Матчи Кубка конфедераций в Казани посетили 155 тыс. человек

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«Всего 4 футбольных матча, состоявшихся в Казани в связи с КК, посетило более 155 тыс. болельщиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прошедший на стадионе Kazan Arena матч Россия — Мексика посетили более 41 тыс. зрителей.