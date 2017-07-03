Команда Германии стала обладателем награды Fair play по итогам Кубка конфедераций

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В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, в финале обыграв со счетом 1:0 команду Чили.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Финал, 2.07.2017, 21:00 0:1 Чили Германия

За пять матчей, проведенных немецкими футболистами на турнире, они получили всего восемь желтых карточек и лишь 66 раз нарушили правила. Немецкий футбольный союз, помимо приза, получил чек на 10 тысяч долларов, которые должны быть направлены на приобретение экипировки для молодых футболистов.

Также в ФИФА отметили идею немецкой делегации раздать местным болельщикам футболки со словом «Германия», написанным на кириллице.