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3 июля 2017, 7:51 | ТАСС

Мустафи: Сборная Германии заслужила победу на Кубке конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Команда Германии проделала хорошую работу и заслужила победу на Кубке конфедераций. Такое мнение высказал журналистам защитник немецкой сборной Шкодран Мустафи.

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В воскресенье сборная Чили проиграла команде Германии в финале Кубка конфедераций 2017 года со счетом 0:1.

«Мне кажется, мы сделали классную работу, мы всегда были командой, это нам помогло. Мы это заслужили и увезем кубок домой», — сказал он.

Мустафи высоко оценил работу тренеров сборной и выразил уверенность, что они смогут хорошо подготовить команду к чемпионату мира 2018 года.

«Видно, что тренеры сборной обращают внимание на каждого игрока. Даже на тех, кто, на первый взгляд, не добьется больших высот. Можно доверять тренерам, они знают свою работу», — сказал он.

Ждем чемпионата мира, чтобы снова вернуться в Россию

В свою очередь, его партнер по команде Маттиас Гинтер отметил, что сборная Германии с нетерпением ждет чемпионата мира 2018 года, чтобы снова вернуться в Россию.

«В команде друг друга подбадриваем, у нас высокий командный дух, помогаем друг другу. Мне очень понравилась Россия, мы увидели много красивых мест. Были в Сочи, там очень красиво и тепло. Приехали в Петербург — он другой, но тоже красивый, ждем с нетерпением следующего года, чтобы приехать снова», — сказал Гинтер.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Немецкие футболисты являются действующими чемпионами мира.
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