Нигматуллин: Третий состав Германии вышел бы из группы на Кубке конфедераций

«Финальный матч стал торжественным и фееричным завершением Кубка конфедераций. До последней минуты игра держала в напряжении, а интрига сохранялась. Мы увидели на поле двух очень достойных соперников. В турнире участвовало восемь команд, а победили опять немцы. Но стоит отметить, что чилийцы также заслуживали победы и выступили ярко и красиво. Они влюбили в себя, свою сборную и страну российских болельщиков.

Снимаю шляпу перед Йохимом Лёвом, который умеет делать команду из любого материала. Но надо признать, что и материала более чем достаточно. Даже третий состав Германии как минимум вышел бы из группы. Честно признаюсь — болел за немцев. Мне симпатичен Марк-Андре тер Штеген, который абсолютно заслуженно стал лучшим игроком финала. Во время матча мы созванивались с моим сыном, который тоже вратарь, и обсуждали голкипера немцев. Сошлись во мнении, что сложно играть с таким конкурентом, как Мануэль Нойер. Но до чемпионата мира ещё год, и не факт что Нойер будет стоять на воротах, после такой успешной игры тер Штегена, — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.