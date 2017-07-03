Илюмжинов: Кубок конфедераций по футболу был отлично организован
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов поздравил организаторов Кубка конфедераций по футболу с отлично проведенным турниром. Об этом он написал в своем Twitter.
В настоящее время глава FIDE находится с рабочим визитом в
«Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в
Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве,
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