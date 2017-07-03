Нигматуллин: Третий состав Германии вышел бы из группы на Кубке конфедераций
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматулин рассказал о своих впечатлениях от финала Кубка конфедераций Чили — Германия, в котором немцы одержали победу со счётом 1:0.
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«Финальный матч стал торжественным и фееричным завершением Кубка конфедераций. До последней минуты игра держала в напряжении, а интрига сохранялась. Мы увидели на поле двух очень достойных соперников. В турнире участвовало восемь команд, а победили опять немцы. Но стоит отметить, что чилийцы также заслуживали победы и выступили ярко и красиво. Они влюбили в себя, свою сборную и страну российских болельщиков.
Снимаю шляпу перед Йохимом Лёвом, который умеет делать команду из любого материала. Но надо признать, что и материала более чем достаточно. Даже третий состав Германии как минимум вышел бы из группы. Честно признаюсь — болел за немцев. Мне симпатичен
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