонии сборной Испании в мировом футболе теперь пришла пора немецкой команды, которая 3 года назад стали чемпионами мира. Пока основная сборная отдыхала, молодежная команда выиграла чемпионат Европы, а полурезервный состав завоевал Кубок конфедераций.