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Кубок конфедераций по футболу 2017
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тв
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Чили 2
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Германия 3
тв
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Португалия 1
тв
Группа A
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Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30260169/
3 июля 2017, 8:57 | «Газета.Ру»

Сборная Германии одолела команду Чили и победила на Кубке конфедераций

Сразу после финального матча Кубка конфедераций, в котором сборная Германии одолела Чили, многолетний защитник латиноамериканской команды Жан Босежур в интервью «Газете.Ru» прокомментировал ошибку своего партнера Марсело Диаса, после которой немцы провели чемпионский гол, а также выразил надежду на то, что скоро «красная команда» вернется в Россию на чемпионат мира — 2018.

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© РИА "Новости"
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Сборная Чили обидно уступила команде Германии в финальном матче Кубка конфедераций — 2017, пропустив всего один гол на 20-й минуте встречи и не сумев отыграться за все оставшееся время, несмотря на множество очевидных моментов. После финального свистка опытный чилийский защитник Жан Босежур, выступающий за «красную команду» с 2004 года, в эксклюзивном комментарии «Газете.Ru» поделился своим мнением о роковой ошибке своего партнера Марсело Диаса, которая привела к единственному и победному голу немцев в этом матче, а также рассказал о том, как сборная Чили будет двигаться дальше и насколько велики ее шансы пробиться на чемпионат мира 2018 года в России.

— Результат финальной встречи Кубка конфедераций получился неожиданным: всего лишь 1:0 в пользу команды Германии. Наверное, в матче против таких дисциплинированных немцев было очень сложно сравнять счет?

— На самом деле сборная Чили имела невероятно много моментов для того, чтобы забить хотя бы один мяч. Мы пытались выходить из обороны через пас, действовать хладнокровно, играть в комбинационный футбол. У нашей команды было все для успеха, но одно неверное действие обошлось нам слишком дорого. В любом случае мы счастливы, что вообще попали в финал и что зрители увидели хороший матч.

— Перед турниром сборная Чили открыто заявляла, что приехала только за золотыми медалями…

— Да, мы бросили себе вызов победить в Кубке конфедераций. Но даже вне зависимости от этого мы при любом раскладе должны были бороться за выход в финал.

В этом матче мы играли с дополнительным грузом ответственности, ведь все считали нас фаворитами. Но Германия не мальчик для битья, и она наглядно показала это еще в нашей встрече на групповом этапе (тогда немцы сумели выровнять игру после провального начала матча и добиться ничьей со счетом 1:1, несмотря на гол, пропущенный от Алексиса Санчеса уже на седьмой минуте матча. — «Газета.Ru»).

Я считаю, что, несмотря на негативный результат, мы должны идти вперед с высоко поднятой головой. На этом Кубке конфедераций мы стали крепче характером, узнали, на каком уровне находимся по сравнению с европейскими сборными, и уже можем примерно представить, как мы будем выглядеть на чемпионате мира 2018 года, куда наша сборная вполне может пройти (в данный момент чилийцы находятся на четвертом месте в отборочной группе Южной Америки, которое дает прямой выход на мундиаль. — «Газета.Ru»).

Думаю, что, если мы в конце концов пробьемся на мировое первенство, это повлечет за собой еще более позитивные изменения в нашей игре. Сборная Чили должна продолжать в том же духе и проповедовать атакующий стиль футбола. Да, сегодня с ним не получилось добиться результата, но нам просто очень не повезло. Уверен, что если мы продолжим играть так в дальнейшем, то будем побеждать.

— Можно ли сказать, что сегодня все решила одна-единственная ошибка Марсело Диаса, который в безобидной ситуации подарил мяч двум игрокам соперника прямо перед своей штрафной?

— Сегодня незавидная участь козла отпущения выпала Марсело. Но много раз в подобной ситуации оказывались и другие игроки нашей сборной — мы все, и я в том числе.

Не нужно винить во всем только Диаса. В целом он отыграл вполне нормально в этой встрече.

— Вы согласны с тем, что итоговый счет противостояния несправедлив, ведь сборная Чили провела в атаке большую часть матча?

— Соглашусь.

Мы действительно могли стать победителями Кубка конфедераций, этим вечером наша команда сыграла на пределе своих возможностей, с полной самоотдачей.

Мы прекрасно понимали, где мы находимся и насколько важен этот матч. Но против немцев бороться очень сложно. И, повторюсь, нам сильно не повезло.

— Ну, зато теперь вы наконец-то отправитесь в долгожданный отпуск?

— (После продолжительной паузы) К сожалению, нет. Мы отдохнем буквально несколько дней. Национальный чемпионат стартует совсем скоро (Босежур выступает за «Универсидад де Чили», и первый официальный матч чилийского чемпионата состоится 6 августа. — «Газета.Ru»). Пора присоединяться к клубу на предсезонной подготовке и постепенно вливаться в процесс.
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