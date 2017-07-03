Илюмжинов: Кубок конфедераций по футболу был отлично организован

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В настоящее время глава FIDE находится с рабочим визитом в Коста-Рике.

«Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!», — отметил Илюмжинов.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая команду Чили со счетом 1:0. Третье место заняли португальцы. Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Ажиотаж вокруг Кубка Конфедерации ощущался и в Коста-Рике). Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!</p>— Кирсан Илюмжинов (@Kirsan__) <a href="https://twitter.com/Kirsan__/status/881622103618990086">2 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>