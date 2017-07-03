Праздник футбола удался: Кубок конфедераций порадовал и спортсменов, и зрителей
В России завершился первый в истории страны Кубок конфедерации по футболу. Главный трофей увозит домой сборная Германии, в финале она победила соперников из Чили. И спортсмены, и болельщики уезжают из России с теплыми воспоминаниями — то, как был организован турнир, понравилось всем.
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Видимо, что-то случилось...
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До 2017 года в России крупнее и статуснее футбольного турнира еще не было. Для страны это дебют, генеральная репетиция перед чемпионатом мира.
Как итог — за две недели матчи посетили больше полумиллиона человек. Хорошая посещаемость и настоящий праздник футбола, который подарил России Кубок конфедераций.
Ведь если бы не он, не стала бы, например, Казань на время мексиканской, а Москва — чилийской. Их сомбреро песни, гуляния — это именно то, что создавало настроение. За исключением местных жителей латиноамериканцы стали главной отличительной деталью этого Кубка. В Россию фанатов сборной Мексики и Чили приехало около 15−20 тысяч.
Но никакие расстояния преградой не стали, иностранные гости в России чувствовали себя как дома. И во многом это заслуга помогающих буквально на каждом шагу волонтеров.
В результате такой многочисленно поддержки и Мексика, и Чили добрались на Кубке до решающих матчей. Однако успеха там не добились: сначала в Москве в поединке за третье место Мексика в дополнительное время уступила сборной Португалии, а в Петербурге в финале чилийцы проиграли уже Германии. Как бы сборная Чили на поле ни доминировала, сколько бы моментов ни имела, голов в ворота Германии забито не было. А одна разящая контратака немцев в середине первого тайма привела к мячу Штиндля уже в пустые ворота.
«Сегодня я получил удовольствие от победы. Рад за команду. Мы многого добились, но соперники играли на равных. Эта победа для наших болельщиков. Да, у нас молодая команда, но она очень хороша.
Чилийцы очень жесткая команда, но мы боролись и дрались ради сохранения счета. Финал стал волшебной игрой для нас", — заявил
После многолетней гегемонии сборной Испании в мировом футболе теперь пришла пора немецкой команды, которая 3 года назад стали чемпионами мира. Пока основная сборная отдыхала, молодежная команда выиграла чемпионат Европы, а полурезервный состав завоевал Кубок конфедераций.
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