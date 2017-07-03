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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30262367/
3 июля 2017, 10:07 | ИА REGNUM

Матчи Кубка конфедераций в Казани посетили 155 тыс. человек

4 футбольных матча Кубка конфедераций-2017 в Казани посетило всего более 150 тыс. человек. Об этом, как передает «Татар-информ», сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

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© РИА "Новости"

«Всего 4 футбольных матча, состоявшихся в Казани в связи с КК, посетило более 155 тыс. болельщиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прошедший на стадионе Kazan Arena матч Россия — Мексика посетили более 41 тыс. зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок конфедераций-2017 проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России неудачно выступила на турнире, потерпев два поражения в трех матчах.
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