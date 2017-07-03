Штиндль: Немецкие футболисты показали волю к победе в финале Кубка конфедераций
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июл —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Немецкие футболисты показали волю к победе и смогли переломить ход матча, забив гол в ворота чилийцев в финале Кубка конфедераций, заявил нападающий сборной Германии Ларс Штиндль.
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Сборная Германии в воскресенье обыграла в
«Эта победа — достижение всей команды. Я невероятно счастлив, что мы выиграли этот титул. Я был так рад, вы просто не представляете, как много для меня значит этот шанс выступать за национальную сборную. Тем более, я забил сегодня гол, который принес нашей команде победу в турнире. Все видели, мы были в непростой ситуации, чилийцы с самого начала матча давили, создавали моменты. Но мы показали волю к победе, хотели любой ценой выиграть сегодня», — сказал Штиндль журналистам.
«В ситуации с голом Тимо Вернер занял отличную позицию, воспользовался ошибкой соперника, отдал мне мяч, и с шести метров я, конечно, уверенно забил», — добавил футболист.
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