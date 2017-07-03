2 июля подопечные Йоахима Лёва в финале турнира обыграли Чили (1:0).

«Победа на Кубке конфедераций — это мегакрутое чувство. Думаю, мы заслужили победу. Это был серьёзный турнир, в котором сборная Германии действовала как единое целое. Сборная Чили оказывала давление на наши ворота, пришлось отодвинуться назад и сыграть на контратаках. Думаю, что все те, кто играл на Кубке конфедераций, могут получить приглашение в сборную и следующим летом, но до этого момента предстоит длинный сезон», — цитирует Руди пресс-служба немецкого футбольного союза.

Напомним, что летом 2018 года в России пройдёт чемпионат мира, который стартует 14 июня.