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Португалия 1
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Новая Зеландия 1
тв
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22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30260138/
3 июля 2017, 7:52 | ТАСС

Команда Германии стала обладателем награды Fair play по итогам Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Команда Германии по футболу по итогам Кубка конфедераций получила приз «фэйр- плей», вручаемый за честную и корректную игру. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

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© РИА "Новости"
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В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, в финале обыграв со счетом 1:0 команду Чили.

За пять матчей, проведенных немецкими футболистами на турнире, они получили всего восемь желтых карточек и лишь 66 раз нарушили правила. Немецкий футбольный союз, помимо приза, получил чек на 10 тысяч долларов, которые должны быть направлены на приобретение экипировки для молодых футболистов.

Также в ФИФА отметили идею немецкой делегации раздать местным болельщикам футболки со словом «Германия», написанным на кириллице.

Матчи Кубка конфедераций прошли с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Средняя посещаемость игр турнира составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.
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