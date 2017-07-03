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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30262187/
3 июля 2017, 9:56 | Чемпионат.com

Руди: Победа на Кубке конфедераций — это мегакрутое чувство

Защитник сборной Германии Себастьян Руди прокомментировал победу на Кубке конфедераций.

2 июля подопечные Йоахима Лёва в финале турнира обыграли Чили (1:0).

«Победа на Кубке конфедераций — это мегакрутое чувство. Думаю, мы заслужили победу. Это был серьёзный турнир, в котором сборная Германии действовала как единое целое. Сборная Чили оказывала давление на наши ворота, пришлось отодвинуться назад и сыграть на контратаках. Думаю, что все те, кто играл на Кубке конфедераций, могут получить приглашение в сборную и следующим летом, но до этого момента предстоит длинный сезон», — цитирует Руди пресс-служба немецкого футбольного союза.

Напомним, что летом 2018 года в России пройдёт чемпионат мира, который стартует 14 июня.
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