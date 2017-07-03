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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30262562/
3 июля 2017, 10:22 | Чемпионат.com

Нигматуллин: Третий состав Германии вышел бы из группы на Кубке конфедераций

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматулин рассказал о своих впечатлениях от финала Кубка конфедераций Чили — Германия, в котором немцы одержали победу со счётом 1:0.

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© РИА "Новости"
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«Финальный матч стал торжественным и фееричным завершением Кубка конфедераций. До последней минуты игра держала в напряжении, а интрига сохранялась. Мы увидели на поле двух очень достойных соперников. В турнире участвовало восемь команд, а победили опять немцы. Но стоит отметить, что чилийцы также заслуживали победы и выступили ярко и красиво. Они влюбили в себя, свою сборную и страну российских болельщиков.

Снимаю шляпу перед Йохимом Лёвом, который умеет делать команду из любого материала. Но надо признать, что и материала более чем достаточно. Даже третий состав Германии как минимум вышел бы из группы. Честно признаюсь — болел за немцев. Мне симпатичен Марк-Андре тер Штеген, который абсолютно заслуженно стал лучшим игроком финала. Во время матча мы созванивались с моим сыном, который тоже вратарь, и обсуждали голкипера немцев. Сошлись во мнении, что сложно играть с таким конкурентом, как Мануэль Нойер. Но до чемпионата мира ещё год, и не факт что Нойер будет стоять на воротах, после такой успешной игры тер Штегена, — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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